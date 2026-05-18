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Así acabó un cañón de Madrid en ‘El bueno, el feo y el malo’: la alianza de Sergio Leone con el Ejército español

Ha aparecido en Cartagena el mismo cañón que Clint Eastwood utilizó al final de la película

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El cañón utilizado por Clint Eastwood en el ‘El bueno, el feo y el malo’
El cañón utilizado por Clint Eastwood en el ‘El bueno, el feo y el malo’

Clint Eastwood, que dio vida al Hombre Sin Nombre en la Trilogía del Dólar, disparó un cañón real español en pleno Burgos en 1966 para el fin de la saga que lanzó su carrera a nivel global, en El bueno, el feo y el malo. La pieza, seleccionada por el equipo de Sergio Leone en el Museo del Ejército de Madrid, ha reaparecido ahora seis décadas después en Cartagena.

Así lo ha anunciado la Asociación Cultural Sad Hill, colectivo que reivindica el valor turístico y cultural de los parajes burgaleses utilizados por Leone en el rodaje de la cinta. Ha sido Diego Montero, miembro de la asociación, quien ha encontrado este hallazgo en el Museo Militar de Cartagena.

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Esta investigación ha permitido reconstruir el viaje de una de las piezas de artillería utilizadas durante el rodaje de este mítico western, después de que Montero leyera minuciosamente Detrás de las escenas de El bueno, el feo y el malo de Peter J. Hanley.

De Madrid a Toledo y Cartagena

El cañón, un modelo Whitworth fabricado en Manchester en 1873, fue escogido por Giancarlo Santi, ayudante de dirección de Leone, después de revisar distintas piezas conservadas en el Museo del Ejército de Madrid. El equipo buscaba reproducir con precisión el armamento utilizado durante la Guerra de Secesión estadounidense y se apoyó en fotografías reales de la época para seleccionar el material militar que aparecería en pantalla.

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Clint Eastwood
American actor Clint Eastwood on the set of The Good, The Bad and The Ugly (Il buono, il brutto, il cattivo), written and directed by Italian Sergio Leone. (Photo by United Artists/Sunset Boulevard/Corbis via Getty Images)

Según ha explicado la asociación, la pieza ya había sido documentada en 2002, cuando permanecía expuesta en el exterior del Museo del Ejército de Madrid. Allí todavía podía leerse una inscripción clave para seguirle el rastro: “Nº 572 WHITWORTH TRADE MARK MANCHESTER 1873”. Ese mismo detalle ha permitido confirmar que se trata del mismo cañón empleado durante el rodaje.

Una vez finalizada la grabación, se estimaba que las piezas habían sido trasladadas al Museo del Ejército de Toledo. Sin embargo, cuando Montero visitó el centro para localizar los morteros y cañones utilizados en la cinta, descubrió que el Whitworth 572 ya no se encontraba allí, sino en Cartagena. Consultando documentación del Museo Militar de la región, encontró una publicación sobre la restauración de la pieza realizada por militares jubilados. En una de las fotografías aparecía incluso el capitán de Marina Mercante José Ignacio Bailly-Baillière y de Tró, responsable de aquellos trabajos de recuperación. La asociación asegura que trató de localizarlo sin éxito para conocer más detalles de la historia del cañón.

El pueblo de Burgos conocido como ‘la cuna de Castilla’ que es de los más bonitos de España: tradición y arquitectura medieval.

La confirmación final llegó hace unos días, cuando el director del Museo Militar de Cartagena facilitó a la Asociación Cultural Sad Hill una fotografía detallada de la pieza. La inscripción coincidía plenamente con la documentada años atrás en Madrid. “Esta era la prueba definitiva y el hecho que nos animó a anunciar que, 60 años después, el cañón había aparecido”, celebraron redes sociales.

La misma pieza también habría participado en la secuencia de la batalla del puente de Langstone, una de las escenas más ambiciosas rodadas por Leone en España. Para recrear aquel enfrentamiento bélico, la producción italiana contó con el apoyo del Ejército español, que cedió soldados, material y apoyo logístico en Burgos durante el verano de 1966.

En total, más de 250 soldados participaron en la construcción del cementerio de Sad Hill, donde se desarrolla el duelo final entre Eastwood, Wallach y Lee Van Cleef. Según recuerda el documental Sad Hill Unearthed, los militares levantaron en apenas dos días las más de 5.000 tumbas que componían el decorado, y donde el actor dispara el cañón que ha sido reencontrado 60 años después de rodarse.

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