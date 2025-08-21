Qué le pasó a la princesa Bajrakitiyabha, hija del rey de Tailandia, quien lleva 32 meses hospitalizada

El rey de Tailandia, Rama X, y su hija, la princesa Bajrakitiyabha. (REUTERS/Athit Perawongmetha/File Photo)

De todas las monarquías del mundo, la de Tailandia es una de las más herméticas y es que el soberano, el rey Rama X, no quiere que se conozca nada sobre su vida privada o su familia. Lo que ocurre entre sus muros pocas veces se conoce y, cuando es así, suele estar rodeado de misterio. Así lleva sucediendo desde 2022 con la salud de la princesa Bajrakitiyabha Mahidol, primogénita e hija de la primera mujer del rey, quien debería ser la heredera al trono.

Desde el 14 de diciembre de 2022, la mujer permanece hospitalizada tras haber sufrido un problema cardiaco. Pese a que han pasado casi tres años, lo cierto es que aún no se conocen muchos detalles de lo que sucedió. Lo que se sabe es que la princesa se encontraba entrenando a sus perros en la ciudad de Nakhon Ratchasima para una competición cuando perdió el conocimiento. Según la información manejada en aquel momento fue atendida de urgencia en el lugar antes de ser trasladada en helicóptero al King Chulalongkorn Memorial Hospital de la capital debido a la gravedad de su estado.

La princesa Bajrakitiyabha de Tailandia en una imagen de 2020. (REUTERS/Athit Perawongmetha/File Photo)

La noticia conmocionó al país, ya que Bajrakitiyabha es una figura relevante en la vida pública tailandesa, si bien no es muy conocida para el público. Esto es debido a que se mudó al extranjero cuando era joven, donde se formó en Reino Unido y más tarde en Chicago, donde se doctoró en Derecho. A lo largo de su carrera ocupó cargos de responsabilidad en distintos organismos de Naciones Unidas, además de haber sido embajadora de Tailandia en Austria.

Cuatro comunicados oficiales con escasa información

Desde entonces se han emitido cuatro comunicados oficiales en los que no se desvela si hay esperanzas de recuperación ni se explica qué le sucede.

En los tres primeros comunicados emitidos por la Casa Real en los meses siguientes, apenas se han compartido detalles. Inicialmente, se afirmó que Bajrakitiyabha permanecía “estable hasta cierto punto” pero tenía “afectados órganos vitales”, añadiendo que “la frecuencia de los latidos de su corazón está siendo controlada por medicamentos”. Un parte posterior indicó: “Se han utilizado medicamentos y equipo médico para ayudar a que su corazón, pulmones y riñones funcionen”.

Una mujer tailandesa sosteniendo una fotografía de la princesa Bajrakitiyabha, días después de ser hospitalizada por una afección cardíaca que la dejó inconsciente. (EFE/EPA/DIEGO AZUBEL)

El 8 de enero de 2023 se confirmó que la princesa seguía inconsciente y bajo tratamiento antibiótico, y reveló que la causa del colapso había sido una bacteria que provocó “inflamación del corazón” y una “alteración grave del ritmo cardíaco”, lo que llevó a la pérdida de conciencia.

La última información es de este mes de agosto. Tras más de 32 meses ingresada recientemente se ha conocido que sufre una infección que ha empeorado y ha entrado en el torrente sanguíneo. Esto “obligó al uso de múltiples antibióticos y medicamentos para estabilizar la presión arterial. El equipo médico continúa ofreciéndole tratamiento completo y monitoreando de cerca su estado”.

Los médicos mantienen un control exhaustivo de sus órganos vitales y advierten que el pronóstico depende de la respuesta de su organismo a los tratamientos, mientras la Casa Real y los medios nacionales mantienen, por ley, un silencio prácticamente absoluto sobre su situación.