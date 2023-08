Así es la excéntrica familia real de Tailandia: sin sucesor nombrado, un miembro enfermo y rodeados de polémicas

El rey de Tailandia, Rama X, durante su coronación.

Parece que la crisis dinástica que se vive en familia real de Tailandia, es un tema que ha quedado eclipsado por el crimen de Edwin Arrieta, presuntamente, a manos de Daniel Sancho. Sin embargo, en el país asiático, el acontecimiento principal que copa diariamente los titulares es el nuevo rumbo que ha tomado la monarquía.

El excéntrico rey de Tailandia, Maha Vajiralongkorn Bodindhorndevarangkul, conocido dinásticamente como Rama X, ha pasado a ser el protagonista de las últimas semanas. A pesar de que Maha tiene en sus manos el futuro del hijo de Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo — se cree que, tal y como ocurrió en 2020 con Artur Segarra, podría conmutar la pena de muerte al joven de 29 años— su preocupación es otra.

A sus 71 años, Rama X, quien ha sido duramente criticado por sus ausencias en el país y sus extravagancias, parece estar preparándose para una sucesión. El rey tailandés cuenta con una extensa familia, pero todavía no ha nombrado un heredero oficial.

Un trono sin heredero

Rama X tomó las riendas de Tailandia tras la muerte de su padre, el rey Bhumibol. Como décimo monarca de la dinastía Chakri, en 2016 se convirtió en el heredero del trono. Sin embargo, no fue hasta 2019 cuando celebró su coronación. Ahora, parece que el polémico y controversial reinado de Maha va a llegar a su fin, pero todavía se desconoce quién le sucederá en el trono.

Rama X cuenta con una numerosa familia gracias a los cuatro matrimonios que ha tenido a lo largo de su vida. De su primer enlace, nació su primera hija, la princesa Bajrakitiyabha. Bajrakitiyabha es considerada por el pueblo tailandés como una sucesora adecuada. Sin embargo, a diferencia de España, la ley dinástica en Tailandia establece que las mujeres no pueden acceder al trono y, en consecuencia, lo hace el primer hijo varón del rey.

Como fruto de su segundo matrimonio, vinieron al mundo cinco hijos. Sin embargo, fue una boda que no contó con el visto bueno de la madre de Rama X, Sirikit, por lo que estos cinco descendientes del rey son considerados ilegítimos y no pueden optar a los beneficios que, como miembros de la familia real, tienen. De hecho, fueron obligados a abandonar el país por orden expresa de Maha.

De su tercer matrimonio, nació el supuesto futuro heredero de la corona de Tailandia, el príncipe Dipangkorn Rasmijoti. De cuartas nupcias, no ha tenido descendientes.

¿Un sucesor ilegítimo?

Desafortunadamente, Bajrakitiyabha se encuentra hospitalizada desde el pasado mes de diciembre. La mujer de 44 años sufrió dos derrames cereales y, desde entonces, está en un estado vegetativo.

Ante la gravedad de la situación, el segundo hijo de Rama X, Vacharaesorn Vivacharawongse, fruto de su segundo matrimonio, ha regresado al país después de ser desterrado por su propio padre. Durante más de tres décadas, ha estado viviendo en Estados Unidos junto a sus otros hermanos.

“He estado fuera mucho tiempo, 27 años. Es un sueño hecho realidad regresar. Cuando miré por la ventana antes de aterrizar, estaba encantado. Aunque he estado en el extranjero, nunca olvidé que soy tailandés. Nunca he olvidado lo importante que es nuestra cultura”, expresó Vacharaesorn Vivacharawongse, una vez pisó suelo tailandés.

La llegada del segundo hijo de Maha, ha supuesto un alivio para el pueblo tailandés, quienes ven en él una solución al problema de sucesión al trono. Vivacharawongse, de 42 años, carece de título real, ya que ha sido considerado un hijo ilegítimo. Palacio no ha realizado ningún tipo de declaración al respecto, pero, Vivacharawongse ha mostrado un papel institucional desde que aterrizó en Tailandia.

