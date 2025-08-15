España

Empeora la salud de la princesa Bajrakitiyabha, hija mayor del rey de Tailandia: más de 32 meses hospitalizada y un gran misterio sobre su estado

Según la información oficial, la princesa ha sufrido una grave infección por la que se encuentra en tratamiento

Alba García

La princesa Bajrakitiyabha, hija del rey de Tailandia, Rama X, atraviesa un nuevo y grave episodio de salud que preocupa a todo su país. Tras más de dos años de hospitalización, tiempo en el que no se ha informado sobre su estado de salud, se ha informado que ha desarrollado una grave infección que ha entrado en su torrente sanguíneo, lo que ha obligado a reforzar su tratamiento médico y a someterla a estricta vigilancia en el hospital Chulalongkorn de la Cruz Roja Tailandesa.

El comunicado emitido por la institución dice así: “La infección empeoró y entró en el torrente sanguíneo, lo que obligó al uso de múltiples antibióticos y medicamentos para estabilizar la presión arterial. El equipo médico continúa ofreciéndole tratamiento completo y monitoreando de cerca su estado”.

Desde el 9 de agosto, la princesa recibe múltiples antibióticos y medicamentos para estabilizar su presión arterial, mientras los especialistas monitorizan de manera constante sus órganos vitales. La situación ha generado gran preocupación entre los súbditos y la Casa Real, que mantiene un silencio casi total sobre la evolución de su estado.

A pesar de los cuidados intensivos, los médicos advierten que la infección representa un riesgo serio y que su recuperación dependerá de la respuesta de su organismo a los tratamientos. La prolongada hospitalización y la falta de información oficial han convertido a la princesa en el centro de atención y especulación en medios locales e internacionales, elevando el misterio sobre su verdadera condición.

Bajrakitiyabha sufrió un infarto en 2022

El ingreso hospitalario de Bajrakitiyabha comenzó en diciembre de 2022, tras perder el conocimiento mientras entrenaba a sus perros para una competición canina en Nakhon Ratchasima.

El informe oficial de la Casa Real indicó que la princesa sufrió un infarto que comprometió varios órganos vitales, obligándola a depender de máquinas y medicación para mantener sus funciones para poder vivir. Desde entonces, su estado es un misterio y desde la casa real tan solo se informó de que permanece “estable hasta cierto punto”, aunque el silencio sobre su evolución ha alimentado rumores y especulaciones en el país. Cabe señalar que los medios de comunicación nacionales tienen prohibido informar sobre el tema.

Quién es la princesa Bajrakitiyabha

Bajrakitiyabha, nacida el 7 de diciembre de 1978, es la hija mayor del rey Vajiralongkorn y de la princesa Soamsawali. Doctora en derecho por la Universidad de Chicago y licenciada en Relaciones Internacionales, ha tenido un papel destacado en actos oficiales de representación y en la diplomacia internacional, incluyendo puestos en Naciones Unidas y como embajadora de Tailandia en Austria.

Su vida combina compromiso con el país y pasión por la hípica, junto con una formación académica impecable. Desde su hospitalización, la princesa se ha convertido en un símbolo de preocupación nacional, con súbditos, autoridades y templos realizando plegarias constantes por su recuperación, mientras la Casa Real mantiene un silencio absoluto sobre los detalles de su estado actual.

