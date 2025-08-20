España

Un Golden Retriever alerta a sus dueños porque su bebé está llorando: “¿Quién necesita una niñera?”

El vídeo, que ya se ha hecho viral, muestra cómo los perros son los auténticos guardianes de la casa

Por David Otero Romero

Este golden retriever avisa a
Este golden retriever avisa a los padres cuando el bebé llora. (Fuente: Tiktok / @winston.goldenpup)

Dicen que el perro es el mejor amigo del hombre, pero para muchas familias también es el mejor cuidador de sus hijos. Su capacidad para crear lazos emocionales con los humanos va más allá del cariño. Es protección, instinto y lealtad pura. Estos nobles animales, cuando se integran a una familia, no solo buscan afecto, también se convierten en guardianes silenciosos.

Siempre están atentos al bienestar de sus seres queridos, sobre todo, cuando hay niños pequeños en casa. El vínculo entre perros y bebés es especialmente fuerte y muchas mascotas desarrollan un comportamiento casi paternal. Si el niño llora, ellos avisan; si se acercan a la piscina, se inquietan; si notan algún peligro, ladran o llaman la atención como pueden.

Un ejemplo de ello es Winston, un golden retriever de un año, que ha conquistado las redes sociales con su ternura y su instinto protector. En un video que ya supera las 600.000 visualizaciones en TikTok, se puede ver al perro alertando a sus dueños de que su bebé de tres meses está llorando.

Winston, el guardián de la casa

La escena fue compartida por su dueña, Roissy Koeneke, de 29 años, desde San Diego, California, a través de la cuenta @winston.goldenpup. En el vídeo, Winston se encuentra de pie en el pasillo, mirando fijamente a su dueña como si quisiera decirle: “Sígueme, alguien necesita tu atención”.

Winston les sigue hasta la
Winston les sigue hasta la habitación y se asegura de que el pequeño se ha calmado. (Fuente: TikTok / @winston.goldenpup)

El animal ha escuchado llorar al bebé, y hasta que no acudan sus padres a calmarle no se quedará tranquilo. Al llegar a la habitación, Winston se mantiene a su lado, vigilante. Luego, el perro apoya con delicadeza una pata sobre el pequeño, en un intento de consolarlo.

La alarma más eficaz que existe

Pero más allá del momento tierno, el comportamiento de Winston no es casual. Su oído está tan desarrollado que puede detectar el llanto antes de que los padres lo escuchen, y no descansa hasta asegurarse de que alguno de ellos atienda al bebé. “Mi perro seguirá mirándonos a mi esposo y a mí hasta que cualquiera de nosotros vaya a ver a nuestro hijo. Y luego nos sigue para asegurarse de que realmente lo tranquilizamos”, explica Koeneke.

Aunque Winston parece dulce y extremadamente cuidadoso, tanto Roissy como su esposo, Alexander, siempre están pendientes de cuándo se le acerca. Este tipo de comportamiento no solo es enternecedor, sino que también puede tener beneficios reales para el desarrollo infantil.

El video se volvió viral en las redes sociales (TikTok: @golden_narqui)

Un estudio reveló que los niños que han vivido con perros tienen menos probabilidades de experimentar retrasos en habilidades como la comunicación, la resolución de problemas o el desarrollo social. Así que, además de proteger y cuidar, también ayudan en su crecimiento.

¿Por qué los perros protegen tanto a los niños?

La respuesta está en su instinto. Para ellos, el bebé es parte de su manada, ya que aún conservan el comportamiento propio de su especie. Saben identificar al más pequeño como el más débil, el más indefenso, y por lo tanto, el más valioso.

Los perros no solo protegen. También cuidan, alertan, y muchas veces, consuelan. Winston es prueba viviente de que el amor de un perro va mucho más allá de lo que imaginamos. Como dicen sus dueños en el vídeo, “con compañeros así, ¿quién necesita una niñera?”.

