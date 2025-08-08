Perros y gatos

Cómo lograr una convivencia segura entre niños y perros en el hogar: consejos clave

En un nuevo episodio de Data Animal, el psicólogo y educador canino Juan Manuel Liquindoli compartió estrategias para fomentar armonía y bienestar. Además, abordó señales de alerta, desmontó creencias extendidas y resaltó la importancia del acompañamiento adulto para reducir riesgos y favorecer relaciones saludables

Melina Brizuela

Por Melina Brizuela

Guardar
Data Animal - CLAVES PARA LA INTERACCIÓN ENTRE NIÑOS Y PERROS

En una nueva edición de Data Animal, conducido por Melina Brizuela, el psicólogo y educador canino Juan Manuel Liquindoli abordó los desafíos y oportunidades que plantea la convivencia de niños y perros. Las preguntas y respuestas giraron alrededor de temores comunes de los padres, mitos arraigados y consejos prácticos para conseguir una relación saludable entre los más pequeños y los animales, desde la prevención de incidentes hasta la educación emocional a través de este vínculo.

El experto fue categórico: “Sí, claro que es posible un buen vínculo, pero no es como en las revistas, que siempre que hay perros y niños va a ser positivo. De hecho, en muchos casos se da lo contrario”. Subrayó que los factores individuales de cada animal y las experiencias de vida determinan si la relación será armoniosa.

Entre los datos compartidos, Liquindoli remarcó: “El sector de la población que más mordidas sufre de perros son los niños. Los niños menores de 14 años tienen cuatro veces más posibilidades de ser mordidos por un perro que la población en general”. Este indicador expone la necesidad de no tomar a la ligera la convivencia entre niños y mascotas y justifica el abordaje responsable que debe adoptar cualquier familia.

Las características individuales de cada
Las características individuales de cada animal influyen en la forma en que se relaciona dentro del entorno familiar

Responsabilidad de los adultos y causas de incidentes entre perros y niños

A la hora de analizar los motivos detrás de los incidentes, Liquindoli precisó: “En la mayoría de los casos se ve que se da dentro del hogar”. Una de las causas principales es que los niños más pequeños “tienen más dificultades para leer el lenguaje corporal de los perros”, a diferencia de los adultos que comprenden señales como un gruñido. Para los niños, estas expresiones pueden pasar inadvertidas o ser interpretadas erróneamente, lo que incrementa el riesgo de una reacción indeseada del animal.

Otro eje abordado fue la tendencia de los niños a tener “conductas más temerarias que los adultos”, como “agarrarlo del cuello o tirarle de la cola” al can. “Por eso es muy importante siempre que haya perros y niños en un hogar la supervisión. Esto es clave”, dijo el especialista del sitio especializado Filosofía Animal.

El mito de las razas “ideales” para la convivencia con niños

El programa contribuyó a desmitificar creencias populares alrededor de ciertas razas. “Esto es un mito también que hay razas que son ideales para niños o que hay razas que no”, sostuvo el especialista.

Un ambiente preparado y la
Un ambiente preparado y la educación temprana ayudan a construir una convivencia armoniosa

Explicó que “los factores individuales del perro son más importantes que la raza en sí”. Señaló la importancia de un buen “período de socialización cuando era cachorro, si estuvo expuesto a niños y si tuvo buenas experiencias con niños”. Las malas experiencias pueden marcar para siempre la relación del perro con los pequeños, ya que “sabemos que aprenden por asociación”.

Recomendaciones para introducir a un bebé en un hogar con perro adulto

Ante la llegada de un nuevo integrante, la prevención es la clave. El especialista recomendó preparar al perro “en los meses anteriores, ir adecuando la rutina y el contexto donde va a vivir el perro a cómo va a ser cuando llegue el niño”. Los cambios abruptos en las rutinas, como modificar el lugar de descanso o la frecuencia de paseos, pueden resultar estresantes y negativos para el animal.

En el momento de la presentación del bebé, recomendó: “Te recomiendo que se haga con correa el primer día porque no sabemos si nosotros tenemos un perro que nunca estuvo expuesto a un bebé cómo va a reaccionar”. Es fundamental observar las reacciones del animal, ya sea curiosidad, miedo o ansiedad, para actuar preventivamente o consultar con un especialista en caso necesario.

La mala interpretación de las
La mala interpretación de las señales corporales de los animales puede generar situaciones de riesgo

Otro punto relevante es la enseñanza continua que los padres pueden brindar a sus hijos en la convivencia con sus mascotas. “Durante toda la vida, los padres tienen la oportunidad de enseñar a sus hijos cómo debe ser la interacción con otro ser vivo”, indicó Liquindoli. A través del vínculo con los animales, los niños tienen la posibilidad de desarrollar “habilidades emocionales como la empatía, la responsabilidad y un montón de cuestiones”.

Consecuencias de una socialización deficiente entre perros y niños

Los efectos negativos de una “mala socialización entre el perro y el niño” van desde la frustración y el estrés hasta los celos en el animal. El educador canino explicitó: “Estos cambios de rutina, cambios en el manejo, cambios en el ambiente, pueden generar frustración, pueden generar estrés. También pueden aparecer otras cuestiones, por ejemplo, relacionadas a los celos”. Insistió en la importancia de destinar momentos de calidad para el animal, sin desplazarlo ante la llegada de un nuevo hijo o hija.

Temas Relacionados

NiñosMascotasPerrosHogarData AnimalMelina Brizuelaúltimas noticias

Últimas Noticias

Día Internacional del Gato: qué descubrieron los científicos sobre su inconfundible ronroneo

En 2025, investigadores japoneses identificaron una variante genética vinculada con la forma en que los felinos se comunican, expresan agresividad y emiten sonidos característicos

Día Internacional del Gato: qué

Día del Veterinario en Argentina: su rol clave en salud pública, conservación y bienestar animal

Cada 6 de agosto se reconoce la labor de los expertos que participan en la vigilancia epidemiológica, la recuperación de especies y la promoción de entornos saludables. Además de su trabajo en clínicas y el sector agropecuario, estos profesionales intervienen en la rehabilitación de fauna y en la prevención de enfermedades

Día del Veterinario en Argentina:

Cuáles son los motivos que pueden llevar a un gato doméstico a maullar de forma persistente

Expertos advierten que la intervención oportuna de un especialista puede marcar la diferencia en la detección de problemas ocultos y en la mejora de la calidad de vida del animal

Cuáles son los motivos que

Obesidad en perros: qué factores elevan el riesgo y cómo prevenirla

Un estudio realizado en Estados Unidos identificó múltiples causas que explican el aumento de los casos de sobrepeso en estos animales. Los consejos para detectarlos a tiempo

Obesidad en perros: qué factores

Yoga con perros: cómo es la experiencia solidaria que transforma vidas e impulsa adopciones responsables

La realidad de los animales rescatados plantea desafíos que exigen respuestas creativas y colectivas. En Data Animal, Nicole Yerien narra cómo la iniciativa Yoga with Them se convirtió en una propuesta que combina bienestar físico, conexión emocional y acción concreta para fortalecer redes de cuidado y adopción

Yoga con perros: cómo es
ÚLTIMAS NOTICIAS
Pidieron perpetua para tres jóvenes

Pidieron perpetua para tres jóvenes que mataron a un empleado metalúrgico en Rosario durante un intento de robo

Arquitectura ecuestre en auge: cómo se redefine la experiencia del polo en Argentina

Cómo modernizar tu casa con soluciones fáciles y sin grandes obras

El verde es el nuevo gris: por qué es el tono neutro para la decoración que llegó para quedarse

Declararon culpable al hombre que mató a golpes a su beba de dos meses e incendió su casa en Villa Fiorito

INFOBAE AMÉRICA
Estas son las cinco condiciones

Estas son las cinco condiciones aprobadas por Israel para poner fin a la guerra en Gaza

Un libro en dos mil palabras: “El Conde de Montecristo”, historia de una venganza

Receta de papas a la crema con verdeo, rápida y fácil

Qué leer esta semana: el hermano alemán que le apareció a Chico Buarque (y cómo)

George Ward Price, el periodista que cedió su pluma a Hitler: diarios secretos, entrevistas manipuladas y la sombra de Goebbels

TELESHOW
La confesión de Eva Bargiela

La confesión de Eva Bargiela que sorprendió a Pampita en Los 8 escalones: “Grabada en la piel”

El comentario viral de Tini Stoessel sobre su nueva canción: “Siempre quise hacer un videoclip así”

Fátima Florez actuará en la gala a beneficio de Antonio Banderas: las figuras internacionales que asistirán

La tajante decisión de Lali Espósito luego de que tres participantes la decepcionaran en La Voz Argentina

Cinthia Fernández mostró cómo avanzan las remodelaciones de su casa: “El caos que hay”