Receta de sushi fácil para principiantes, sin esterilla ni alga nori

Con esta sencilla receta podrás darte un festín digno de restaurante japonés sin salir de casa, incluso si nunca antes te has atrevido a preparar sushi

Ana Plaza

Ana Plaza

Receta de sushi fácil, sin
Receta de sushi fácil, sin alga nori

El sushi es el plato más representativo de la gastronomía de Japón, una delicia a base de arroz, alga y pescado crudo que es ya la comida favorita de muchos también fuera del país nipón. A día de hoy, en España, ¿quién no ha ido a un restaurante japonés de buffet a comer nigiris y makis hasta reventar? ¿O quién no ha pedido una bandeja de sushi a domicilio en una noche de sofá y peli? Seguro que muchos más de los que se han atrevido a preparar su propio sushi en casa.

Es fácil sentirse intimidado por lo aparentemente complejo de esta elaboración. Pero lo cierto es que preparar sushi en casa es mucho más fácil de lo que podría parecer. Hoy te proponemos la receta más sencilla de todas, una que no necesita de esterilla especial para enrollar y para la que ni siquiera tendrás que salir en busca de láminas de alga nori. Para preparar estas piezas de sushi te bastará con lo que probablemente ya tengas por casa: arroz, un relleno a base de verduras y atún en lata o palitos de surimi y papel film.

Receta de sushi fácil, sin esterilla ni alga nori

La clave de esta receta está en preparar correctamente el arroz y usar film transparente para enrollar. Se extiende una capa de arroz sobre el film, se añaden los rellenos elegidos y se da forma de rollo compacto, obteniendo piezas de sushi cómodas de manejar. El resultado es un sushi fresco y delicioso, adaptable a todos los gustos y perfecto para quienes no disponen de herramientas ni ingredientes japoneses.

Tiempo de preparación

  • Preparación del arroz: 30 minutos (incluyendo enfriado)
  • Preparación y montaje de rellenos: 10 minutos
  • Montaje y corte: 10 minutos
  • Tiempo total estimado: 50 minutos

Ingredientes

  • 2 tazas de arroz para sushi (o arroz de grano corto)
  • 2 ½ tazas de agua
  • 3 cucharadas de vinagre de arroz
  • 1 cucharada de azúcar
  • 1 cucharadita de sal
  • Rellenos variados (elige a tu gusto):
    • Tiras de pepino
    • Zanahoria rallada
    • Aguacate en tiras
    • Palitos de surimi (kanikama)
    • Atún en lata escurrido
    • Queso crema (opcional)
  • Semillas de sésamo (opcional)
  • Salsa de soja, jengibre encurtido, wasabi (al gusto, opcional)
  • Film transparente

Cómo hacer sushi fácil para principiantes, sin esterilla ni alga nori, paso a paso

  1. Lava el arroz varias veces hasta que el agua salga clara.
  2. Cocina el arroz con el agua indicada; cuando termine la cocción, deja reposar unos minutos.
  3. Mezcla el vinagre de arroz, azúcar y sal. Calienta ligeramente hasta disolver y vierte la mezcla sobre el arroz cocido; remueve suavemente para no romper los granos y deja enfriar a temperatura ambiente.
  4. Prepara todos los rellenos en tiras finas.
  5. Coloca un trozo de film transparente sobre la mesa de trabajo.
  6. Extiende una capa de arroz (de 1 cm de grosor aproximadamente) formando un rectángulo. Deja libre un borde para facilitar el enrollado.
  7. Añade los ingredientes elegidos en una línea cerca de uno de los extremos.
  8. Con ayuda del film, enrolla el arroz sobre el relleno compactando suavemente con las manos para formar un rollo firme.
  9. Retira el film.
  10. Humedece el cuchillo con agua y corta el rollo en porciones del tamaño deseado.
  11. Espolvorea semillas de sésamo si lo deseas y acompaña con salsa de soja o tu condimento preferido.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde de 4 a 6 porciones (dependiendo del tamaño de los rollos y los acompañamientos).

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 175 kcal
  • Proteínas: 4 g
  • Grasas: 1 g
  • Carbohidratos: 38 g
  • Fibra: 1 g
  • Sodio: 340 mg

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El sushi casero sin alga nori debe consumirse en el día para mantener el sabor y la textura. Puede conservarse en refrigeración, envuelto en film, hasta 24 horas.

