Una mujer quiere enterrar a su madre en la tumba familiar, pero el alcalde y la justicia se lo impiden: la normativa exige “un título de concesión”

La hija sostiene que “había una plaza disponible” en la cripta familiar del antiguo cementerio de Ménéac

Paula Bastante Hernáiz

Por Paula Bastante Hernáiz

Una mujer quiere enterrar a su madre en la tumba familiar, pero el alcalde y la justicia se lo impiden (Pexels)

Christiane, quien murió el 27 de junio de 2022 a los 77 años, fue enterrada en Boissy-Saint-Léger (Val-de-Marne), en Francia, lejos de sus ancestros, según dio a conocer Actu París en un artículo. Al parecer, a pesar de tener una plaza disponible en la cripta familiar que le permitía cumplir su última voluntad, la pugna del alcalde de Ménéac ha generado una disputa con la hija de la fallecida.

Y es que, su hija sostiene que existe un hueco en la cripta familiar para acoger los restos, pero tanto el alcalde como el Tribunal Administrativo de Rennes han denegado la petición de sepultura en el antiguo cementerio. Todo ello sucedió a pesar de que, según como afirmó su hija conmocionada, “había una plaza disponible” en la cripta familiar del antiguo cementerio de Ménéac, en Morbihan.

“La interesada no justifica los derechos”

Según han afirmado desde Actu París, la negativa oficial se apoya en la falta de presentación de la documentación requerida. Durante la vista celebrada en junio de 2025, el ponente público recordó que, tal y como señala la normativa francesa, “cuando un municipio cierra un cementerio, esta decisión impide la concesión de nuevas inhumaciones. Pero no prohíbe que se sigan realizando inhumaciones en las criptas familiares, siempre que el uso del suelo para otro fin no haya sido reconocido de utilidad pública”.

No obstante, el Tribunal Administrativo de Rennes resolvió en una sentencia publicada el 10 de julio de 2025 que solo es posible autorizar nuevas inhumaciones “si cumplen con los requisitos legales de higiene y salubridad y dentro del límite del número de plazas aún disponibles en estas criptas en la fecha de la decisión de cierre”, dictaminó el tribunal.

La demandante, respaldada por su abogada, alegó que el municipio “no tiene constancia en sus registros” de ninguna otra forma de concesión que no sea la “concesión perpetua” de la que la demandante creía beneficiarse. Este sería un permiso que otorga al titular de la parcela o nicho, el derecho a utilizar ese espacio de forma indefinida para la inhumación de restos, sin límite de tiempo.

Asimismo, ha exigido que el ayuntamiento justificara su negativa a autorizar el entierro en la cripta. Además, reclamó que la localidad asumiera “los gastos de exhumación, transporte y entierro”. Por su parte, el alcalde de Ménéac respondió que la concesión debía estar respaldada por documentación: “Un título de concesión”. En consonancia, el tribunal pidió la presentación del documento, pero “en vano”. Y es que, las autoridades locales y la sala resolvieron que “es evidente que [la demandante] no presenta ningún acto de concesión”.

Por este motivo, el tribunal sentenció que “por muy lamentable que sea la negativa del municipio a presentar los documentos que permitan verificar la situación del emplazamiento reclamado [...], la interesada no justifica [...] los derechos que habría conservado en virtud de dicha concesión únicamente con los documentos que presenta”, se puede leer en la decisión judicial. Bajo estos argumentos, la justicia francesa ha considerado que la demandante “no tiene fundamento” para afirmar que la decisión del alcalde vulneró la ley, ni tampoco para que se condene al consistorio a una compensación.

