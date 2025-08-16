España

Una anciana paga un cartón de leche a una joven en Mercadona y recibe una gran sorpresa: “Tampoco soy una persona que tenga de sobra”

La influencer Carolina Cazadora paga la compra a una anciana tras recibir su ayuda en un supermercado

Marcos Montalbán

Por Marcos Montalbán

Guardar
Una anciana acepta pagarle el
Una anciana acepta pagarle el brick de leche a una chica “sin cartera” y sucede algo sorprendente. (Imagen: TikTok)

Lo que comenzó como un gesto de ayuda ha acabado convirtiéndose en un emotivo ejemplo de solidaridad que se ha hecho viral en redes sociales. Carolina Cazadora, con más de 6,4 millones de seguidores en TikTok, acudió un día a Mercadona para comprar un cartón de leche para su hermano, pero protagonizó un momento que jamás olvidará y que ha emocionado a miles de personas.

Un gesto inesperado en la caja

A llegar a la caja, Carolina se dio cuenta de que había olvidado la cartera en su casa. En lugar de regresar y devolver el brick de leche en el lineal, decidió acercarse a una anciana que estaba en la cola y pedirle ayuda: “Es que acabo de ver que me he dejado la cartera en casa. ¿Me podría pasas esto, por favor?”, preguntó la influencer.

La anciana, sin pensarlo, accedió de inmediato. “Sí, claro”, respondió. Carolina, visiblemente agradecida, le contestó: “Ay, muchísimas gracias. Qué amables. Gracias”.

El vídeo del momento ha captado la atención de muchos de los seguidores de la influencer, por la espontaneidad y la generosidad de la anciana.

El giro inesperado

Lo que la anciana no esperaba es que su generosidad sería recompensada de manera igualmente desinteresada. Mientras la señora guardaba su compra en las bolsas, Carolina se acercó discretamente a la cajera y pidió pagar toda la compra de la mujer.

“Yo pago”, le susurró a la cajera. Cuando la anciana terminó de guardar su compra y se dispuso a pagar, la trabajadora de Mercadona le informó: “Sí, ya está todo pagado, no se preocupe”.

La sorpresa de la mujer fue inmediata, y su rostro reflejaba tanto asombro como emoción. Carolina tuvo que explicarle que había sido todo una prueba y que estaba grabando un vídeo para mostrar la generosidad de la gente.

“Muchísimas gracias por querer ayudarme. Era una prueba que estaba haciendo. Muchísimas gracias por ser tan buena persona, de verdad”, explicó Carolina a la anciana. La mujer, conmovida, respondió con humildad: “La verdad, te ayudo en lo que puedo, porque... tampoco soy una persona que tenga de sobra”. Este acto demostró la empatía y humanidad de la anciana.

Finalmente, ambas salieron de Mercadona hacia la parada de bus, donde Carolina le ayudó a subir la compra y se despidió de la anciana, que superó el experimento social con creces.

Empleados de Mercadona denuncian acoso, despidos con testigos ficticios y maltrato a madres.

Solidaridad en tiempos difíciles

Este episodio demuestra que la generosidad y la empatía siguen presentes en la vida cotidiana, incluso en situaciones tan simples como la cola de un supermercado. Lo que empezó como una simple compra de leche terminó siendo una lección de humanidad, recordando que los pequeños gestos tienen el poder de transformar el día de alguien.

La interacción entre Carolina Cazadora y la anciana ilustra cómo la solidaridad no depende de recursos materiales abundantes, sino de la disposición de ayudar al prójimo. Momentos como este, compartidos en redes sociales, inspiran a otros a valorar la bondad cotidiana y a cultivar gestos de empatía que, aunque parezcan pequeños, pueden generar grandes emociones y recuerdos duraderos.

Temas Relacionados

MercadonaSupermercados EspañaSucesosSucesos EspañaRedes SocialesTikTokEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Resultados del Sorteo 2 Super Once: ganadores y números premiados

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Resultados del Sorteo 2 Super

Los líderes europeos aplauden los esfuerzos de Trump en su reunión con Putin e insisten en una segunda reunión trilateral con Zelenski

Censuran la propuesta de Moscú de imponer limitaciones a las fuerzas armadas de Ucrania y el veto ruso a su adhesión a la OTAN y UE. Subrayan además que las “fronteras internacionales no deben modificarse por la fuerza”

Los líderes europeos aplauden los

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Con las loterías de Juegos Once no solo podrías ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Sorteo 2 de la Triplex

Un joven intenta pagar el parking en efectivo y deja un billete en el mostrador al no encontrar dónde hacerlo: multado y condenado en un juicio

El estacionamiento del campus universitario solo acepta los pagos digitales

Un joven intenta pagar el

La localidad en Alicante con playas paradisíacas que no es ni Denia ni Altea: con aguas cristalinas y calas tranquilas

Un rincón tranquilo de Orihuela con playas espectaculares, buen ambiente y mucho encanto mediterráneo

La localidad en Alicante con
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Palacios de Jamuz, el pueblo

Palacios de Jamuz, el pueblo leonés de 60 habitantes que ha arrasado el fuego: “No se aguantaba la humareda, ha sido terrorífico”

Cuatro militares de la UME heridos en el incendio de Yeres: tres de ellos sufren varias quemaduras

Javier Lambán, el histórico dirigente aragonés que denunció que el PSOE de Sánchez es un “páramo” para las voces críticas

El abuso de las aerolíneas en plena crisis: los incendios cortan los trenes y los vuelos a Galicia se disparan a más de 400 euros

Muere Javier Lambán, expresidente de Aragón, a los 67 años

ECONOMÍA

Resultados del Sorteo 2 Super

Resultados del Sorteo 2 Super Once: ganadores y números premiados

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Un hombre gana millones de euros en la lotería y la buena suerte destruye su relación con su familia: “Les he oído decir que soy tacaño”

Comprueba los resultados del sorteo 1 la Triplex de la Once

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 1

DEPORTES

Cesc Fàbregas explica cuál es

Cesc Fàbregas explica cuál es su relación con Morata, nuevo jugador del Como: “No es mi amigo y, aunque lo fuera, hoy no lo es”

El actual jefe de Williams lo tiene claro: “Michael Schumacher no era el mejor piloto; Hamilton sí lo es”

LaLiga arranca con nuevas caras, nuevos clubes y en medio de la polémica por la inscripción de jugadores y por el partido del Villarreal y Barcelona en Miami

Novak Djokovic vuelve a enfrentarse con el Gobierno de Serbia: “Siento compasión y apoyo por quienes protestan”

Franco Mastantuono, la nueva perla argentina del Real Madrid: cuánto ha costado, su relación con Messi y el Barcelona o el motivo de su dorsal