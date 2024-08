La ‘hora de ligar’ de Mercadona agota las piñas y dispara las bromas: ¿es la mejor campaña publicitaria involuntaria de un supermercado?

Las piñas se han agotado este miércoles en el Mercadona de Fuencarral (Madrid) (Infobae España)

Esta semana, una nueva teoría ha sacudido las redes sociales: la que asegura que la “hora para ligar” en Mercadona es de 19 a 20 horas. Llevar una piña al revés, chocar los carros o pasearse por el pasillo del vino son algunas de las acciones que los solteros que buscan pareja deben hacer para encontrar a su media naranja entre los pasillos del supermercado.

“Estábamos aquí de viaje y no pensábamos hacer la compra. Hemos venido solo a ver qué pasaba. Por si surge”, explica un cliente del Mercadona de Fuencarral, hasta el que se ha desplazado Infobae España. “Vamos a comprar chocolate y chuches. Y luego iremos a por plátanos, que también dicen que puede servir”, comentaba otra pareja de amigos que había acudido con el mismo propósito.

El origen de esta curiosa ocurrencia proviene de un vídeo de la red social china TikTok, donde dos amigas caminan por un supermercado en España y se preguntan a qué hora van los solteros a ligar al Mercadona. La sorpresa surge cuando, al buscarlo en Google, descubren que se encuentran en el momento clave. Sin embargo, esta técnica no es nueva; en 2017, Lea, una participante del programa First Dates, se volvió viral al revelar su método para encontrar pareja: “Hay una hora exacta en Mercadona en la que van a comprar todos los solteros, entre las 19 y las 20 horas, y ahí voy”, explicaba al inicio del episodio.

¿Una buena campaña publicitaria?

Está claro que quien más van a ganar con estos encuentros -nada clandestinos, por cierto- es Mercadona. Este miércoles, cientos de personas esperaban a las 19:00 horas para poner rumbo a su supermercado de la cadena de Juan Roig más cercano. Entre risas, bromas y choques de carros ‘fortuitos’, la realidad es que las piñas han volado. Por lo menos, de 19:00 a 20:00.

Mercadona ha llegado a ser Trending Topic en X (antes Twitter), durante la tarde de hoy. No obstante, eso no parece ser suficiente. El CEO de la consultora de reputación online CyberBrainers, Pablo F. Iglesias, explica a Infobae España que “realmente Mercadona, dentro del sector retail, es de las mejores valoradas” por lo que no cree que esta tendencia tenga un impacto a nivel de ventas.

“Esto no deja de ser lo que nosotros llamamos campañas explosivas en redes sociales, que es verdad que llegan de repente, parece que todo el mundo está hablando de ello, pero a lo mejor, a la semana, la gente se olvida. Entonces no creo que haya un impacto tan grande”, argumenta.

Una clienta compra refrescos en un supermercado de Mercadona. (iStock)

“Mercadona, seguramente dentro de de su departamento de comunicación, han valorado pros y contras y han dicho: mira, lo que nos pueda venir, pues bienvenido sea. Pero tampoco esperan, seguramente, que haya más ventas”, añade el experto.

Nadie quiere perdérselo

La realidad es que Mercadona ni siquiera se ha pronunciado al respecto, aunque sí que se conocen otros supermercados que se han querido subir al carrito del ligoteo. De hecho, numerosos tiktokers y usuarios de diversas redes sociales ya han compartido una lista de los horarios a los que asistir a cada uno para encontrar el amor. Por ejemplo, los más madrugadores van al Día, concretamente entre las 10 y las 11 horas, con la sección de pescadería como punto de encuentro. Al Lidl, es mejor ir entre las 18 y 19 horas, y la hora buena del Alcampo es de las 20 a las 21, con el queso actuando como Cupido.

En esta línea, el pionero ha sido Carrefour quien no sólo ha establecido su propio horario para encontrar a alguien especial entres los pasillos de sus tiendas, sino que se ha aventurado a crear unos códigos. Si alguien lleva en su carro algún paquete de chuches, eso indica que es “una persona dulce”; si lleva patatas, que es “una persona divertida”; y por último, si lleva garbanzos que “busca algo serio”. Su cita se atrasa una hora para no coincidir con su competidor: “Fueguito, fueguito, hoy de 20 a 21 horas en nuestras tiendas”, ha publicado en su cuenta de X.