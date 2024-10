Indignación en las redes con Mercadona por su cartel sobre el IVA: “No he visto que Roig indicara la bajada cuando comenzaron las ayudas”

Anuncio de las subida del IVA en Mercadona. (X)

Mercadona ha decidido anunciar a bombo y platillo que el IVA vuelve a aplicarse a los alimentos básicos desde este mes, en principio al 2% hasta diciembre, para luego pasar al tipo superreducido del 4%, como estaba antes de la supresión temporal aprobada por el Gobierno que se aplicaba desde enero de 2023. Con carteles que rezan “Subida del IVA”, la cadena ha querido llamar la atención de sus clientes, pero también ha provocado a cientos de usuarios en las redes sociales que le reprochan a la compañía de Juan Roig que siempre haya sido más discreto con otros datos y porcentajes, como los de sus beneficios.

Mercadona cerró 2023 con un beneficio récord de 1.009 millones de euros, un 40% más que en 2022 tras aumentar un 15% sus ventas, que alcanzaron los 35.527 millones de euros, conforme informaba el propio Roig en una rueda de prensa en marzo. No obstante, los beneficios de Mercadona desde antes de la pandemia hasta 2023 crecieron un 62% (un 61,9% para ser exactos), a pesar de que el presidente de la compañía aseguraba en la presentación de resultados del curso de 2022 que habían “subido una burrada los precios” porque “si no habría sido un desastre”. A pesar de que los beneficios se han disparado, los precios no han vuelto a ser los de antes, algo que notan los clientes en su bolsillo.

La respuesta de los clientes

Cientos de usuarios que se han quejado al encontrar la cartelería en las tiendas han plasmado en X (antes Twitter) su indignación. “Cuando bajen el IVA tendremos que ir nosotros con cartelitos por el Mercadona, que para eso son más olvidadizos”, apunta @ivanet_8. “No he visto que el señor Juan Roig haya indicado la bajada del IVA en estos productos cuando comenzaron las ayudas, ni en los productos de higiene femenina... ¿Por qué será?”, se pregunta @cliix__. Otros usuarios que también han usado la red social para quejarse, como Paco Bermúdez (@PacoBermudezHex), han optado por incluir sus propios carteles donde apunta que “Mercadona no bajó los precios cuando el Gobierno bajó el IVA”.

Tuit de @PacoBermudezHex sobre Mercadona. (X)

Muchos también han tirado de humor y han adaptado memes a la situación: “El gobierno ha subido el IVA de unos cuantos productos, de ahí la inflación”, arranca un diálogo, que termina con un “¡Que pongas cartelito del aceite!”

Tuit sobre Mercadona de @Supertramp9713. (X)

1.000 millones más que Lidl, Carrefour, Eroski, Dia y Alcampo juntos

Durante la crisis provoked por la inflación, Mercadona tuvo un crecimiento impresionante cuando se compara con sus competidores: Mercadona facturó en 2023 cerca de 1.000 millones más que Lidl, Carrefour, Eroski, Dia y Alcampo juntos. De hecho, la compañía también experimentó un notable incremento en su beneficio neto, que creció un 48% en el mismo período, superando por primera vez la barrera de los 1.000 millones de euros. Su resultado de explotación también reflejó un aumento significativo del 45%, lo que llevó a que su margen operativo se situara en el 3,7% al cierre de 2023, frente al 3,27% de 2021.

Mercadona aumenta un 40% sus beneficios, hasta los 1.009 millones de euros.