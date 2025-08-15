España

Vivir cerca del mar puede prolongar tu vida, según un estudio: el clima moderado reduce las enfermedades cardiovasculares y respiratorias

Un grupo de investigadores ha analizado cómo el litoral influye en la salud de quienes lo habitan

Por Ángela Benito Sánchez

Guardar
Alcossebre. (AdobeStock)
Alcossebre. (AdobeStock)

Un estudio reciente liderado por la Universidad Estatal de Ohio ha determinado que las personas que viven en zonas costeras presentan una mayor esperanza de vida en comparación con quienes residen en el interior del país. Según el análisis, los habitantes del litoral viven, de media, un año más que aquellos que no están cerca del mar.

El trabajo estudió más de 66.000 distritos censales en Estados Unidos y utilizó modelos estadísticos avanzados para ajustar variables socioeconómicas, demográficas y ambientales. Los investigadores concluyeron que los factores asociados con el entorno costero tienen un impacto significativo en la longevidad.

El estudio identifica varias condiciones ambientales que contribuyen a este incremento en la esperanza de vida. Entre ellas, el clima moderado de las zonas costeras reduce la exposición a temperaturas extremas y olas de calor, lo que disminuye la incidencia de enfermedades cardiovasculares y respiratorias.

Además, la proximidad al mar asegura una mayor calidad del aire y menor exposición a la contaminación. La influencia marina ayuda a equilibrar la humedad y protege frente a condiciones ambientales adversas como la sequía. Estos factores combinados hacen que quienes viven cerca del litoral estén expuestos a un entorno más saludable.

La ciudad con mejor calidad de vida del mundo está en Europa: montañas, igualdad de ingresos y lugares culturales.

Datos de la OMS sobre la esperanza de vida global

Estos hallazgos coinciden con los datos que ha publicado la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre la evolución de la esperanza de vida en los últimos años. Entre 2019 y 2021, la esperanza de vida mundial se redujo en 1,8 años, alcanzando los 71,4 años. La esperanza de vida en buena salud también disminuyó en 1,5 años, situándose en 61,9 años en 2021.

La OMS señala que estos retrocesos se debieron principalmente a la pandemia de Covid-19, que detuvo la tendencia creciente de la esperanza de vida y la esperanza de vida sana al nacer. Durante ese período, el coronavirus se convirtió en la tercera causa de mortalidad a nivel mundial en 2020 y la segunda en 2021.

Comparativa entre entornos costeros y del interior

El estudio de la Universidad Estatal de Ohio muestra que vivir cerca del mar puede compensar parcialmente algunos factores de riesgo relacionados con el entorno. Mientras que la pandemia afectó de manera global a la esperanza de vida, las condiciones de vida en zonas costeras, como el clima moderado y la calidad del aire, se asocian con resultados más positivos en salud y longevidad.

Los investigadores subrayan que los habitantes del litoral se benefician de un ambiente más estable y de menor exposición a extremos climáticos y contaminantes, elementos que, según sus modelos, influyen directamente en la reducción de enfermedades crónicas y en un aumento general de la esperanza de vida.

Influencia de la densidad poblacional y los servicios

El estudio también analiza cómo la densidad poblacional y la disponibilidad de servicios afectan la longevidad. Las zonas costeras suelen contar con una menor densidad de población en comparación con los centros urbanos del interior, lo que reduce el estrés y la exposición a contaminantes. Además, muchas de estas áreas ofrecen un acceso más fácil a espacios verdes, instalaciones deportivas y servicios sanitarios, factores que contribuyen a mantener hábitos de vida saludables y, en consecuencia, a prolongar la esperanza de vida.

<br>

Temas Relacionados

Playas EspañaCosta EspanolaEsperanza De VidaEspaña-Saludespaña-noticiasEspaña Noticias

Últimas Noticias

Pronóstico del clima en Sevilla este 15 de agosto: temperatura, lluvias y viento

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Pronóstico del clima en Sevilla

Clima en Málaga: cuál será la temperatura máxima y mínima este 15 de agosto

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Clima en Málaga: cuál será

Pronóstico del clima en Madrid este 15 de agosto: temperatura, lluvias y viento

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Pronóstico del clima en Madrid

Pronóstico del tiempo en Barcelona para este 15 de agosto

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Pronóstico del tiempo en Barcelona

Comprobar la Primitiva: los resultados ganadores de este 14 de agosto

Enseguida los resultados del sorteo Primitiva dados a conocer por Loterías y Apuestas del Estado; descubra si ha sido uno de los ganadores

Comprobar la Primitiva: los resultados
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Estos son los síntomas que

Estos son los síntomas que indican que se ha pinchado la rueda del coche, según un mecánico: “Te puede salvar de un apuro”

La DGT advierte sobre los riesgos en carretera por los incendios forestales y la operación salida de agosto: estas son las pautas que debes seguir

El incendio de Ourense corta de nuevo la conexión ferroviaria Madrid-Galicia y obliga a Renfe a trasladar viajeros en autobús: “Ayer fue un desastre, hoy tenían alternativas pensadas”

Dos hombres queman cables para robar el cobre y acaban detenidos por provocar ocho incendios forestales en A Coruña: causaron daños de 20.000 euros

La Junta de Castilla y León negó ante la Unesco que el cambio climático supusiese un riesgo para Las Médulas

ECONOMÍA

Cuánto cuesta apagar los incendios

Cuánto cuesta apagar los incendios de este verano: las primeras estimaciones calculan más de 500 millones de euros solo para las tareas de extinción

El ‘tardeo’ se convierte en el plan favorito de separados y divorciados mayores de 40 para relacionarse en persona

Triplex de la Once: la jugada ganadora y el resultado del sorteo 5 de este jueves 14 de agosto

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

¿Es más barato irse al extranjero en agosto en vez de viajar por España? El precio de los hoteles nacionales aumentó un 60% en la última década

DEPORTES

El experimento Polgar: un método

El experimento Polgar: un método que convirtió a tres niñas en maestras del ajedrez

Unai Simón y Ángel Torres se suman al Real Madrid y critican que el Villarreal - Barcelona se juegue fuera de España: “Somos el hazmerreír de Europa”

Muere Bernardo Ruiz, un pionero del ciclismo: fue el primer español en subir al podio del Tour de Francia y ganar una etapa del Giro de Italia

Mats Rosenkranz gana el primer set y le descalifican por irse a dar una ducha

El Barça femenino sufre salidas masivas para liberar masa salarial y poder inscribir fichajes del equipo masculino