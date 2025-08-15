España

Un estudio muestra que las parejas que se conocen por Internet están menos satisfechas con su relación

Según los investigadores, quienes comenzaron con sus parejas a través de las apps de citas declaran una “menor intensidad del amor experimentado”

C. Amanda Osuna

Por C. Amanda Osuna

Guardar
Varias aplicaciones de citas (Shutterstock)
Varias aplicaciones de citas (Shutterstock)

Como tantas cosas en la vida, no solo importa cómo se va, sino también como se llega. Ocurre así en las amistades, en el trabajo y también en el amor. La ciencia ha dedicado así parte de sus esfuerzos a estudiar este último ámbito, interesándose en descubrir si hay alguna diferencia entre las parejas que comenzaron gracias a Internet o de una manera más “tradicional”.

Ahora, un estudio realizado por un equipo internacional de investigadores ha descubierto que las personas que conocen a su pareja online están menos satisfechas con su relación y sienten un menor compromiso emocional. “Los participantes que conocieron a sus parejas en línea informaron una menor satisfacción en la relación y una menor intensidad del amor experimentado, incluyendo intimidad, pasión y compromiso, en comparación con los que se conocieron fuera de línea”, señala el coautor del estudio y estudiante de doctorado de la Universidad Nacional Australiana (UNA), Adam Bode.

La investigación, liderada por la doctora Marta Kowal de la Universidad de Wroclaw (Polonia), ha analizado datos de más de 6.600 personas en 50 países y examinaron cómo encontraron a sus parejas y el impacto que esto tuvo en la satisfacción de la relación. Los resultados también muestran que encontrar el amor online es cada vez más común. En promedio, el 16 % de los participantes conocieron a sus parejas por Internet, una cifra que aumenta hasta el 21 % entre aquellos que iniciaron sus relaciones románticas después de 2010.

Según los investigadores, varios factores podrían explicar los hallazgos del estudio, incluido el hecho de que las parejas que se conocen fuera de línea tienden a ser más homógamas (o tienen características similares) que las que se conocen en línea. “Los antecedentes sociales y educativos similares pueden influir positivamente en la calidad de las relaciones al fomentar un mayor apoyo y aceptación social, experiencias de vida compartidas y una alineación de valores y visiones del mundo”, afirma Bode.

Una joven utilizando Tinder (Shutterstock)
Una joven utilizando Tinder (Shutterstock)

Contrariamente a hallazgos anteriores, tampoco encontraron evidencia de que las personas más jóvenes fueran más propensas a conocer pareja en un entorno web. Esto sugiere que navegar por los espacios en línea se ha vuelto accesible para todos los grupos de edad.

Los investigadores creen que las motivaciones para descargarse apps de citas han evolucionado con la “cultura del deslizamiento”, que describe la naturaleza inmediata de estas herramientas donde prevalece la prioridad del atractivo físico sobre un proceso de selección exhaustivo. Mientras que los primeros usuarios buscaban parejas para toda la vida, los usuarios modernos buscan cada vez más relaciones casuales. Esta tendencia hacia relaciones a corto plazo y menos comprometidas puede, a su vez, contribuir a una menor calidad de la relación.

La otra complicación que ocurre las aplicaciones de citas es el riesgo de ignorar posibles señales de alerta que son más evidentes en las interacciones de la vida real. Dado que las citas en línea siguen creciendo en todo el mundo, nuestros hallazgos subrayan la necesidad de reforzar el apoyo para mejorar la calidad de las relaciones entre todas las parejas, en particular entre aquellas que conocieron a sus parejas en línea.

La soledad, una pandemia silenciosa que genera monstruos: "Es un factor de riesgo enorme para la depresión"

La otra cara de Tinder

Aplicaciones como Tinder, Bumble o Hinge han revolucionado la forma de buscar el amor y nuestras expectativas en torno a él. Aunque estas apps permiten conocer a personas que de otra manera quizá no podríamos, pueden volverse perjudiciales si nos las utilizamos de forma saludable y consciente. Para ello, es importante hacer uso de ellas cuando nuestra autoestima se encuentra en una situación favorable, ya que “resulta muy fácil caer en comparaciones”, explicaba la psicóloga Lorena Alfaro en una entrevista con Infobae España.

Estas apps funcionan de forma similar a los juegos de azar, puesto que aporta un refuerzo intermitente que tiene lugar cuando tras reproducir una conducta a veces recibimos la recompensa y a veces no. “La recompensa que es hablar o quedar con alguien es impredecible, como los juegos de azar, y esto lo hace muy atractivo. No sabemos si va a llegar o no ese premio y además creemos que tenemos el control sobre ello. En los juegos de azar la recompensa es dinero; aquí, la recompensa es obtener un logro vital como es encontrar el amor de tu vida”, concluye Alfaro.

*Con información de Europa Press

Temas Relacionados

AmorParejasRelacionesAplicaciones de citasPsicologíaSalud mentalSalud mental EspañaEspaña-SaludEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Cayetano Rivera continúa con su mala racha y suspende sus compromisos taurinos por un problema de salud: “No estoy preparado”

El diestro ha compartido un comunicado en sus redes sociales en el que ha explicado por qué no podrá torear en unas semanas

Cayetano Rivera continúa con su

Qué es el astroturismo: los mejores momentos y lugares para disfrutar de un viaje celestial

Se está convirtiendo en una de las prácticas que más gusta a los turistas por su conexión con la naturaleza, su sostenibilidad y sus magníficos espectáculos visuales

Qué es el astroturismo: los

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Enseguida los resultados del Sorteo 1 de las 10:00 horas dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Sorteo 1 de la Triplex

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 15 agosto

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Estos son los ganadores del

Precio del oro en España: la cotización máxima y mínima por gramo hoy 15 de agosto

El valor del metal precioso se mantiene en constante cambio ante los diferentes movimientos que se registraron en el mercado

Precio del oro en España:
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

De los más de 10.000

De los más de 10.000 vecinos desalojados a la lucha contra las llamas en Palacios de Jamuz: “No se aguantaba la humareda, ha sido terrorífico”

Estos son los síntomas que indican que se ha pinchado la rueda del coche, según un mecánico: “Te puede salvar de un apuro”

La DGT advierte sobre los riesgos en carretera por los incendios forestales y la operación salida de agosto: estas son las pautas que debes seguir

El incendio de Ourense corta de nuevo la conexión ferroviaria Madrid-Galicia y obliga a Renfe a trasladar viajeros en autobús: “Ayer fue un desastre, hoy tenían alternativas pensadas”

Dos hombres queman cables para robar el cobre y acaban detenidos por provocar ocho incendios forestales en A Coruña: causaron daños de 20.000 euros

ECONOMÍA

Sorteo 1 de la Triplex

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 15 agosto

Precio del oro en España: la cotización máxima y mínima por gramo hoy 15 de agosto

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades

Cuánto cuesta apagar los incendios de este verano: las primeras estimaciones calculan más de 500 millones de euros solo para las tareas de extinción

DEPORTES

El experimento Polgar: un método

El experimento Polgar: un método que convirtió a tres niñas en maestras del ajedrez

Unai Simón y Ángel Torres se suman al Real Madrid y critican que el Villarreal - Barcelona se juegue fuera de España: “Somos el hazmerreír de Europa”

Muere Bernardo Ruiz, un pionero del ciclismo: fue el primer español en subir al podio del Tour de Francia y ganar una etapa del Giro de Italia

Mats Rosenkranz gana el primer set y le descalifican por irse a dar una ducha

El Barça femenino sufre salidas masivas para liberar masa salarial y poder inscribir fichajes del equipo masculino