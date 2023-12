Lo que se vende como una tradición pero puede ser un drama: “La publicidad de la lotería de Navidad es tan buena que ‘anestesia’...”

Dos personas intercambian un décimo de Lotería de Navidad. (María José López / Europa Press)

Ansiedad, pensamientos intrusivos, problemas con el sueño o aislamiento social. Estas son sólo algunas de las consecuencias de la adicción al juego, un trastorno que irrumpe y determina todas las esferas de la vida de una persona. “Pierdes todo; trabajo, dinero, propiedades, amigos, familia…. En mi caso perdí muchísimo dinero y algunas amistades”, este es el testimonio de quien vivió la enfermedad en primera persona. Hoy, tras 8 años sin jugar, comparte su experiencia en su perfil de X Ludópatalibre. “La gente no se imagina hasta qué punto afecta tener un problema de ludopatía”, explica. En este sentido, el control de los impulsos es el primer objetivo para poner fin a una adicción. Pero es también el más complejo, puesto que parece que el mundo gira en favor del juego y las apuestas. Los eventos deportivos y la Lotería de Navidad se presentan como prueba de ello.

“Hay una aparición de pensamientos y sesgos cognitivos que llevan a la persona a verse atrapada en una situación de esclavitud”, expresa el directo técnico de la Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados (FEJAR), Juan Lamas. La necesidad de continuar apostando se siente incontrolable y el aumento de estímulos lo hace aún más complejo. Por ello, durante el periodo navideño, en dónde la Lotería de Navidad y la Lotería del Niño cobran un importante papel social, sobrellevar un trastorno de adicción al juego se vuelve muy difícil. “Son unos meses duros. Tenemos que avisar de que estén alerta, la lotería en Navidad es algo que está muy normalizado porque hay una baja percepción del riesgo”, comenta Bayta Díaz Rodríguez, psicóloga especializada en adiciones conductuales.

“Quien es adicto al juego es adicto a todos los juegos”

“La gente no ve ningún peligro en comprar algunas papeletas”, asegura Ludópatalibre, quien también afirma que, si bien la Lotería Nacional está muy socializada, la de Navidad lo está aún más. “Por tradición, porque lo han sabido vender muy bien con los últimos anuncios”, afirma. Él habla del juego como una necesidad, pero también como una causa de un profundo malestar. “La publicidad de la lotería de Navidad es tan buena que “anestesia” ese posible malestar. A mí no me afecta ahora, pero durante muchos años era como una inyección de esperanza por ganar un premio”, añade. En su caso, la esperanza cambiaba de rostro cuando era consciente de los resultados. “Muchos solo se dan cuenta de que han tenido un problema cuando después del sorteo han “invertido” cientos de euros y no tienen ningún premio. Digo cientos, pero yo recuerdo jugar más de 1000€ durante muchas navidades. Y no era mi juego, o al menos por lo que caí en la ludopatía”, confiesa.

Pero en este punto, su historia confluye con muchas otras. “Todo se junta, los que juegan a otras cosas también juegan a la lotería de Navidad”, asegura Díaz Rodríguez. En palabras de Lamas, “no hay alcohólicos de Ron Bacardí, no hay adictos al tabaco de Winston, es decir, hay adictos al tabaco que fuman mayoritariamente o casi siempre Winston o alcohólicos que su bebida principal es una determinada. En el caso de las adicciones sin sustancias pasa exactamente lo mismo. Quien es adicto al juego es adicto a todos los juegos”, sentencia.

“La lotería de Navidad es un gancho”

Más del 97% de las personas que juegan lo hacen en algún juego de loterías y más del 81% lo hacen exclusivamente en juegos de lotería, según el Estudio de Prevalencia de Juego 2022-2023, elaborado por la Dirección General de Ordenación del Juego del Ministerio de Consumo. Ahora bien, jugar no es sinónimo de adicción, el problema de ludopatía nace con la ausencia de control. “Lo que sí es lógico es que ante un mayor aumento de juego, hay una mayor posibilidad de que alguno de esos usuarios de juego configure una situación de adicción”, apunta Lamas.

En este contexto, el mismo informe afirma que, aunque la presencia de síntomas compatibles con un trastorno de adicción es mucho menor en quienes sólo juegan a juegos de loterías que entre los que, además de loterías, juegan a otros juegos, el primer contacto con el juego en España es a través de la lotería y de la lotería instantánea. “La lotería de Navidad es un gancho, y encima es la lotería que menos premios da durante todo el año. Pero te engancha para otros juegos”, concluye Ludópatalibre.