Con 362.000 metros cuadrados y unas 260 tiendas: así será el centro comercial más grande de Madrid

Madrid sumará próximamente un nuevo destino destacado de compras y ocio: Valdebebas Shopping, el centro comercial que aspira a convertirse en el más grande de la capital. Esta apertura suma otro centro comercial a la lista de la Comunidad de Madrid, la comunidad que cuenta con la cifra más alta por habitante en España.

Este nuevo complejo ocupará 362.000 metros cuadrados, ofrecerá 260 tiendas y dispondrá de unas 6.400 plazas de garaje. Su ubicación, próxima a Ifema y a la Terminal T4 del aeropuerto de Barajas, busca captar tanto al público local como a visitantes nacionales e internacionales, tal y como ha avanzado El Economista.

Según los primeros cálculos, el proyecto generará entre 5.400 y 6.000 empleos directos en su fase operativa, además de otros 3.500 indirectos, lo que tendrá un impacto relevante en la economía local. Pero para llevar a cabo el proyecto serán necesaria una inversión estimada que ronda los 500 millones de euros. Algo que permitirá conectar dos edificios, que estarán separados por la Plaza de la Centralidad IV.

Del mismo modo, el recinto contará con espacios de ocio como los cines Kinépolis, además de un amplio abanico de marcas comerciales, cuya lista definitiva aún no se ha confirmado. Sin embargo, sí que se sabe que tendrá una distribución por plantas que albergará tiendas y cafeterías en la planta baja, mientras que la primera acogerá restaurantes, zonas de ocio y las salas de cine.

Asimismo, elementos como lucernarios en la cubierta y muros cortina permitirán la entrada de luz natural, sumando valor arquitectónico al proyecto. De igual forma, se aportarán terrazas exteriores orientadas a la plaza central. El proyecto impulsado por General de Galerías Comerciales, y reconocidos por el Nevada Shopping, aún no ha publicado la fecha exacta de apertura, aunque no se descarta que puedan hacerlo en cualquier momento.

Top 5 centros comerciales de Madrid

Mientras esperamos esta apertura, se pueden disfrutar de otros cinco centros comerciales iguales de emocionantes, propuesto por Un buen día en Madrid. En primer lugar, el conocido Intu Xanadú, situado en Arroyomolinos, destaca por sus más de 220 tiendas y 10.000 plazas de aparcamiento. Además, ofrece una variada selección de marcas reconocidas y exclusivas, como Apple, Decathlon, H&M, Hollister, Primark y El Corte Inglés. No obstante, su principal atractivo es Snozone, la única pista de esquí cubierta de España y la mayor de Europa, con 18.000 metros cuadrados. Además, cuenta con Atlantis Aquarium, el primer acuario interactivo de Europa, y los cines Cinesa Luxe, que ofrecen una experiencia cinematográfica de alta gama.

Por otro lado, ubicado en Leganés, el Sambil Outlet se posiciona como el mayor centro outlet de España, con tres niveles comerciales, 130 locales y 2.300 plazas de aparcamiento. A su amplia oferta de moda con grandes descuentos, se suman propuestas de restauración y tiendas de belleza, alimentación y decoración. Entre sus principales reclamos está el túnel de viento más grande del país, áreas de trampolines en Urban Planet y una zona infantil en Lio Lio. Dispone de 12 salas de cine equipadas con tecnología Dolby Atmos y asientos VIP.

El Heron Diversia, en Alcobendas, destaca por su enfoque en el ocio. Y es que, cuenta con una variada gama de restaurantes, un área infantil con múltiples atracciones como parque de bolas, autos locos y camas elásticas, y una bolera. Cuenta también con un gimnasio para quienes buscan actividad física antes de disfrutar del entretenimiento. Igualmente, el complejo dispone de varias salas de cine y es popular como destino para actividades familiares y de amigos.

Situado al aire libre y con una arquitectura similar a la de una ciudad pequeña, Las Rozas Village alberga más de 100 boutiques de lujo, entre ellas Carolina Herrera, Calvin Klein y Jimmy Choo, con descuentos de hasta el 60%. El centro también ofrece opciones de restauración que incluyen desde cadenas como Starbucks hasta propuestas gourmet como Cristina Oria. Es uno de los destinos favoritos para quienes buscan moda de alta gama a precios rebajados.

Finalmente, en Torrejón de Ardoz, Oasiz Madrid propone una experiencia diferente en un entorno de 250.000 m² al aire libre. Este complejo reúne 117 locales comerciales, zona de playa artificial, teatro propio y amplias áreas verdes. Además, entre sus actividades destacan los karts, bolera, karaoke, escalada, tirolina y espectáculos de luz y sonido en la fuente central. Dispone de 20 restaurantes, cuatro de ellos ubicados junto a la playa, y un cine con tecnología de última generación.