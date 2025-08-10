Una experta en biomedicina explica cómo funciona tu “sexto sentido”: “Se llama propiocepción”

Una experta en biomedicina explica cómo funciona tu “sexto sentido” (Montaje Infobae)

Cuando tu amiga te dice que tiene la intuición de que algo no le cuadra con el chico que acabas de conocer, y con el paso del tiempo, te das cuenta de que tenía razón, quizás lo primero que te venga a la cabeza es que tiene una magia, o un sexto sentido que siempre te saca de las peores situaciones. Así, algo que puede surgir de una imagen, un olor, un sonido o el tacto también puede terminar con una salvación en el último minuto.

De esta manera, ese presentimiento que te empuja a evitar o seguir un camino o desconfiar de una mirada, nace de ese conocido escalofrío en la nuca por algo que no termina de encajar. Aunque es algo que muchos consideran algo adscrito al mundo ‘espiritual’, porque no cabe en fórmulas ni ecuaciones, lo cierto es que acompaña cada decisión.

Pero, ¿existe realmente este don o es solo una superstición muy arraigada? En este caso, La Hiperactina, una experta en biomedicina, ha dado la clave científica en uno de sus últimos videos que ha subido a TikTok (@lahiperactina) sobre cómo funciona lo que llamamos como “sexto sentido real que nadie te explicó”.

“Tu cerebro sabe exactamente dónde está”

El video de La Hiperactina ha generado 102 mil visualizaciones y comentarios, donde usuarios comparten desde anécdotas personales hasta dudas y debates sobre las capacidades del cuerpo humano. Y es que, como ha empezado a cuestionar, con una mera pregunta sencilla dirigida a sus seguidores: “Como puedes tocarte la nariz con los ojos cerrados sin fallar”. De inmediato, ofrece la respuesta: “Eso se llama propiocepción y es flipante”. Según explica, este fenómeno es una capacidad fundamental del cuerpo humano que ocurre fuera de la percepción consciente. De este modo, permitiría identificar la posición y el movimiento de cada parte sin la necesidad de verlas.

En este sentido, La Hiperactina afirma que este sentido se evidencia en acciones que suelen pasar desapercibidas: “Aunque no estés viendo tu cuerpo, tu cerebro sabe exactamente dónde está cada parte”. Este proceso tiene lugar de forma continua y permite, por ejemplo, caminar sin mirar los pies. “Sabe si tu pie derecho va delante del izquierdo o cuánta fuerza tienes que hacer para coger un objeto”, señala la experta.

Durante su explicación, ha destacado la importancia cotidiana de la propiocepción. “Eso es la propiocepción o sexto sentido, tu sentido interno del movimiento y la posición”, precisa. Y es que, la comparativa con movimientos familiares facilita la comprensión de esta función corporal: “Por eso puedo coger un huevo sin romperlo o hacer un gesto con la mano sin mirarla”, ha detallado. Con estos ejemplos concretos, la divulgadora ofrece una visión clara sobre cómo el cuerpo gestiona estas acciones automáticas y precisas gracias a este sentido interno.

De este modo, aunque la ciencia no ha podido demostrar aún, cómo es posible que ciertas personas tengas esos presentimientos que se salven de un chico tóxico o de un defraudador, sí que se puede explicar la percepción de la posición, el movimiento o la acción del cuerpo o de objetos en el espacio sin necesidad de la visión.