España

Los obispos se suman a la Comisión Islámica y piden garantizar la libertad religiosa tras la moción del Ayuntamiento de Jumilla (Murcia)

Critican que prohibir actividades religiosas en espacios deportivos podría suponer una “discriminación” contraria a los derechos fundamentales

Clara Arias

Por Clara Arias

Guardar
El secretario general de la
El secretario general de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Monseñor Francisco César García Magán (Gustavo Valiente / Europa Press)

Los obispos españoles han mostrado este jueves su preocupación ante la reciente moción aprobada por el Ayuntamiento de Jumilla (Murcia), que insta a prohibir en instalaciones deportivas cualquier actividad ajena a las mismas. En una declaración recogida por Europa Press, la Conferencia Episcopal Española (CEE) ha subrayado que “las manifestaciones religiosas públicas, entendidas como libertad de culto, están amparadas por el derecho a la libertad religiosa, un derecho humano fundamental protegido por la Constitución española en su artículo 16.1”.

La CEE se alinea así con la postura expresada previamente por la Comisión Islámica de España, que también ha instado a los poderes públicos a garantizar el ejercicio de este derecho. La medida adoptada en Jumilla, fruto de una moción transaccional del PP a un texto presentado inicialmente por Vox, ha generado polémica por su posible impacto sobre las celebraciones religiosas que, como el fin del Ramadán o la Fiesta del Cordero, se han celebrado anteriormente en espacios deportivos del municipio.

“No puede haber decisiones arbitrarias o ideológicas”

Desde el episcopado se insiste en que el único motivo por el que las autoridades públicas pueden intervenir en este tipo de celebraciones es la perturbación del orden público, tal y como recoge la ley. En ese sentido, las fuentes de la CEE consultadas por Europa Press alertan de que este tipo de valoraciones deben hacerse con objetividad, “por especialistas y con criterios técnicos, para que no respondan a una decisión arbitraria o ideológica”.

El secretario general de la
El secretario general de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Monseñor Francisco César García Magán (Marta Fernández / Europa Press)

Los obispos advierten además de que cualquier restricción de las manifestaciones religiosas en espacios públicos debería aplicarse por igual a cualquier otra actividad que se realice en esos espacios. “Las restricciones, si buscan proteger el bien común, se deben extender a cualquier tipo de manifestación que se realice en espacios públicos y no solo a las religiosas”, recalcan.

En el caso de Jumilla, la moción fue aprobada con el apoyo del PP y la abstención de Vox. En su redacción final se insta al gobierno local a “prohibir todo tipo de actividades ajenas a las deportivas en estas instalaciones”, lo que afecta de forma directa a la posibilidad de realizar celebraciones religiosas en estos espacios. Además, en un punto anterior de la moción, se anima al consistorio a “promover actividades, campañas y propuestas culturales que defiendan la identidad española y protejan los valores y manifestaciones religiosos en España”.

Apelación a la Declaración de Derechos Humanos

La Conferencia Episcopal ha querido recordar también el contenido del artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que establece que “toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia”.

Noticias del día 07 de agosto del 2025

Desde esta perspectiva, los obispos insisten en que limitar estos derechos, como pretenden medidas como la aprobada en Jumilla, “atenta contra los derechos fundamentales de cualquier ser humano”. Además, advierten que esta restricción “no afecta solo a un grupo religioso, sino a todas las confesiones religiosas y también a los no creyentes”.

Por ello, concluyen que “hacer estas restricciones por motivos religiosos es una discriminación que no puede darse en sociedades democráticas”.

Temas Relacionados

IslamMusulmanesJumillaMurciaReligionesReligión católicaObisposPPVoxPSOEGobierno de EspañaRacismoXenofobiaRamadánDiscriminaciónEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Mousse de lima y limón, un postre sencillo y muy refrescante para disfrutar en verano

Este postre es perfecto para los amantes de los sabores cítricos, con una textura fundente, cremosa y muy ligera que lo hace ideal para cualquier momento del día

Mousse de lima y limón,

El Supremo obliga a las comunidades de propietarios a responder por los impagos a conserjes subcontratados si la empresa no cumple

El Tribunal busca mejorar la protección de estos empleados

El Supremo obliga a las

Qué hacer cuando el presidente de la comunidad de vecinos abusa de su cargo

El abuso de poder ocurre cuando el presidente se beneficia a costa de los intereses de la comunidad, actuando fuera de la ley o los estatutos

Qué hacer cuando el presidente

La dura confesión de Cayetana Guillén Cuervo sobre la violación que sufrió con seis años: “Me hostiaron, fue como La Manada”

La actriz ha vuelto a hablar de la agresión sexual que reveló hace un año y que marcaría su vida para siempre

La dura confesión de Cayetana

Helado a precio de caviar: sube un 30% en los tres últimos años y este verano lo hará hasta un 10% más

Su consumo medio alcanza los 3,33 litros por persona y año y en Andalucía es donde más se venden, acapara el 22,3% del total del país

Helado a precio de caviar:
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Supremo obliga a las

El Supremo obliga a las comunidades de propietarios a responder por los impagos a conserjes subcontratados si la empresa no cumple

El arquitecto Santiago Calatrava sufre el robo de un reloj valorado en 100.000 euros y lo recupera en minutos

Un trabajador fallece en un siniestro mientras conducía un vehículo de empresa y no se considera accidente laboral porque dio positivo en cocaína

El Gobierno destina 20 millones a ayuda humanitaria a Gaza en lo que va de 2025 y supera los 76 millones desde 2023

La Justicia condena a Zara por discriminar a un mozo de almacén con problemas de espalda al que excluyó del sorteo para trabajar en festivos: 2.000 euros de indeminzación

ECONOMÍA

Qué hacer cuando el presidente

Qué hacer cuando el presidente de la comunidad de vecinos abusa de su cargo

Helado a precio de caviar: sube un 30% en los tres últimos años y este verano lo hará hasta un 10% más

Resultados del Sorteo 3 Super Once: ganadores y números premiados

Triplex de la Once sorteo 3: Resultados de hoy 7 agosto

¿Cómo puedo darle dinero a mis hijos para que se compren una casa? Este es el procedimiento para evitar problemas fiscales

DEPORTES

Alcaraz regresa en Cincinnati y

Alcaraz regresa en Cincinnati y confiesa su objetivo de cara al final de la temporada: “Quiero volver a ser el número uno”

¿Cuánto cuesta ser abonado de los equipos de LaLiga? El desorbitado precio del fútbol en directo en España (sobre todo en el Bernabéu)

Muere a los 67 años el jugador de fútbol que ganó un mundial, venció a Maradona y sumó más de 200 goles

Lluvia de críticas a Ibai Llanos por crear un club de fútbol que jugará de manera profesional

Zverev, sorprendido por los consejos de Nadal en Mallorca: “Se levantó en medio del restaurante para corregirme la derecha”