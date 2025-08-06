España

PP y Vox aprueban una moción en Jumilla para prohibir las celebraciones islámicas en espacios públicos: “A partir de ya no se va a volver a celebrar el fin del Ramadán”

Las dos grandes festividades musulmanas previstas para la primavera de 2026 quedan vetadas por tratarse “de una práctica cultural ajena a España”, en palabras del portavoz de la formación de ultraderecha

Por Newsroom Infobae

El Imán dirige la oración
El Imán dirige la oración colectiva con motivo de la festividad del Aíd al-Fitr, en la explanada de Loma Colmenar, a 31 de marzo de 2025, en Ceuta. (Antonio Sempere / Europa Press)

El Partido Popular y Vox han aprobado una enmienda para la modificación del reglamento para el uso de las instalaciones municipales que impedirá que se celebren en Jumilla (Murcia) el fin del Ramadán y la Fiesta del Cordero.

Las dos grandes festividades musulmanas previstas para la primavera de 2026 quedan vetadas por tratarse “de una práctica cultural ajena a España”, conforme defendía Juan Agustín Navarro, el portavoz de Vox, según recoge el diario local Siete Días Jumilla. Para el militante, el pleno fue “muy positivo” porque “a partir de ya no se va a volver a celebrar el fin del Ramadán o el rezo del cordero”, conforme detalla el medio.

La moción de Vox para prohibir estas dos festividades por ser “de una práctica cultural ajena a España” se aprobó con una propuesta de modificación del PP con 10 votos a favor del PP, los votos en contra del PSOE e IU-Podemos-AV, y la abstención de Vox, el partido que permite que los populares estén al frente del Ayuntamiento.

Ante este movimiento, pionero en todo el país, los socialistas, denuncian “el retroceso en libertades y derechos”, tras su aprobación, con enmienda del PP, que “solo busca discriminar”. Califica de “indignantes” las declaraciones de VOX, “alardeando de que con su iniciativa y la enmienda “ya no se van a permitir rezos en espacios deportivos municipales”. La portavoz socialista señaló que “el Ayuntamiento debe ser de todos, al margen de creencias”, y califica la moción y enmienda de “xenófoba y sectaria”.

