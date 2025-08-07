Agencias

Gobierno condena la prohibición de ritos islámicos en Jumilla y critica la "deriva extremista y excluyente" de PP y Vox

El Gobierno ha rechazado por "extremista" y "excluyente" que PP y Vox hayan aprobado en Jumilla (Murcia) una medida que impide llevar a cabo celebraciones islámicas en lugares públicos y ha recordado que, "en España, la libertad religiosa está reconocida y protegida como un derecho fundamental por la Constitución".

Así lo señalan a Europa Press fuentes del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, que ven en la decisión de PP y Vox en el Ayuntamiento de Jumilla "un nuevo ejemplo de la deriva extremista y excluyente de los gobiernos de la derecha con la ultraderecha".

"Han prohibido obras de teatro, películas, revistas y, ahora, impiden una celebración religiosa en una instalación municipal. Su proyecto es imponer un modelo político y social contrario a la Constitución en el que no está a salvo nadie que no comparta sus postulados o sus creencias", subrayan las citadas fuentes.

En este escenario, desde el Ministerio que dirige Félix Bolaños recuerdan que, "en España, la libertad religiosa está reconocida y protegida como un derecho fundamental por la Constitución" y que el artículo 16 garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades.

"Además, la convivencia entre religiones es un valor fundamental para la construcción de una sociedad inclusiva y respetuosa", sostienen las fuentes de Justicia.

Por su parte, fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones muestran su "condena de cualquier iniciativa discriminatoria" e indican que trabajan por "una sociedad libre de discriminación, racismo y xenofobia". "La libertad religiosa y de culto está garantizada en la Constitución", subrayan.

Asimismo, las fuentes del departamento de Elma Saiz avisan de que, a través del Observatorio Contra el Racismo y la Xenofobia (OBERAXE), seguirán "muy de cerca los discursos de odio que puedan derivarse o potenciarse a raíz de estas iniciativas que atentan contra la libertad y dignidad de las personas".

