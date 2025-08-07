Las mejores heladerías de Barcelona para darte un homenaje ‘gourmet’: helados artesanos con sello italiano y sabores sorprendentes

Barcelona está repleta de heladerías, algunas con propuestas artesanales que rozan lo gourmet (iStock)

El verano se encuentra ahora en su máximo apogeo, época ideal para disfrutar de uno de los placeres gastronómicos más deliciosos de los meses de calor: los helados. Este postre helado, ya sea en tarrina, copa o cucurucho, se convierte cada verano en el protagonista de paseos marítimos y calles de pueblos costeros, aunque también en grandes urbes llenas de ciudadanos buscando algo refrescante que echarse a la boca.

Barcelona es una ciudad llena de propuestas gastronómicas, con un mapa repleto de opciones de mucha calidad y una enorme originalidad. Lo dulce tiene un hueco especial en esta ciudad, tanto en forma de bollería y repostería tradicional como en su versión más refrescante. Ciudad cosmopolita donde las haya, la capital catalana cuenta con una gran población italiana, que ha conseguido importar la tradición heladera en su versión más atrevida y artesanal.

Para encontrar las mejores opciones, nada como echar un ojo a las recomendaciones de la Guía Repsol. Cada año, esta guía gastronómica nacional hace una selección de sus Soletes, restaurantes, bares, vinotecas, cafeterías, terrazas y heladerías donde disfrutar de una buena cocina a buen precio. Entre sus recomendaciones en la Ciudad Condal, encontramos un total de seis heladerías, locales que no debemos perder de vista si queremos refrescarnos en una tarde de paseo este verano.

El mapa con las mejores heladerías de España, según los cocineros de la Guía Repsol.

Heladería Parallelo

Matteo, Marco y Francesco, tres amigos apasionados por el gelato, se encuentran detrás de este proyecto. Los tres pasaron su infancia en San Remo, un tranquilo pueblo costero del noroeste de la península itálica, y desde allí trajeron a Barcelona la calidad del helado italiano. Cada día, elaboran sus helados en su obrador de forma totalmente artesanal, sabores que cambian con el paso de la temporada y que utilizan leche, nata y yogures de granjas locales. A sabores tan clásicos como el chocolate con leche o la nata se suman este verano opciones como el de queso azul, el de fresón del Maresme o el de regaliz. Además, cuentan con una sección de helados veganos.

Dirección: Carrer de Sèneca, 18, Gràcia, 08006 Barcelona

Cremería Toscana

Creada por Andrea Giuntoli, nacido en Milán y de orígenes toscanos, la Cremeria Toscana abrió sus puertas en 2004, en pleno barrio de L’Eixample. Aquí, los sorbetes y helados se elaboran a diario, combinando ingredientes de máxima calidad y de temporada, dando como resultado un delicioso, cremoso e inigualable helado. La novedad de esta temporada, un helado de açaí, la fruta de Amazônia, Brasil.

Dirección: Carrer de Muntaner, 161, L’Eixample, 08036 Barcelona

Gelateria da Gallo

Con sus helados, el chef Nuncio Cona quiere que viajemos directamente hasta Sicilia. En la tradición heladera de esta isla se basa la propuesta de Gelateria da Gallo, marcada por una elaboración totalmente artesanal y por la selección de ingredientes 100% naturales. Los pistachos de Bronte, las avellanas de Nebrodi, las almendras de Noto o las cerezas amarenas del Etna se convierten en las protagonistas de los helados que aquí se venden, acompañados de otras propuestas dulces como batidos, brownies, gofres, cannoli, baba ron o tiramisú.

Dirección: Carrer de Mallorca, 277, L’Eixample, 08037 Barcelona

DelaCrem

Esta heladería se ha ganado el honor de ser la favorita de Mateu Casañas, Oriol Castro y Eduard Xatruch, los chefs al frente del tres estrellas Michelin Disfrutar. Y no es para menos. Estos helados se han convertido en uno de los más conocidos de la Ciudad Condal gracias a su calidad, y también al cuidado extremo puesto en cada ingrediente, cada sabor y cada post. Massimo Pignata, originario del Piamonte, es el encargado de investigar y formular estos helados llenos de sabor y creatividad, expuestos en los clásicos pozzeti.

Dirección: Carrer d’Enric Granados, 15, 08007 Barcelona

Rocambolesc

Jordi Roca, chef de postres de El Celler de Can Roca, y Ale Rivas, jefa de pastelería del mismo restaurante, son las mentes detrás de Rocambolesc, uno de los proyectos más populares del ecosistema de los hermanos Roca. Nació en Girona pero, poco a poco, ha ido extendiéndose a otras localidades, siendo ya una de las heladerías más conocidas y prestigiosas de Barcelona. Sus polos, con divertidas formas y colores, se han convertido ya en un icono de la marca, y conviven con helados tipo ‘soft’ de sabores originales.

Dirección: La Rambla, 51, 59, 08002 Barcelona

Gocce di latte

Esta heladería italiana de producción artesanal se ubica en la Pla del Palau 4, en el corazón de Ciutat Vella y lleva en funcionamiento desde junio de 2012. Al frente del proyecto se encuentran Mateo y Rita Merella, encargados de idear y elaborar un surtido de helados que va desde los sabores más clásicos hasta las mezclas más inesperadas, como la de regaliz con frambuesa, cúrcuma con mandarina y romero o ricotta con ajo negro y naranja confitada. Sabores como el chocolate negro con sal Maldon y aceite EVO o el té verde japonés matcha son algunos de los favoritos de su público.

Dirección: Pla de Palau, 4, bajo, Ciutat Vella, 08003 Barcelona