España, cerca de los 50 millones de habitantes con un nuevo récord: la natalidad cae pero la migración crece

Según recoge la Estadística Continua de Población del INE, la población residente aumentó en 119.811 personas en el segundo trimestre y se situó en 49.315.949 habitantes a 1 de julio de 2025, el valor máximo de la serie histórica

María Santos Viñas

María Santos Viñas

Bañistas y paseantes en la
Bañistas y paseantes en la playa de San Lorenzo de Gijón a 16 de julio de 2025. (EFE/Paco Paredes)

España ha alcanzado los 49,3 millones de habitantes, una cifra récord que encamina al país hacia el hito de los 50 millones, que no tardarán en llegar. Según recoge la Estadística Continua de Población (ECP) que publica este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE), la población residente en España aumentó en 119.811 personas en el segundo trimestre y se situó en 49.315.949 habitantes a 1 de julio de 2025, el valor máximo de la serie histórica. En términos anuales, el crecimiento poblacional estimado fue de 508.475 personas.

El aumento no se debe a un incremento de la natalidad, sino a la población nacida en el extranjero que accede a los procesos de la adquisición de la de nacionalidad española. El número de extranjeros aumentó en 95.277 personas durante el trimestre, hasta las 7.050.174; en tanto que la población de nacionalidad española aumentó en 24.534 gracias a procesos de adquisición de nacionalidad.

Las principales nacionalidades de los inmigrantes que llegaron durante el segundo trimestre de 2025 fueron la colombiana (con 36.100 llegadas a España), la marroquí (25.000) y la venezolana (21.600). Por detrás quedan peruanos, italianos, argentinos, hondureños, argelinos y cubanos.

La población crece en toda España, salvo en Melilla

Durante el segundo trimestre de 2025 la población creció en todas las comunidades autónomas y en la ciudad autónoma de Ceuta. Y descendió en la ciudad autónoma de Melilla. Los mayores incrementos se dieron en Aragón (0,91%), Comunidad Valenciana (0,50%) y Baleares (0,42%).

