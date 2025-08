Una colombiana que vive en España habla de qué es lo que atrapa a los españoles: “No hay nadie que ame tanto lo suyo como ellos mismos”

Una colombiana que vive en España habla de qué es lo que atrapa a los españoles (@lau.vargas64)

“Todas las culturas o que todos los países tienen su cultura arraigada. Seguramente es así. Yo vengo de Colombia y ahí obviamente nuestros gustos son lo nuestro, por supuesto”, reconoce Laura, una colombiana que vive en Madrid (España) y comparte su experiencia a través de su perfil de TikTok, @lau.vargas64, en el que cuenta con casi 28 mil seguidores. “Parece algo evidente”, continúa, “pero te voy a contar una cosa: los españoles son lo más en este tema. O sea, no hay gente que ame tanto lo suyo como ellos mismos”, asegura.

Los españoles son “muy conservadores” con lo propio

Según dice, “es una cosa como súper arraigada a sus costumbres y es difícil que les guste otra cosa”. Y acompaña esta consideración con una anécdota: “Yo había abierto una pizzería hace dos años en Chamberí, que ya no está abierta al público como tal”. En el tiempo que sí estuvo operando, sin embargo, Laura se dio cuenta de que “lo que les atrapa a los españoles es que tú les pongas las costumbres de ellos, que si piden una bebida les pongas tapas”, por ejemplo. También la demanda en el local era representativa de esto: “Los sabores de las pizzas que pedían eran siempre los mismos a los que ellos están acostumbrados”, y aunque admite que hay “una propuesta gastronómica interesante y muy abierta en esta ciudad, lo que sigue triunfando sí o sí son las costumbres de ellos. Es que para ellos es la gloria hablarte de sus costumbres, del bocadillo con jamón”. Según Laura, esto en concreto “es como una religión” para los españoles: “O sea, una merienda de un niño, de los niños cuando salen del colegio, las mamás que le llevan un bocadillo con jamón”, o “se van de paseo, van a donde sea con el bocadillo”.

A pesar de esa preferencia de los españoles por lo propio, Laura matiza que “puedes ofrecer cosas nuevas, pero lo de ellos es lo que sigue triunfando”. Según cuenta, antes de abrir su pizzería se puso en contacto con otros emprendedores que, al ser preguntados por la mejor manera de publicitar el negocio de la creadora de contenido, “siempre respondían lo mismo”: “El voz a voz”. “Siento que son muy conservadores de alguna forma con sus costumbres, o sea, como que se centran en eso, y para a ellos se les quite de ahí es casi imposible”, comenta, y vuelve a insistir: “Es como religión, su siesta, su comida a las 15:00 de la tarde, su cena más tarde de lo normal en el resto de países de Europa”.

No es algo exclusivo de las costumbres gastronómicas: “Todos como que la tienen clara, en qué tipo de programa se ven, en lo que leen, en lo que comen, en lo que consumen...”. “Son apegados a lo suyo totalmente”, insiste, “me parece que son súper conservadores en ese sentido los españoles, no se qué costumbre me faltó nombrar aquí, pero es que son muchas, y eso a mí me parece muy valioso de un país, que tú, más que de cualquier cultura, estés enamorado de la tuya y que la puedas llevar a voz en cuello todo el tiempo”.

Para Shelby, esta cualidad que percibe en los españoles es “algo super positivo”. “Vengo de una cultura que es increíble, que es la colombiana, y yo soy costeña de Santa Marta y siento que a veces nos falta un poco eso, o sea, enamorarnos más de lo nuestro, estar muchísimo más orgullosos de lo nuestro, de nuestros platos de comida, de nuestras costumbres, de nuestra cultura... Yo la amo, pero siento que eso falta un poco más”.