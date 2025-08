Estas son las cinco personas más famosas de la historia, según dos investigadores

Estos son los personajes históricos más famosos, según un estudio (Montaje Canva Infobae)

A pesar de lo que algunos pueden creer, la persona más famosa del mundo no es Cristiano Ronaldo, ni Messi, ni Kim Kardashian, ni tampoco Taylor Swift. Si bien es cierto que estos famosos acumulan hoy en día una popularidad extrema, en los imaginarios sociales colectivos (esto es, del cómputo de personas que habitan el planeta) existen otras personalidades que ocupan los primeros puestos.

Para saber de su historia es importante mirar hacia el pasado, ahondar en los secretos y misterios del relato histórico, con todas sus contradicciones y claroscuros. A algunos se les conoce por sus importantes hazañas, otros, sin embargo, por lo que sus acciones supusieron para la humanidad. La política, la cultura y la religión se constituyen como los principales mimbres de la antropología histórica que vertebran el testimonio de estos personajes.

Por testimonio podemos entender su legado (el conjunto de acciones que realizaron en vida y tuvieron como fruto eventualidades políticas, conflictos bélicos o artefactos culturales), pero también toda la mitología, nostálgica y simbólica, construida en torno a su persona.

Un estudio que reconstruye la historia

Según La Vanguardia, los expertos en ciencias de la computación Steven Skiena y Charles Ward analizaron más de 800.000 biografías en Wikipedia para elaborar un ranking de las personas más influyentes de todos los tiempos. Su estudio se basó en diversos criterios como la extensión de cada artículo, la cantidad de visitas que recibe y cuántas veces otras figuras relevantes enlazan a esas páginas. Además, incorporaron datos de encuestas de opinión, logros deportivos, cotizaciones de obras de arte y otros indicadores de relevancia histórica. Ahora bien, ¿cuáles fueron sus resultados? ¿Qué personalidades se consolidaron, en su ranking, como las más conocidas y relevantes de la historia?

En quinto lugar, Abraham Lincoln, presidente de Estados Unidos entre 1861 y 1865. Lideró al país durante la guerra civil e impulsó la aprobación de la Enmienda 13 a la Constitución, que abolió legalmente la esclavitud en todo el país.

Presidente de Estados Unidos (Fuente: Juan Gabriel Batalla)

En cuarto lugar del ranking, William Shakespeare, poeta y dramaturgo, con un legado artístico apasionante. Sus obras no solo son clásicos de la literatura universal -Romeo y Julieta, Hamlet, Lady Macbeth- sino auténticos universos monumentales llenos de ambición y creatividad. Si nos detuviéramos a analizar la influencia shakesperiana en el arte posterior no terminaríamos nunca. Incluso en la contemporaneidad, sus obras, se siguen leyendo, interpretando y adaptando a la gran pantalla. En 2016, William Oldroyd, adaptó Lady Macbeth al cine, recordándonos la simbología y la fuerza narrativa del dramaturgo.

Por encima del poeta, se encuentra Mahoma. Fundador del islam, nació en La Meca en el año 570. Según la tradición, recibió revelaciones de Dios (Alá) que fueron recogidas en el Corán. Fue líder religioso, político y militar. Unificó Arabia bajo el islam antes de morir en 632.

Y compitiendo por el primer puesto tenemos, según el estudio de los investigadores, a Napoleón Bonaparte. Militar y político francés nacido en 1769. Se convirtió en emperador de Francia y expandió su imperio por gran parte de Europa. Reformó leyes y gobiernos, pero fue derrotado y exiliado. Murió en 1821.

Napoleón Bonaparte (Wikipedia)

No obstante, el primer puesto se lo lleva, la figura central del cristianismo: Jesús de Nazaret. Qué decir de este personaje que no conozcamos ya como parte imprescindible del imaginario cristiano. Su persona ha moldeado no solo una religión, sino también la cultura y el arte de Occidente durante más de dos mil años.

A pesar de que estos personajes acumulan una fama considerable, el estudio deja un poco que desear al no incorporar a las mujeres cuyo legado ha sido igualmente relevante, aunque menos visibilizado. Limitarse a las figuras masculinas empobrece la comprensión real de la historia, dejando fuera contribuciones fundamentales en distintos campos del saber. Podemos destacar a Marie Curie, Rosa Parks, Rosalind Franklin y Virginia Woolf, entre muchas otras.