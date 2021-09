Los grandes personajes de la historia en una colección para leer junto a nuestros hijos

Historias cortas de grandes personajes

¿Sabías que Marie Curie era amiga de Einstein y que fue él quien la convenció de aceptar el Nobel, que recibirlo era una manera de empoderar a las mujeres? ¿Y sabías que Einstein tenía problemas en la escuela porque era muy inquieto —era tan genio que se aburría— y sus maestros decían que no iba a llegar a nada? ¿Sabías que Agatha Christie era disléxica y mezclaba sílabas y palabras? ¿O que Napoleón no era petiso, sino que había armado una guardia personal con soldados muy altos?

“Lo lindo de contar a estos personajes es hacerlos carne”, dice la escritora y periodista Carolina Balbiani, creadora de Historias cortas de grandes personajes. Es colección, que es exclusiva de la plataforma Leamos.com, cuenta las biografías de figuras importantísimas como Einstein, Frida Kahlo, Mozart, Mandela, y muchos más. Con textos breves y muy desacartonados, apuntados a chicos de entre 10 y 12 años, la intención es mostrar cómo estos grandes personajes fueron personas con una vida parecida a la de cualquiera: tuvieron desdichas, problemas de aprendizaje y de relación, pero, dice Balbiani, “aceptaron el desafío”.

—¿Son historias para leer en familia?

—Sí. De hecho, en algunos textos hay frases que estos personajes dijeron —algunas muy conocidas y otras no tanto— que pueden ser disparadoras para debatir en casa y que tienen que ver con la vida: con cómo uno piensa y se toma las cosas. Me parece que enriquecen el diálogo en la mesa y en el ámbito de estudios.

—¿Cómo se encaran las biografías?

—La intención es contar una vida y a la vez romper los mitos. Mostrar que el personaje no es alguien lejano. De esa manera, desmitificando a los grandes personajes, uno logra atravesar el aburrimiento de los chicos —y de los adultos también— que dan las historias perfectas donde el caballo tenía el pelaje blanco y el héroe estaba peinado en el medio de la batalla. Las dudas, las inquietudes, las cosas chiquitas que a veces uno no las conocía o no le enseñaron, es lo que puede hace que te intereses y te quedes leyendo diez o doce páginas.

Las biografías que ya podés encontrar en Leamos:

- Albert Einstein. El genio que te sacó la lengua y te enseñó que todo es relativo

- Frida Kahlo. La mujer rota que le puso color al dolor

- Wolfgang Amadeus Mozart. El bajito más grande de la historia de la música clásica

- Agatha Christie. La reina del misterio

- Nelson Mandela. El líder que inspiró al mundo con su lucha por la igualdad

- Marie Curie. La científica brillante que derribó todas las barreras

En total serán más de 50 autobiografías: semana a semana se irán sumando Napoleón, Virginia Woolf, Rosalin Frankin, Churchill, Jack Cousteau, Graham Bell, Isaac Newton, Sigmund Freud, Ada Lovelace, Stephen Hawking, Amelia Earhart y un largo etcétera.