Los mejores restaurantes de carretera para parar en la A-3: un viaje desde las gachas manchegas hacia los arroces valencianos

Aquí tienes algunos restaurantes dignos de una parada.

La A-3, la carretera que une Madrid con Valencia-o a la inversa-, es sin duda una de las más transitadas del territorio español. Especialmente durante los meses de calor, en los que miles de madrileños viajan a las costas del Mediterráneo en busca de un chapuzón y un buen arroz.

Aunque el camino pueda ser tedioso en días de abundante tráfico, esto no implica que en la travesía se halla de comer mal. Nada más lejos de la realidad: la A-3 atraviesa zonas llenas de tradición culinaria y productos exquisitos, razón de más para darles una oportunidad a los restaurantes que rodean esta carretera.

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Esta carretera, convertida casi en procesión en los días clave del verano, nos regala delicias a su paso por Cuenca, con recetas manchegas como la perdiz o el morteruelo y los productos de la zona, como los exquisitos quesos manchegos y los embutidos locales. Pero ya llegados a Valencia, y también en la cuenca de esta autovía, se pueden probar algunos arroces y paellas a la leña muy dignos, algunos de locales históricos que llevan décadas dedicados al oficio.

Madrid

Km 35 - Restaurante SanTómas: antes de salir de la Comunidad de Madrid, podemos parar a reunir fuerzas en este restaurante de Perales de Tajuña, más concretamente en la Antigua Nacional III.

Cuenca

Km 79 - Essentia: los torreznos, sus carnes y su jamón merecen un pequeño desvío de la autovía. El joven chef Toño Navarro, jefe de cocina de este restaurante en la pequeña población conquense de Tarancón, reinterpreta en sus cocinas el recetario tradicional manchego con un estilo contemporáneo que ha conquistado a locales, viajeros y madrileños que escapan de la ciudad en fin de semana. losmerecen un pequeño desvío de la autovía. El joven chef Toño Navarro, jefe de cocina de este restaurante en la pequeña población conquense de Tarancón, reinterpreta en sus cocinas el recetario tradicional manchego con un estilo contemporáneo que ha conquistado a locales, viajeros y madrileños que escapan de la ciudad en fin de semana.

Carne madurada en el restaurante Essentia (Cedida)

Km 94 - : en el municipio conquense de Villarrubio se encuentra este restaurante especializado en cocina vasca , un lugar ideal para probar platos como las judías blancas con perdiz o las chuletillas de cordero, también bacalao al pilpil o kokotxas. Restaurante El Vasco : en el municipio conquense de Villarrubio se encuentra este restaurante especializado en, un lugar ideal para probar platos como las judías blancas con perdiz o las chuletillas de cordero, también bacalao al pilpil o kokotxas.

Km 124 - : ubicado en el pueblo conquense de Zafra de Záncara y en activo desde 1992, este restaurante familiar se especializa en productos manchegos y carnes a la brasa y cuenta desde 2022 con un Solete Repsol. El queso frito, el morteruelo, la perdiz escabechada y las carnes de cordero a la brasa y asadas al horno son algunas de las grandes especialidades de la casa. Asador Marchena : ubicado en el pueblo conquense de Zafra de Záncara y en activo desde 1992, este restaurante familiar se especializa eny cuenta desde 2022 con un Solete Repsol. El queso frito, el morteruelo, la perdiz escabechada y las carnes de cordero a la brasa y asadas al horno son algunas de las grandes especialidades de la casa.

Asador Marchena (Facebook)

Km 124 - Venta San José: este restaurante y tienda de productos, con queso manchego y embutidos de Castilla-La Mancha, tiene más de 40 años de historia a sus espaldas. La carne a la brasa cocinada con leña de encina es una de sus especialidades.

Valencia

Km 285 - El Yantar Mesón La Villa: ubicado ya en el interior del pueblo valenciano de Requena, este mesón, ubicado en un edificio histórico, sirve cocina castellano-manchega como el estofado de ciervo, la manchuela o el ajoarriero.

Km 323 - Arrocería Las Bairetas: ubicado junto a la N-III, su cercanía a la A-3 lo convierte en una opción perfecta para hacer una parada en ruta si buscas buenos arroces cocinados al fuego de la leña. El local, con capacidad para hasta 150 personas, cuenta con un paellero con capacidad para cocinar más de 140 paellas al mismo tiempo. Allí, preparan delicias como el arroz de pato deshuesado y setas; el de cerdo madurado con ajos tiernos y alcachofas; el arroz de rape, sepia y alcachofas o la clásica paella valenciana. ubicado junto a la N-III, su cercanía a la A-3 lo convierte en una opción perfecta para hacer una parada en ruta si buscas buenos arroces cocinados al fuego de la leña. El local, con capacidad para hasta 150 personas, cuenta con un paellero con capacidad para cocinar más de 140 paellas al mismo tiempo. Allí, preparan delicias como el arroz de pato deshuesado y setas; el de cerdo madurado con ajos tiernos y alcachofas; el arroz de rape, sepia y alcachofas o la clásica paella valenciana.

Restaurante Las Bairetas, en Valencia (Las Bairetas)

Km 338 - Restaurante L’Alter: ya al llegar a Valencia pero sin entrar en el meollo de la ciudad, uno de los mejores lugares para disfrutar de una paella a la leña del naranjo y del algarrobo. Ubicado en Picassent, este restaurante de cocina tradicional valenciana lleva en funcionamiento desde 1967.