Un abogado explica son las cinco prácticas ilegal que “seguro” que has sufrido en tu trabajo: “Las horas extra son voluntarias”

Así es la ley sobre la jornada laboral actual: duración, pago de horas extra y descansos retribuidos.

En el entorno laboral español todavía es habitual encontrarse con prácticas que vulneran los derechos de los trabajadores, pese a la existencia de un marco normativo detallado para su protección. Así lo advierte Ignacio de la Calzada, abogado especializado en Derecho Laboral, que ha identificado cinco abusos habituales a los que muchos empleados se enfrentan en su día a día. Todos estos comportamientos que el experto ha detallado en su cuenta de TikTok (@laboral_tips), pese a estar normalizados en algunos sectores, son ilegales y pueden ser denunciados.

El primer abuso frecuente se produce cuando las empresas modifican la hora de entrada o salida de los trabajadores sin el preaviso estipulado por ley. De la Calzada resalta que “no te pueden cambiar el horario si no te avisan con cinco días de antelación como mínimo”. No importa si el empleado acepta verbalmente: la empresa está obligada a respetar este plazo, tal como recoge el Estatuto de los Trabajadores en su artículo 34.2. El objetivo de esta norma es permitir al trabajador organizar su vida personal y profesional, evitando así cambios de última hora que dificultan la conciliación.

Recortar o ampliar la jornada también es ilegal

El segundo caso se da cuando los responsables empresariales piden al empleado que abandone el centro de trabajo antes de finalizar la jornada debido a una bajada de la actividad, con la promesa de recuperar esas horas en otro momento. El abogado y fundador de la firma Galant Iuris lo explica así: “Si no hay trabajo y es una causa imputable a la empresa, esas horas se tienen que pagar”. El artículo 30 del Estatuto es claro: cuando la ausencia de tareas es responsabilidad de la empresa y no del trabajador, la jornada debe abonarse íntegramente aunque se permita al empleado salir antes. El tiempo perdido por motivos organizativos de la empresa no puede repercutir en el salario del empleado.

Una tercera práctica irregular consiste en la imposición de horas extraordinarias. La ley establece en el artículo 35 del Estatuto que las horas extra son voluntarias y dependen de la aceptación del trabajador. “Las horas extras son voluntarias, según el artículo 35 del Estatuto. No tienes por qué hacerlas”, asegura el abogado. Así, la negativa a quedarse más allá del horario pactado no puede suponer represalias ni consecuencias negativas para el trabajador.

Cambios en las vacaciones y la jornada

El cuarto abuso habitual tiene como protagonista el periodo de vacaciones. Algunos empleadores comunican los días libres con poco margen o deciden cancelar las vacaciones programadas sin anticipación. “No te pueden dar vacaciones ni quitártela con menos de dos meses de preaviso”, aclara el experto. La legislación exige que las fechas se comuniquen por escrito con dos meses de antelación y cualquier alteración unilateral por parte de la empresa fuera de ese plazo resulta ilegal.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha insistido este martes en que el debate sobre la reducción de la jornada laboral con los grupos parlamentarios debe darse "en las condiciones más favorables posibles". (Fuente: La Moncloa / Europa Press)

Por último, la modificación de la jornada laboral sin acuerdo constituye otro de los abusos más extendidos según la normativa vigente. Cambiar a un trabajador de jornada completa a media jornada, o al contrario, implica un cambio de contrato que solo puede realizarse con la aceptación expresa del empleado. Según De la Calzada, “el cambio de jornada completa a tiempo parcial y viceversa es un nuevo contrato. Exige y requiere aceptación por el trabajador, así que si no firmas es ilegal”.