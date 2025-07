Así se hace la limonada de sandía que se ha hecho viral en Estados Unidos: solo necesitas dos ingredientes y ninguno es azúcar

Limonada de sandía, una bebida muy refrescante y dulce (Adobe Stock)

Si la sandía es la fruta por excelencia del verano, la limonada es la bebida estrella. ¿Por qué no juntar ambas? No hay factor alguno que impida que esta combinación sea un auténtico éxito. El dulzor natural de la sandía hace de esta una bebida exquisita, que no necesita de azúcares ni siropes para conseguir un sabor absolutamente delicioso. El zumo y la ralladura del limón, por su parte, sumarán su sabor cítrico y aromático, consiguiendo una bebida compleja, dulce y con mucha personalidad.

Esta refrescante bebida llega desde los Estados Unidos, donde es ya todo un clásico de barbacoas, pool parties y reuniones entre amigos. Es, además, una alternativa perfecta a las bebidas alcohólicas que suelen predominar en este tipo de ocasiones, siendo una bebida refrescante y deliciosa que no necesita de alcohol para deleitar a cualquiera.

Para elaborarla, solo tendremos que batir durante unos minutos los trozos de sandía junto con la ralladura y el zumo de un limón, hasta conseguir una textura líquida pero con cuerpo que podamos disfrutar con pajita o a sorbos. Para una experiencia aún más especial, podemos decorar los vasos o copas que utilicemos con algunas rodajas de limón fresco o incluso con pequeños trozos de sandía.

Propiedades de la sandía

Según la Fundación Española de la Nutrición (FEN), la sandía contiene un 95 % de agua, lo que la convierte en la fruta más rica en este componente. Este altísimo porcentaje la posiciona como un alimento ideal para hidratar el cuerpo en épocas de altas temperaturas, siendo especialmente recomendada en casos de actividad física intensa o durante olas de calor. Gracias a su bajo aporte calórico —debido en gran parte a su escaso contenido en hidratos de carbono y grasas—, es también una excelente opción para quienes desean controlar su peso.

Además, la sandía ofrece un aporte significativo de potasio y vitamina A, elementos que contribuyen de forma positiva al conjunto de la dieta. El potasio es un mineral esencial para el buen funcionamiento muscular y nervioso, así como para el mantenimiento de una presión arterial normal. Por su parte, la vitamina A desempeña un papel fundamental en la salud visual, la integridad de la piel y el sistema inmunitario.

Lo más destacable en su composición es su contenido en carotenoides, entre los que destaca el licopeno, un compuesto antioxidante que ha despertado el interés de la comunidad científica por sus posibles efectos protectores frente al envejecimiento celular y a diversas enfermedades crónicas.

Receta de limonada de sandía

La preparación de limonada de sandía utiliza el puré natural de la fruta, jugo y ralladura fresca de limón. Lo más interesante de esta bebida es que no necesita endulzantes añadidos si la sandía está suficientemente madura.

Tiempo de preparación

Preparación: 15 minutos

Reposo en frío: 4 horas (mínimo)

Tiempo total estimado: 4 horas y 15 minutos

Ingredientes

1 sandía de aproximadamente 1,8 kg (4 libras), sin corteza y en cubos

3 limones grandes (a gusto)

Ralladura de 2 limones

Rodajas de limón y/o pequeños triángulos de sandía para decorar (opcional)

Cómo hacer limonada de sandía, paso a paso

Ralla finamente la piel de dos limones y reserva. Añade la mitad de los cubos de sandía y la ralladura a un robot de cocina o batidora. Tritura hasta conseguir un puré muy líquido; algunos trozos pequeños pueden quedar, pero la mezcla tiene que ser mayormente fluida. Vierte el puré en una jarra grande de al menos 1,5 litros. Repite el procesado con la sandía restante y añade el puré a la jarra. Exprime el jugo de los tres limones en la jarra, colando semillas y pulpa gruesa. Prueba la mezcla. Ajusta agregando más jugo de limón si prefieres una bebida más ácida. Remueve bien, tapa y refrigera al menos 4 horas (y hasta una semana). Al servir, decora con rodajas de limón y pequeños trozos de sandía si lo deseas. Sirve muy fría para un efecto de lo más refrescante.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Entre 5 y 6 vasos grandes (aprox. 1,25 litros).

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Energía: 55-65 kcal

Carbohidratos: 15-17 g

Azúcares: 11-13 g

Fibra: 1 g

Vitamina C: Aporte alto

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Bien refrigerada, la limonada de sandía se mantiene en perfecto estado durante una semana, en una jarra bien tapada.