Quién es Ana Pardo de Vera, la periodista que ha denunciado a Vito Quiles por acoso

Ana Pardo de Vera acosada por Vito Quiles. (@vitoquiles)

La directora corporativa y de relaciones institucionales de Público, Ana Pardo de Vera, denunció este miércoles al agitador ultra Vito Quiles por acoso. La periodista y filóloga es hermana de Isabel Pardo de Vera, expresidenta de Adif y exsecretaria de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, quien está implicada en las presuntas mordidas que salpican al Gobierno y han sacudido al PSOE. Según la UCO, la antigua responsable de Adif “habría permitido la manipulación” de los procesos de contratación pública.

“¿No va a pedir usted perdón por haber insultado a los que señalaron la corrupción de su hermana?”, le increpó Vito Quiles, a sueldo de EDATV, en el encuentro Democracia y opinión pública en el siglo XXI, celebrado en el marco del Curso de Verano CIS-UCM, en San Lorenzo de El Escorial. La acompañaron Javier Ruiz, presentador de Mañaneros 360 en La 1 (TVE), y Óscar Iglesias, director del Gabinete de Presidencia.

Quiles increpó a la periodista durante varios minutos. “Atacó a Ana Vázquez y le dijo: ‘No te atrevas a hablar de que mi hermana cometió alguna ilegalidad’”, añadió. La periodista no tardó en responder: “No te acerques a mí, que no hueles bien”. “No hablo con sicarios de la ultraderecha”, prosiguió, después de que el agitador: “Como periodista, ¿por qué no documenta la corrupción de su hermana, imputada por malversación y tráfico de influencias?“. Mientras tanto, un colaborador de Quiles bloqueó el paso a las personas que protegían a Pardo de Vera.

La periodista anunció ayer que este viernes presentaría la denuncia. “He estado hablando con mi abogado para ver los delitos que se le pueden imputar. No era partidaria por dejadez, pero hay que visibilizarlo, que quede constancia porque va a más. Ha pasado de las redes a la calle”, dijo este jueves en una entrevista con RTVE.

Pardo de Vera ha señalado en declaraciones a Público que Quiles “no es un jovenzuelo con ínfulas de periodista que te hace preguntas”, sino que pertenece a un “entramado pseudoperiodístico”. “Son estrategias organizadas de acoso sistemático, de invasión del espacio físico, te tocan, no te dejan caminar... Son estrategias de amedrentamiento y amenaza, de insultos, de manipulación del vídeo que graban… Y no van solos, llevan matones alrededor que te rodean", añadió.

Las grabaciones de audio entre Koldo, Cerdán y Ábalos

Esto no es la primera vez que ocurre. Quiles volvió a acosar a la directora corporativa del medio el pasado 17 de junio en la Biblioteca Nacional, donde participó en el ciclo Periodismo: la profesión va por dentro.

Quién es la directora corporativa de Público

Nacida en Lugo en febrero de 1974, Ana Pardo de Vera Posada es filóloga de formación y periodista de profesión. Su trayectoria está estrechamente vinculada al medio Público, donde participó en su fundación en 2007 y que dirigió entre 2016 y 2019. Desde entonces ocupa el cargo de Directora corporativa y de relaciones institucionales.

Hija de Gerardo Pardo de Vera, quien fue el primer alcalde democrático de Becerreá por Alianza Popular, y de Ana Luisa Posada, su familia ha tenido una presencia destacada en la política y la administración pública. Su hermana Isabel fue secretaria de Estado de Transportes entre 2021 y 2023, y se encuentra actualmente bajo investigación por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Ana Pardo de Vera se licenció en Filología Hispánica y cursó un máster en Medios de Comunicación. A lo largo de su carrera ha escrito en medios como Diario 16, La Voz de Galicia, Tiempo o El Siglo de Europa, y ha sido colaboradora habitual en radios y televisiones. También trabajó como asesora de comunicación en varios ministerios durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.​