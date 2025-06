La UCO señala a Santos Cerdán como el cerebro de la trama entre Koldo y Ábalos: “Era la persona encargada de gestionar los presuntos pagos”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, y el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados (Fernando Sánchez - Europa Press)

Según el informe de la UCO, al que ha tenido acceso Infobae España, el número 3 del PSOE, Santos Cerdán, habría sido el encargado de “gestionar los presuntos pagos” que recibieron José Luis Ábalos y Koldo García, en la trama que está investigando el Tribunal Supremo.

“En este sentido, y de manera general, se observa a través de los diferentes audios cómo Koldo realiza junto a Ábalos una recapitulación de las cantidades económicas que se les debe a ambos, uniendo estas cuantías a adjudicaciones concretas que han podido ser identificadas. Posteriormente, Koldo se dirige a Santos con quien discute, nuevamente, sobre los adeudos concretos, pareciendo ser el propio Santos la persona encargada de gestionar esos presuntos pagos”, relatan los agentes en el escrito.

Las licitaciones de Acciona

Uno de los puntos claves del informe es la relación entre la empresa pública Acciona y el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible (MITMA). “La relación entre Acciona y Koldo se remonta a la etapa de este último en la Comunidad Foral de Navarra, marcada por una clara dependencia de este último, tanto laboral como personal, de Santos”, explican.

Según la UCO, “aún cuando Koldo pasó a depender orgánicamente de Ábalos en el ministerio, en junio de 2018, Santos mantuvo ascendencia sobre él. Tanto es así que, sin tener ningún cargo en el MITMA ni en el Ejecutivo, Santos seguía recibiendo novedades de Koldo sobre contrataciones públicas de Acciona, y le trasladaba ciertas indicaciones a éste para la consecución de las mismas”.

De esta manera, “Ábalos y Koldo habrían percibido altas cantidades de dinero con mediación de Santos como consecuencia de la adjudicación de determinados contratos de obra pública, llegando incluso a asociar dichos pagos a licitaciones concretas en las que, como denominador común, resultó adjudicataria ACCIONA CONSTRUCCIÓN”.

“Habla con Santos, eh”

En el informe se recoge una conversación entre Ábalos y Koldo del 9 de abril de 2019 en la que hablaban sobre el reparto de obras públicas para diferentes empresas, entre las que se encontraba Acciona y que confirmarían el papel de Cerdán:

KOLDO (K): Mira, lo de ADIF, es el día 26, se aprueban 14 obras ¿vale? 14 presupuestos, para sacarlos ya a licitación este mismo mes ¿vale? De esas 14 hay 5, ¿vale? Que me comenta Isabel, estas 5 hay que dárselas o…, Acciona, SACYR, FERROVIAL o (ininteligible), son muy complicadas, son muy importantes de seguridad y no podemos quedar mal ¿vale? Yo le digo, perfecto, hablo con Víctor y le digo, una SACYR, y ya tengo cual, una de 95.

ÁBALOS (A): A SACYR tenemos una, hay dos.

K: Hay dos.

K: Si, sí. No, no, no ha hecho nada todavía. Concedidas dos

A: (Murmura algo ininteligible).

K: Dos

A: Las otras.

K: Si, si, las tiene concedidas…lo tiene hablado ya tu…

A: (Murmura algo ininteligible).

K: Creo que son 70.

A: A cuánto (ininteligible).

K: Ah, yo eso no, ni me importa. Yo sé que él a ti, y yo de ahí no.

A: (Ininteligible) eso no puede ser.

K: Estas cinco ¿vale?, hay que hacer una ACCIONA, otra SACYR, y me dice ella, tengo que darle una a FERROVIAL ¿vale? Y digo, y yo le he dicho, mira, dame estas dos ¿vale? Y lo que hagas, bien hecho está, ¿te parece bien?

A: Habla con Santos, eh.

K: (Interrumpe) No, si yo ya he hablado con él.

“De este fragmento del audio, se puede extraer cómo Koldo y Ábalos comentan que a determinadas constructoras había que adjudicarles ciertas licitaciones, observándose incluso que Koldo habría hablado con Isabel Pardo de Vera para que, de los contratos pendientes de licitar, ésta le diese dos a la empresa o empresas indicadas por Koldo y el resto lo determinase ella”, concluyen los agentes.

Añaden que “resulta relevante el hecho de que las licitaciones no fueran únicamente determinadas por Koldo y Ábalos, sino que requiriesen de un conocimiento previo de Santos. Este extremo se torna en determinante para el esclarecimiento de los hechos investigados puesto que, ciertas licitaciones eran marcadas por la dirección del MITMA – no ostentando poder adjudicador directo –, bajo el presunto conocimiento de Santos, quien no formaba parte del Ministerio, ni siquiera del Ejecutivo".

(Noticia en ampliación)