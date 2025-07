El chef Ángel León da un truco para alargar la vida de las sartenes con un único ingrediente

El desgaste del uso diario afecta a todos los utensilios de cocina, y las sartenes no son una excepción. Con el tiempo, la superficie puede perder su capacidad para evitar que los alimentos se adhieran, aunque no presente rayaduras visibles. En estos casos, muchas veces acaban relegadas al fondo de un armario, pero el chef Ángel León propone una solución sencilla para devolverles funcionalidad.

En un vídeo en la cuenta de TikTok de la tienda Oh’Gar, Ángel León, conocido como el “chef del mar” y propietario de los restaurantes Aponiente y Alevante, ambos galardonados con estrellas Michelin, comparte un truco cuyo único ingrediente es la sal. Según explica, “la sal es una gran aliada para resucitar una sartén”.

Recuperar una sartén vieja y aparentemente inservible resulta más fácil de lo que parece, pero la sal, asegura, permite limpiar la superficie en profundidad, eliminando residuos, olores y restos de comida quemada acumulados con el tiempo. El proceso consiste en calentar la sartén a máxima potencia hasta que esté muy caliente. Después, se agrega una cantidad generosa de sal, suficiente para cubrir toda la superficie con una capa gruesa, sin añadir ningún otro ingrediente ni líquido.

Tal como muestra el chef, “la sal se saltea con energía, moviéndola por toda la superficie de la sartén”. Durante este paso, el calor actúa sobre la sal, fundiéndola ligeramente para que absorba la grasa y la suciedad adherida. Cuando la sal adquiere un tono tostado por la suciedad removida, se retira frotando con un trozo de papel de cocina. El resultado es que “la superficie de la sartén se queda mucho más limpia y ‘rejuvenecida’, lista para volver a ser utilizada”.

Este método, práctico y ecológico, permite evitar limpiadores agresivos y da una nueva vida a utensilios que normalmente serían descartados. No obstante, León aclara que esta técnica no recupera la antiadherencia original si el recubrimiento se ha perdido completamente; la sal no restaura materiales como teflón ni cerámica desgastados.

Cómo cuidar las sartenes

Además de este truco, el cuidado adecuado de las sartenes antiadherentes resulta clave para alargar su vida útil. Una recomendación fundamental es evitar su sobrecalentamiento, pues este tipo de sartenes están diseñadas para trabajar a temperaturas medias o bajas; someterlas a un calor excesivo, especialmente estando vacías, puede deteriorar la capa antiadherente y afectar su funcionalidad. Mientras que las sartenes de hierro o acero pueden calentarse sin aceite, las antiadherentes deben precalentarse con algo de aceite y siempre a fuego moderado.

El tipo de utensilios también influye en la durabilidad de la superficie. Los elementos metálicos pueden rayar y dañar la antiadherencia, por lo que es mejor optar por utensilios de silicona, madera o plástico .

Respecto a la limpieza, lo aconsejable es limpiar a mano la sartén con una esponja suave, agua tibia y detergente. No se recomienda el uso de estropajos abrasivos ni productos agresivos; aunque algunas marcas aseguren que resisten el lavavajillas, “es preferible lavarlas a mano para evitar un desgaste” producto de los detergentes y temperaturas elevadas. En el almacenamiento, conviene no apilar otras piezas encima. En caso de tener que hacerlo por falta de espacio, se puede colocar un paño o una hoja de papel de cocina como protección adicional.