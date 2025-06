De las ‘Dr. Martens‘ a las ‘Converse‘, estos son los cinco peores calzados para la fascitis plantar, según un podólogo: “Deja de usarlas”

La fascitis plantar es una de las lesiones más comunes en el pie y suele generar molestias importantes en quienes la padecen. Se trata de una inflamación de la fascia, un tejido grueso que recorre la planta del pie, conectando el hueso calcáneo (ubicado en el talón) con los dedos. Aunque no suele ser una afección grave, el dolor que provoca puede restringir actividades diarias y reducir la calidad de vida.

Quienes padecen esta enfermedad experimentan dolor en el talón y en el arco plantar, así como inflamación y rigidez en la planta. También sufren un agravamiento del dolor al correr, permanecer mucho tiempo de pie o realizar actividades de alto impacto. El abordaje terapéutico de la fascitis plantar depende de las características de cada caso. No obstante, una parte fundamental del proceso es el uso adecuado del calzado. El podólogo Manuel Vidal, conocido en redes sociales como @podomanu, ha compartido a través de su cuenta de TikTok una lista de los cinco peores tipos de calzado para personas que sufren esta afección.

Zapatos de suela blanda

Vidal comienza la lista advirtiendo sobre el uso del calzado minimalista con suela blanda y aclara que, si bien puede aportar beneficios en ciertos contextos, no es adecuado ante la presencia de dolor agudo. “Son una herramienta interesante si queremos reforzar la musculatura del pie, pero no es lo más interesante para una fase aguda con fascitis plantar, así que fuera”, indica y señala que durante las etapas agudas, el pie requiere mayor protección y soporte, características que estos modelos no ofrecen.

Botas rígidas

En el cuarto puesto ubica a las populares botas Dr. Martens. A pesar de su resistencia y estética, Vidal advierte sobre su rigidez y limitaciones para el movimiento articular. “Es un calzado demasiado rígido y al ser abotonado no permite una buena movilidad de tobillo”, explica. La falta de movilidad afecta el patrón de marcha e impide una correcta biomecánica, clave para evitar y tratar la fascitis plantar.

Zapatillas estrechas y de suela plana

El tercer lugar, según Vidal, corresponde a las zapatillas tipo Converse. Para el experto, el diseño y la forma de este zapato impactan negativamente en quienes padecen la afección. “Este calzado es demasiado apretado en la zona de la puntera. No deja espacio ni movilidad a los dedos. Y fijaos, es super plano. Esto va a empeorar mucho tu fascitis plantar, así que deja de usarlas”, detalla.

Zapatos de tacón alto

En la segunda posición aparecen las cuñas y plataformas. El exceso de altura y la falta de movilidad son, según Vidal, factores que repercuten negativamente en el pie. “Estas plataformas por su exceso de tacón y obviamente la poca movilidad que tienen las puedes llevar un día para una cena, pero desde luego si tienes fascitis plantar deja de usarlas”, añade e insiste en que lo mejor es evitarlas.

Chanclas

Finalmente, en el primer puesto se encuentran las chanclas de dedo, señaladas por el podólogo como el peor tipo de calzado para quienes sufren fascitis plantar. “Es probablemente el peor calzado que le puedes poner a tus pies. No tienen sujeción detrás y delante. Al ir unidas solamente aquí en el dedo gordo, van a favorecer que tus dedos estén en garra todo el rato para buscar estabilidad, así que deja de utilizarlas. No valen para nada, solamente para ir de la playa al coche y para usarlas en las duchas del gimnasio”, explica el podólogo, que recalca que este calzado obbíga a adoptar una postura inadecuada de los dedos, lo que puede perpetuar las molestias y lesiones.