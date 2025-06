Un joven de 23 años da un cambio radical a su vida y deja su trabajo en una gran empresa para mudarse a un pequeño pueblo de 600 habitantes

Nicolas Merck es la séptima generación que se pone al frente del restaurante 'Le Cerf'. (DNA)

Disponía de un puesto de trabajo estable y un sueldo que le permitía tener cierta comodidad. Pero, con solo 23 años, Nicolas Merck decidió darle un giro radical a su vida: dejó su empleo en una gran empresa para mudarse al pequeño pueblo de sus padres. Con poco más de 600 habitantes, el joven optó por quedarse con el negocio familiar, un restaurante ‘gourmet’ situado en Hunspach, en el noreste de Francia, que había estado en manos de su padre, su abuelo, su bisabuelo y otros cuantos antepasados, hasta remontarse a 1835. Y su historia es de lo más curiosa.

Durante años, Merck trabajó como controlador de calidad en el sector industrial. Sin embargo, cambió de rumbo y asumió el desafío de continuar con la historia familiar. Se convirtió así en la séptima generación al frente del restaurante Le Cerf.

En una entrevista concedida a la cadena France 3, explicó que el establecimiento “es una parte importante de mi infancia”. Pasó su niñez entre las paredes del local, donde ayudaba a su bisabuela en la cocina, especialmente en la preparación de ensaladas. Más tarde, la gestión del restaurante quedó en manos de su tía Doris. Cuando ella alcanzó la edad de jubilación, no había nadie dispuesto a continuar con el negocio. “Entonces pensé en si debía arriesgarme o no, pero cuando das demasiadas vueltas, no avanzas. Solo se vive una vez, así que seguí mis deseos”, relató. “Si el bistró se hubiera vendido, me habría arrepentido toda mi vida. Han pasado muchas cosas aquí dentro”, añadió.

Un negocio familiar que es el epicentro del pueblo

En Hunspach, una pequeña localidad de 600 habitantes en el noreste de Francia, el restaurante de la familia de Nicolas se ha consolidado como punto de encuentro habitual entre vecinos. El establecimiento no solo ofrece comida, también cumple una función social clave en el día a día del pueblo.

“El ambiente es muy bueno, vienes y ves mucha gente aquí”, comentó a France 3 uno de los comensales que acude a diario con un grupo de amigos para disfrutar del menú del día. La rutina se mantiene desde hace décadas. “Hace tiempo que venimos, desde que éramos jóvenes. Entonces veíamos a los mayores sentados en las mesas, comiendo. Ahora, esos mayores somos nosotros, y cuando llegan los más jóvenes del pueblo, son ellos los que nos miran”, relata Freddy, cliente veterano del local.

Además del servicio en sala, el restaurante ha encontrado en la comida para llevar uno de sus principales atractivos. Christina, otra vecina de Hunspach, acude con frecuencia y valora especialmente el trato cercano y la cocina casera. En su carta conviven platos tradicionales como el chucrut o el cordon bleu con opciones más sofisticadas, como la langosta, que suele incorporarse al menú de los lunes.

No todos los pequeños restaurantes bistrós corren la misma suerte en Francia

En Francia, más de 1.000 pequeños bistrós cierran cada año, una tendencia que amenaza con vaciar de vida social a numerosas localidades rurales. Por ello, cuando Le Cerf reabrió sus puertas como bistró rural, la noticia fue celebrada por los vecinos de Hunspach y por la familia de Nicolas.

El establecimiento forma parte ahora de una red nacional de 130 bistrós rurales que se apoyan entre sí para sobrevivir. “Nos reunimos e intercambiamos ideas, cosas que funcionan y otras que conviene evitar. Queremos seguir siendo atractivos”, explicó uno de los responsables del proyecto. Según afirma, muchos de estos negocios son los últimos en cerrar en los pueblos donde operan, lo que refuerza su papel como espacios esenciales de cohesión comunitaria.

Una de las prioridades actuales es rejuvenecer la clientela y atraer a los más jóvenes mediante propuestas gastronómicas y actividades sociales. “Nos encanta venir, ponemos música y hacemos muchas cosas, como un club que ya se ha puesto en marcha”, contó un joven usuario del local.