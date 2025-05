Un joven de 20 años gana casi 9 millones de euros en la Lotería, pero decide seguir trabajando: “Es necesario tener un propósito en la vida”

James Clarkson, ingeniero de 20 años, celebrando su premio de lotería de más de 8 millones de euros. (@DailyMirror en X)

¿Quién no ha soñado alguna vez con ganar la Lotería o el Euromillones y poder dejar el trabajo? Esto que parece un sueño se ha convertido en realidad para un buen número de personas en España y en otros países. Es el caso, por ejemplo, de un joven de Carlisle (Reino Unido) que, con solo 20 años, obtuvo un premio de casi 9 millones de euros. Sin embargo, a diferencia de lo que harían muchos otros, decidió seguir trabajando, algo que causó una gran sorpresa, pero que tiene una explicación.

La probabilidad de ganar un sorteo como el Euromillones es extremadamente baja, pero no inexistente. James Clarkson, un joven de Reino Unido, es prueba de ello: se convirtió en uno de los ganadores del bote tras recibir un premio de 8.946.656 euros (equivalentes a 7.533.329 libras esterlinas).

Clarkson se enteró de su suerte una mañana cualquiera. Al comprobar los números, supo que había ganado. Quiso compartir la noticia con su pareja, aunque la reacción no fue la que esperaba. “Me miró somnolienta. ‘No, no ganaste’, me dijo. Se dio la vuelta y volvió a dormir”, relató el joven a un diario británico. Tras llamar a su familia y verificar que el premio era real, el momento quedó grabado como uno de los más importantes de su vida.

Se dio caprichos y canceló la hipoteca de sus padres, pero no dejará su empleo

James Clarkson ha ganado un premio de 8,8 millones de euros en la lotería. (@TNLUK en X)

Tras describir que era el ganador de un premio de casi nueve millones de euros en el Euromillones, James Clarkson optó por celebrar la noticia con una cena en compañía de familiares y amigos. También aprovechó para realizar algunos gastos, entre ellos unas vacaciones en Cabo Verde, la compra de un vehículo y entradas para asistir a todos los partidos del Manchester City, su equipo de fútbol favorito.

Entre las decisiones más relevantes estuvo la cancelación anticipada de la hipoteca de sus padres. Sin embargo, pese al cambio radical en su situación económica, Clarkson decidió mantener su empleo y continuar con su rutina laboral. “Al día siguiente de enterarme del premio estaba desatascando desagües”, explicó, quien trabaja en el sector de mantenimiento.

Aunque reconoció que fue “un poco desalentador”, aseguró que no tiene intención de abandonar el trabajo, al menos por ahora. “Soy demasiado joven”, afirmó, subrayando que es consciente de que su decisión puede resultar sorprendente para muchos.

Clarkson contó que su objetivo sigue siendo completar su formación como ingeniero. “Hay muchos millonarios que continúan trabajando. Siempre es necesario tener un propósito en la vida”, declaró.

Qué hacer (y qué no) si te toca la Lotería

Convertirse en el ganador de un gran premio de lotería es una posibilidad remota, pero no inexistente. Para quienes resultan agraciados, expertos en planificación financiera recomiendan actuar con cautela, evitar decisiones impulsivas y, ante todo, preservar el anonimato.

Una de las primeras recomendaciones es no comunicar de inmediato la noticia, ni siquiera al entorno más cercano, hasta haber comprendido con claridad las implicaciones del premio. Acudir directamente a la administración de lotería donde se adquirió el décimo puede atraer atención no deseada. En cambio, se aconseja contactar primero con una entidad bancaria de confianza, donde es posible recibir orientación sobre las condiciones de confidencialidad en el proceso de cobro.

Hacer pública la noticia puede conllevar presiones externas en torno a la gestión del dinero e incluso riesgos de seguridad, como el interés de posibles estafadores o ladrones. Por ello, los especialistas insisten en la importancia de mantener la discreción.

Desde el ámbito financiero, la prioridad suele ser saldar deudas pendientes, como créditos o hipotecas, establecer un fondo de emergencia y trazar una estrategia de inversión a medio y largo plazo. Para ello, es recomendable contar con asesoramiento profesional que permita gestionar el capital de forma segura y sostenible.