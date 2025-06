Dos comparecencias, una estrategia: cómo Pedro Sánchez pasó al ataque para rehacer el relato en plena tormenta por el ‘caso Koldo’

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este lunes. (Alejandro Martínez Vélez./ Europa Press)

Dos comparecencias separadas por apenas cuatro días. Dos momentos, dos tonos y dos versiones de un mismo presidente. Pedro Sánchez pasó de la compunción y la disculpa pública el 12 de junio a una comparecencia más firme, combativa y con “garra” este lunes. Entre ambas fechas, un fin de semana de reuniones y reflexiones para afrontar una de las mayores crisis del PSOE.

El 12 de junio, a última hora de la tarde, Pedro Sánchez comparecía ante los medios desde la sede del PSOE en Ferraz para “dar explicaciones”. Lo hizo después de 44 días sin hablar ante la prensa, desde su última intervención tras el gran apagón. Sin embargo, esta vez, lo hizo de una manera muy distinta.

Comparecía visiblemente afectado tras una jornada políticamente devastadora: el informe de la UCO sobre la trama del “caso Koldo” acababa de sacudir los cimientos del PSOE. En él, la Guardia Civil vinculaba directamente al hasta entonces secretario de Organización del partido, Santos Cerdán, con el cobro de comisiones ilegales. La reacción fue fulminante: dimisión inmediata de Cerdán y promesa de renuncia a su escaño –que se hizo efectiva este lunes–.

La imagen de Sánchez era la de un líder tocado. Con gesto grave, pronunciando las palabras como quien digiere un golpe en directo, reconoció sin rodeos: “No debimos confiar en él [Santos Cerdán]”. El silencio que siguió a esa frase fue tan elocuente como su rostro.

A lo largo de su intervención, Sánchez no eludió el impacto personal: admitió sentirse abrumado por la situación y expresó una “profunda tristeza” ante lo sucedido aquel día. El tono general fue introspectivo, casi penitente. No hubo golpes en la mesa ni frases que marcaran rumbo.

Un líder que desafía

Pero apenas cuatro días después, el escenario cambió radicalmente. El lunes 16 de junio, tras más de cinco horas de reunión con la Ejecutiva Federal del PSOE, Pedro Sánchez reapareció ante la prensa con un semblante renovado y una actitud completamente distinta. Había pasado del desconcierto a la acción. Frente a la crisis abierta por el “caso Koldo”, ya no era el presidente abatido del jueves, sino un líder con determinación, dispuesto a recuperar el control político y narrativo de la situación.

Lo primero que hizo fue anunciar decisiones concretas: la expulsión del exministro José Luis Ábalos del grupo parlamentario socialista, la creación de una nueva Secretaría de Organización colegiada con tres figuras de su máxima confianza –Cristina Narbona, Montse Mínguez y Borja Cabezón– y la puesta en marcha de una auditoría externa independiente de las finanzas del partido. Todo ello en un intento de reforzar la transparencia interna y cortar cualquier fuga de credibilidad.

Pero más allá de las medidas, fue el tono lo que más llamó la atención. Sánchez compareció desafiante, sin rastro de vacilación. Lanzó un reto directo a la oposición: “Si Feijóo y Abascal están tan convencidos de que el Gobierno ha perdido la mayoría parlamentaria que le legitima para gobernar, lo que tienen que hacer es presentar una moción de censura”, declaró con firmeza. Era una invitación al choque, un giro hacia el contraataque tras días de presión política y mediática.

También se permitió mostrar algo de humanidad. Preguntado por su estado emocional, respondió con tranquilidad: “Estoy tranquilo… estoy tranquilo”, repitió con gesto sereno. Y cerró la comparecencia con una frase que rompió la tensión: “Son las cinco, no he comido”, provocando risas entre los periodistas y rebajando momentáneamente la gravedad del momento.

En su discurso, dejó tres mensajes clave: que no habrá elecciones anticipadas; que comparecerá en el Congreso en cuanto se fije la fecha; y que el PSOE no encubrirá a nadie. Asimismo, aprovechó para lanzar dardos a la oposición: “No vamos a ser como PP y Vox. No vamos a tapar la corrupción, ni amenazar a periodistas, ni destruir pruebas a martillazos, ni tener una sede pagada con dinero en b”.

De la penitencia al pulso político

En apenas 96 horas, Pedro Sánchez dejó atrás la figura del presidente cabizbajo para reaparecer como un dirigente que marca el paso. El jueves 12 fue recogimiento, mea culpa y tono casi confesional. El lunes 16, sin embargo, fue firmeza, pulso político y voluntad de combate. No fue solo un cambio de actitud: fue un giro de estrategia. Del silencio a la palabra, del perdón a la provocación.

En ese breve intervalo, Sánchez pareció entender que la mera asunción de errores no bastaba para frenar una tormenta que amenaza con desbordar no solo al Gobierno, sino a su partido. Por eso, pasó a la ofensiva. Redibujó el tablero. Atrás quedaba el rostro sombrío de Ferraz. Esta vez, Sánchez se permitió incluso sonreír al cierre, dejando entrever que, pese a la presión, seguía en pie. Que el desgaste no lo había tumbado.

Y ahí radica el punto de inflexión. Entre la perplejidad del 12 y el desafío del 16, Pedro Sánchez volvió a hacer lo que mejor se le da: resistir. El escándalo sigue abierto, las preguntas siguen sobre la mesa, pero el presidente ha logrado, al menos por ahora, una cosa clave: no dejarse arrastrar. Ha tomado la palabra, ha recuperado la iniciativa, y ha elegido no ser un presidente en retirada, sino uno en disputa. En política, a veces eso basta para sobrevivir. Al menos, por un tiempo más.