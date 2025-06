Sánchez sacrifica a Cerdán y salva al PSOE ante la insinuación de la UCO que había un sistema de “ingresos” para financiar al partido

El presidente Pedro Sánchez, en la rueda de prensa de este jueves (Reuters/Ana Beltran)

Pedro Sánchez apareció ayer por la tarde en la sede del PSOE con la cara desencajada. Si ya hace meses tuvo que digerir como pudo la imputación del que había su mano derecha en el partido, José Luis Ábalos, el líder socialista no olvidará la fecha del 12 de junio. Un demoledor informe de la UCO destrozaba los cimientos del partido a media mañana y obligaba a la dimisión de Santos Cerdán, estrecho colaborador de Sánchez desde 2014 y hasta este jueves secretario de organización.

Sánchez pidió perdón, descartó convocar elecciones y descargó toda la culpa en Cerdán, al que obligó a renunciar a todos sus cargos orgánicos y públicos. La operación quirúrgica era necesaria, una purga inevitable. Hay garbanzos podridos. Parece una evidencia. Todos fuera, que no se manche el partido. “Las cuentas del PSOE están a disposición del Tribunal de Cuentas y sus informes han sido siempre positivos. Vamos a hacer una auditoría externa para eliminar toda sombra de sospecha”, señaló Sánchez en rueda de prensa. “No debimos confiar en él. Quiero pedir perdón a la ciudadanía”, sentenció el presidente.

Y es que el informe de la UCO es extenso (490 páginas) y es concluyente en algunos aspectos (los indicios de comisiones parecen claros), mientras que arroja insinuaciones en otros. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil apunta en el documento que José Luis Ábalos pudo ser destituido como ministro de Transportes porque actuaba por libre y se saltaba el sistema de cobros que presuntamente comandaba Santos Cerdán para el ingreso de comisiones a través de obra pública.

El informe lo expresa de la siguiente forma: “Habría sido el hecho de que Koldo (García) y (José Luis) Ábalos hubieran podido percibir ingresos por ayudar a otras empresas a espaldas del partido, lo que, presumiblemente, habría originado su cese en verano de 2021″. A espaldas del partido. Lo que apunta la UCO es que el sistema de comisiones también habría beneficiado al PSOE como organización (no solo a unos pocos cargos corrompidos), y que Ábalos y Koldo habían montado un sistema de “ingresos paralelos. Sánchez, en su intervención de este jueves, ha querido dejar contundentemente claro que no hay ningún tipo de financiación ilegal en esa trama y que para que no haya dudas, habrá una auditoría externa.

El PSOE es la “ganadería”

“Sería por esto por lo que José RUZ [un empresario valenciano que se pudo beneficiar de contratos públicos) alegó que dejarles ‘fuera del baile’ no sería conveniente para el PSOE (“ganadería”). Adicionalmente, resulta también de interés el hecho de que el PSOE hubiera podido hacer público en el sector de la construcción dicho aislamiento a determinadas empresas". Tras esta queja de José Ruz, el 29 de septiembre de 2022, Koldo le dijo que había estado con Santos y le había dicho que esperaba que en esta nueva etapa [ya sin Ábalos] todo siguiera como antes, a lo que Santos habría contestado “seguro que sí”.

Los agentes de la UCO consideran que la expresión de “dejarles fuera de baile” se puede corresponder con la decisión del partido de apartar a algunas empresas de las adjudicaciones de obra pública; o con la represalia que habrían sufrido Koldo García y Ábalos por presuntamente saltarse ese esquema. La Guardia Civil también habla de otro episodio relacionado con la financiación del partido que se produjo cuando Cerdán “procuró ser contratado por Indra para donar el 80% al PSOE”.