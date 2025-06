Koldo García enchufó a su exmujer Patricia en una constructora granadina tras la salida de Ábalos del Ministerio porque lo estaban pasando “muy mal”

Las grabaciones de audio entre Koldo, Cerdán y Ábalos

El último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) dentro del llamado ‘caso Koldo’ del Tribunal Supremo ha sacado a relucir un presunto entramado liderado por Koldo García y José Luis Ábalos, en el que, ayudados por Santos Cerdán, aprovecharon sus posiciones para llevarse dinero e influir en las contrataciones de personas cercanas.

Según el informe, al que ha tenido acceso Infobae España, la influencia de ambos no terminó cuando Ábalos fue cesado de su puesto en el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible junto a Koldo como su asesor. Uno de los casos que destaca esta afirmación es la contratación de Patricia, la que en 2022 era la mujer del propio Koldo, en la empresa ÁRIDOS ANFERSA SL.

“Cuando se zumbaron a PATI, me sentó como una patada en los huevos”

Después de la salida de ambos del Ministerio, también cesaron en su relación laboral Patricia y el hermano de Koldo, Joseba García Izaguirre, “perdiendo por tanto las percepciones económicas que venían recibiendo del mismo”, como destaca la UCO.

El 2 de febrero de 2022 Koldo mantuvo una conversación con Cerdán en la que le habló de que estos despidos le habían generado preocupación, afirmando que Patricia estaría “pasándolo mal”, por lo que había solicitado ayuda a una empresa de construcción.

Extracto del AUDIO 6 (02:00):

[…]

KOLDO: (K) Ahora que ya te he enganchado después de dos meses, cabrón, que me has dejado abandonado de la mano de Dios, pero bueno, no te preocupes, yo estoy bien eh, de verdad, yo estoy bien.

SANTOS (S): ¿La familia?... (Ininteligible)

K: Disfrutando, esa lo lleva mal, PATI lo lleva mal. Mi hermano JOSEBA lo lleva relativamente bien, porque claro, se cargaron a PATI, se cargaron a JOSEBA, yo me, yo dimití, o sea.

S: (Ininteligible)

K: No, se ha cargado.

[…] Min. 03:04

K: Yo, yo, a ver. Yo no me voy a meter en la política, porque no me gusta, tú lo sabes. Yo soy un currela, hago mi trabajo y me voy a mi casa, o sea esto es lo que hay. Fiel he sido a uno y al otro, o sea, y eso nadie.

S:(Interrumpe) (Ininteligible) Nadie te lo puede discutir.

K: A mí nadie me lo puede discutir.

S: A mí tampoco.

[…] Min. 05:45

K: […] JOSE está bien ¿vale?, pero yo te voy a contar la realidad del asunto ¿vale? A mí me zumbaron, pero bueno, yo no sabía que me iban a zumbar, pero yo dimití con él por, por dignidad, oye tío yo me tengo que marchar, porque yo he estado contigo y yo me tengo que ir. Cuando se zumbaron a PATI, me sentó como una patada en los huevos, ahora me sienta peor ¿Por qué motivo? Porque PATI no lo lleva nada bien. Está en casa de mis padres, está en Benidorm, está tranquila, está cuidando de la niña, tal, pero ya, después de 8 meses la situación se complica. He pedido un favor a que la contraten y me han dicho que sí, que la van a contratar, lo más seguro que la contraten. O la contrata una constructora que se llama … MARCO ... Yo creo que sí, o sea, es decir, eso creo que lo tengo más o menos arreglado, igual después.

S: Si te puedo echar una mano en algún sitio, me dices.

K: Yo necesitaré que hables con JAVIER, eso es casi seguro. HERRERO ¿vale? Eso, es decir para que ayude a éstos, porque, a cambi (se traba) ya sabes cómo va esto, entonces, a buen entendedor, buenas palabras.

S: (Interrumpe) Me dices, oye, aquí y el nombre y ya está.

[…]

“No habría desarrollado actividad laboral alguna”

Unos meses más tarde, Patricia fue contratada en la empresa ÁRIDOS ANFERSA SL365, que según el informe, estaría directamente vinculada a Obras Públicas y Regadíos SA (OPR).

“El análisis de los productos bancarios realizado evidenció once asientos que indican que Patricia cobró entre el 3 de agosto de 2022 y el 2 de junio de 2023 al menos, 13.796,77 euros netos en concepto de “nómina” proveniente de ÁRIDOS ANFERSA", relatan los agentes.

Dinero recibido por Patricia de la empresa Áridos Anfersa (Informe de la UCO)

A esto se le añade, que “la actividad operativa realizada sobre Koldo y su entorno familiar, en este caso concreto sobre su mujer Patricia, en diferentes días y a diferentes horas, sugiere que la misma no habría desarrollado actividad laboral alguna, por lo menos de manera presencial, ya que sus rutinas diarias se centraban en la localidad de Polop de la Marina (Alicante)”.

Daniel Fernández Menéndez

La duda que surge es la relación que tenía la empresa contratante, Áridos Anfersa, y OPR se sustenta principalmente en las conversaciones mantenidas entre Koldo y Daniel Fernández Menéndez, director general de esta última.

El 4 de julio de 2022, Koldo envió un mensaje a Fernández, en el que le remitía “información relativa al número de seguridad social, documento nacional de identidad y cuenta bancaria de Patricia”. Una semana más tarde le respondió reenviando un documento relativo al alta de Patricia por parte de Áridos Anfersa “en el que se indicaba que esta sociedad le dio de alta en la Seguridad Social con fecha 13 de julio de 2022″.

Diagrama de contratación de Patricia por ÁRIDOS ANFERSA (Informe de la UCO)

Continuando la cadena de mensajes, Fernández escribió a Koldo diciendo “He recuperado mis piernas???”, a lo que respondió diciendo “Si”, ”te salgo la campana” sugiriendo que la contratación de Patricia habría sido solicitada por Koldo al director de OPR.

“El hecho de que los mensajes de WhatsApp estén reenviados sugiere que Daniel Fernández Menéndez habría actuado de intermediario entre ÁRIDOS ANFERSA, sociedad contratante, y Koldo”, concluyen los agentes en el informe.