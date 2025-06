Santos Cerdán, en el centro de la ira de Koldo: “Me ha utilizado durante quince años y no me ha dado nada”

Jose Luis Ábalos, Santos Cerdán y Koldo García (Montaje Infobae España / ELV)

Las ocho grabaciones incluidas en el último informe del caso Koldo han sacado a la luz el profundo malestar que el exasesor de José Luis Ábalos, Koldo García, acumuló durante años hacia Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE hasta su dimisión este jueves. En una conversación recogida en el llamado audio 7, transcrita por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Koldo García arremete duramente contra Cerdán, a quien acusa de haberlo utilizado durante más de una década sin ofrecerle ningún tipo de contraprestación. “Me ha utilizado durante quince años y no me ha dado nada”, afirma Koldo, que asegura haber presenciado cómo Cerdán se quedaba con dinero en efectivo: “El hijo de puta de Santos se ha quedado con dinero que lo ha hecho delante de mía, ¿vale?”. Y asegura que tendría "dos móviles" de Santos con “todas las barbaridades”.

La conversación, con fecha a 23 de noviembre de 2023, se desprende que Ábalos tendría pendiente el cobro de comisiones ilegales por valor de 450.000 euros por el amaño de adjudicaciones de obras públicas durante su etapa al frente del Ministerio de Transportes. El exasesor le dice que le reclamaría 130.000 euros, además de otros 100.000 euros, lo que sitúa la cifra total por encima del medio millón.

En la conversación que la ex mano derecha mantiene con el ministro, le deja claro su lealtad. “Para mí vas a ser siempre el hombre de mi vida, porque me has conseguido muchísimas cosas que no me ha conseguido nadie”, le dice Koldo a Ábalos. Koldo arremete contra Santos Cerdán, a quien acusa de haberlo utilizado durante más de una década sin ofrecerle ningún tipo de contraprestación. “Me ha utilizado durante quince años y no me ha dado nada”, dice en tono agraviado. “El hijo de puta de Santos se ha quedado con dinero que lo ha hecho delante de mía, ¿vale?”, añade, visiblemente alterado.

Las grabaciones de audio entre Koldo, Cerdán y Ábalos

Tras esto, Koldo va desgranando el contexto de una relación de años marcada —según su testimonio— por lealtad no correspondida, favores no devueltos. “Te puedo contar mil cosas: ganar billetes de quinientos que le daba el de Guipúzcoa y mil cosas más”, afirma.

“Tengo dos móviles de Santos, de todas las barbaridades”

Más adelante, reclama a Ábalos que interceda para que Cerdán se comunique con él: “Lo único que te pido es que llames a Santos y le digas: ‘como no me llames a Koldo nos vas a meter en un lío a ti y a mí’ (…) para ver si se le ponen las orejas ya un poco puntiagudas”.

Koldo también muestra su malestar porque ni él ni su entorno familiar habían recibido colocación laboral alguna tras su salida del ministerio: “No puede ser que durante dos años y medio ni se le haya buscado un puesto de trabajo a mi mujer, ni a mí, ni a mi hermano. Que lo he arreglado yo, jefe, pero ya vale”.

Además, el informe recoge además que Koldo conserva pruebas de la implicación de Santos Cerdán en la supuesta trama: “Tengo dos móviles de Santos, de todas las barbaridades, y lo tengo ahí”. También asegura que recibía instrucciones por WhatsApp:“Santos me pidió —que lo tengo por WhatsApp—: ‘dile a José que consiga tal cosa, dile a José que necesito’”.

El tono de la conversación va endureciéndose. En un momento, Koldo amenaza y expresa su decepción absoluta hacia Cerdán mientras habla con Ábalos: ”Santos es un hijo de puta que no me coge el teléfono después de todo lo que he hecho por él, y te garantizo que no te puedes ni imaginar. Porque lo tuyo es un juego de niños comparado con él".