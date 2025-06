Koldo pidió a Santos un empleo público para su amiga Nicoleta “porque no solo hay que valer para follar”

El exasesor del exministro José Luis Ábalos, Koldo García

Koldo García, asesor de José Luis Ábalos y la persona, que con sus grabaciones, ha conseguido crear una crisis política y judicial sin precedentes en el PSOE y en el Gobierno, pidió a Santos Cerdán (secretario de organización de los socialistas hasta este mismo jueves) que buscara un empleo para una buena amiga, una chica de nacionalidad rumana llamada Nicoleta.

El informe de la UCO revela un conversación muy elocuente entre Koldo y Santos.

- K: El, el jefe, como digo yo, porque yo sigo llamándole jefe, según cree él, se le deben 450. Si le das 300 va a decir que sí y se va a larg.., se va a quitar del medio. De esos 300 ¿vale?, en cuento se los des, porque va a ser a través mía, ¿vale?, yo me voy a quedar 100 y quito mi hipoteca. Necesito que mi hermano JOSEBA tenga algo y que mi gorda tenga algo, que es PATRICIA. Entonces, no sé cómo lo puedes hacer, o cómo me puedes ayudar en eso.

- S: Mándame un mensaje para verlos y te y lo…

- K: Yo algo buscaré porque me están ofreciendo cosas por ahí y demás, no tengo ningún problema en venir aquí 2 días, 2 noches, 3 noches y ya está. Luego te iba a pedir un favor ¿vale?, pero esto es un favor personal, porque esto es… Mira, NICOLETA ¿vale?

- S: ¿Si?

- K: NICOLETA, ¿te acuerdas de la chica rumana y demás? No solo hay que valer para follar. Ella la pobre está en el paro. Ella se quiere ir a vivir a Valencia, lo más seguro, ¿vale? Se va a comprar una casa allí, además. ¿Hay alguna fórmula? No se lo he pedido a JOSE eh, te lo pido a ti, de que le consigamos un trabajo a ella en Valencia, porque JOSE…

La UCO concluye que en referencia a la petición sobre Nicoleta, la amiga de Koldo fue contratada por EMFESA. Se trata de una empresa pública que se encarga de la limpieza de vías y estaciones ferroviarias y ha sido señalada en varias ocasiones por presuntas contrataciones irregulares. Nicoleta fue incorporada directamente como delegada territorial de Medio Ambiente en la zona Norte. Y en 2023 asumió el mismo cargo en Levante, reemplazando a Joseba García, hermano de Koldo.

El ya ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán (Jesús Hellín - Europa Press)

El propio Koldo le reenvió un mensaje a Nicoleta en el que le informaba que ya podía firmar el contrato y menos de dos horas después ella le remitió una captura de un correo electrónico en el que se establecían las condiciones del mismo. Pero esta no fue la única petición de Koldo para las mujeres que significaron algo en su vida. También quiere colocar a su mujer Patricia.

- K: Y luego, si tú a mí me puedes ayudar un poco con alguna tontería más, para quedar bien, porque PATI esté dada de alta sin ir a trabajar.

- K: […] Oye, es que yo no quiero saber nada, lo único que quiero es un trabajo para PATI, que cotice el tiempo que podamos, si quedan 2 años, 2 años de (Ininteligible), pero que cotice.

- K: Mira a ver si puedes ayudar a PATI, ¿vale? Y a NICOLE…