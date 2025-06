El medicamento corriente para la presión arterial que retrasa el envejecimiento y aumenta la longevidad, incluso en animales: “Puede aumentar la esperanza de vida”

Un estudio realizado en una lombriz intestinal muestra los beneficios de este fármaco

Según pasan los años, la población envejece a tal ritmo que, para finales de siglo, habrá cerca de 2.200 millones de personas mayores de 65 años y superarán a los menores de 18 años. El envejecimiento viene acompañado de dolor y enfermedades crónicas, por lo que muchos científicos se dedican a la búsqueda de un remedio contra el paso del tiempo.

Un equipo compuesto por investigadores de Harvard, la Universidad de Liverpool, la Universidad Estatal de Moscú y el ETH de Zúrich parece haber dado con la clave: se trata de rilmenidina, un medicamento utilizado contra la hipertensión. La rilmenidina actúa sobre los centros vasomotores del cerebro y sobre el sistema nervioso periférico. Se une selectivamente a los receptores de imidazolina tipo I y II, con mayor afinidad que a los alfa-2 adrenoreceptores cerebrales.

El fármaco, normalmente utilizado contra la hipertensión y la enfermedad renal crónica, parece tener efectos sobre la longevidad.

Rilmenidina y longevidad

Un joven ayuda a un anciano con sus medicinas. (Pexels)

De acuerdo con los datos publicados por Aging Cell, los experimentos realizados en la lombriz intestinal C. elegans demostraron que la administración de rilmenidina tanto en etapas tempranas como avanzadas de la vida produjo un aumento en la esperanza de vida y una mejora en los marcadores de salud. Estos efectos se asemejan a los beneficios observados con la restricción calórica, una intervención que hasta ahora se consideraba la más eficaz para promover la longevidad en diversas especies.

El estudio identificó que los efectos positivos de la rilmenidina en la longevidad de C. elegans dependen del receptor I1-imidazolina nish-1. Según los autores, este hallazgo posiciona a dicho receptor como una posible diana terapéutica para intervenciones antienvejecimiento. “Por primera vez hemos podido demostrar en animales que la rilmenidina puede aumentar la esperanza de vida”, afirmó João Pedro Magalhães, coordinador del estudio, en declaraciones recogidas en un comunicado.

A diferencia de otros medicamentos investigados previamente para prolongar la vida, la rilmenidina ya cuenta con un historial de uso clínico como antihipertensivo oral y presenta un perfil de efectos secundarios limitados y no graves. Esta característica la convierte en una candidata viable para su posible aplicación en humanos, a diferencia de otras sustancias que han mostrado limitaciones por su toxicidad o efectos adversos.

Efectos similares a la restricción calórica

Según los autores, la rilmenidina podría tener efectos similares a la restricción calórica en el envejecimiento. Los beneficios de una restricción calórica controlada y sin causar desnutrición han sido demostrados en diversos ensayos clínicos, pero los efectos en humanos todavía son discutidos.

En 2015, el estudio CALERIE (Comprehensive Assessment of Long-term Effects of Reducing Intake of Energy), el mayor ensayo clínico controlado sobre restricción calórica en humanos, mostró que dos años de restricción calórica mejoran indicadores de salud cardiovascular, metabolismo y reducen marcadores de inflamación sin efectos adversos graves en adultos sanos.

La investigación de la rilmenidina solo ha sido probada en la C.elegans, su buen perfil clínico la convierte en un remedio plausible para el envejecimiento en humanos, aunque se necesitan más investigaciones al respecto. “Con una población mundial que envejece, los beneficios de retrasar el envejecimiento, aunque sea ligeramente, son inmensos. La reutilización de fármacos capaces de prolongar la vida y la esperanza de salud tiene un enorme potencial sin explotar en la gerociencia traslacional. Por primera vez hemos podido demostrar en animales que la rilmenidina puede aumentar la esperanza de vida. Ahora nos interesa explorar si la rilmenidina puede tener otras aplicaciones clínicas“, expresó Magalhães