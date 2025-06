Un restaurante español cae 51 puestos y otros dos se estrenan como novedades: así queda la lista de los 100 mejores del mundo

Uno de los platos elegidos por los inspectores de la Guía Michelin

En el amplio universo de las guías y rankings gastronómicos de alcance internacional, The World’s 50 Best Restaurant es sin duda una de las más notorias. Cada año, esta guía publica una lista en la que recopila los 50 mejores restaurantes del planeta, una selección en la que los chefs españoles han brillado en varias ocasiones. Hasta el jueves 19 de junio no sabremos cuáles son los locales elegidos en este 2025, fecha en la cual la guía celebrará su gala en la ciudad italiana de Turín.

Creados por la revista de restauración británica Restaurant en 2002,The World’s 50 Best Restaurants es una iniciativa independiente que pretende “reflejar la diversidad del panorama culinario mundial” mediante un listado que elabora un variado panel de expertos. La lista incluye restaurantes de los seis continentes, y está formada por los votos de 1080 expertos independientes del mundo de la gastronomía: desde chefs de fama mundial hasta periodistas y viajeros gastronómicos.

Hasta la publicación oficial y como aperitivo a esta gran noche, esta entidad ha anunciado la lista ampliada 51-100, compuesta por aquellos restaurantes que han recibido gran cantidad de votos por parte del jurado pero no los suficientes como para entrar en el Top 50 mundial.

En esta lista ampliada, la presencia española se mantiene con dos restaurantes que se estrenan en el Top 100 mundial, otros dos que se mantienen con respecto al año pasado y un quinto que regresa a este tramo tras su salida del Top 50. Es decir, la presencia de España entre los puestos 51 y 100 pasa de 3 espacios en 2024 a 5 restaurantes en 2025, aunque con la implicación de una salida española en la lista de los 50 mejores.

Dos estrenos españoles en el Top 100

Por un lado, se estrenan en el Top 100 del ránking el barcelonés Cocina Hermanos Torres, casa de los hermanos Sergio y Javier Torres, que directamente entra en el puesto 78. Ubicado en un antiguo taller de neumáticos de Barcelona, este local de 800 metros cuadrados es tan restaurante como laboratorio; además de una sala de I+D, cuenta con catorce cocinas para dar rienda suelta a su pasión y también con aulas para formar a su equipo.

En la carta, quien manda es la temporada, lo que hace que los menús degustación estén muy vivos y en constante evolución. Su menú ‘Revolución’ tiene un precio de 310 euros, a lo que se suman 195 euros de maridaje.

Los Hermanos Torres estrenan restaurante en Barcelona (Eldelmar)

Como novedad surge también el restaurante vasco Txispa, proyecto del chef japonés Tetsuro Maeda que trabajó durante años en Etxebarri. Hace dos años, Maeda abrió su propio proyecto en un caserío centenario ubicado justo enfrente, un restaurante basado en el producto que entra a competir en el lugar número 85.

En Txispa, se fusionan las milenarias técnicas de la cocina nipona con el trabajo a la brasa típico en un asador vasco. El resultado es un menú degustación (275 €) con platos como la txuleta, el pescado o la gamba combinados con verduras de temporada de su propio huerto.

Una carne cocinada en el restaurante Txispa en Atxondo (Cedida).

Todos los restaurantes españoles en la lista

La presencia de la cocina española en el ranking mundial de restaurantes continúa siendo destacada, gracias a los restaurantes que se mantienen en la lista de un año para el otro. Sin embargo, el tramo 51-100 de este año demuestra ciertos altibajos en la restauración española, con algunas caídas significativas.

Entre los negocios ibéricos que permanecen en la lista extendida del 51 al 100 se encuentra Aponiente, el reconocido establecimiento de Ángel León en El Puerto de Santa María. Este año, Aponiente ha experimentado una caída, situándose ahora en la posición 84, lejos del codiciado Top 50.

El cocinero Andoni Luis Aduriz en foto de archivo. EFE/Juan Herrero.

En un giro similar, Mugaritz, bajo la dirección de Andoni Luis Aduriz, ha sufrido un descenso notable. Este emblemático restaurante de Rentería, que alguna vez disfrutó del prestigio de mantenerse en el Top 10 durante 14 años consecutivos, ahora se ubica en el puesto 87. Finalmente, Quique Dacosta Restaurante, ubicado en Denia, cae hasta el puesto 65 tras situarse entre el Top 50 el año pasado, tras perder 51 escalones.

El restaurante más barato de Quique Dacosta: la cocina viajera con raíces valencianas de tres estrellas Michelin.

La lista completa del 51 al 100

Claro, aquí tienes la lista de restaurantes con su número en el ranking y la ciudad entre paréntesis:

51. Alcalde (Guadalajara)

52. Schloss Schauenstein (Fürstenau)

53. Den (Tokio)

54. El Chato (Bogotá)

55. La Colombe (Ciudad del Cabo)

56. Jordnær (Copenhague)

57. Onjium (Seúl)

58. Restaurant Tim Raue (Berlín)

59. Nobelhart & Schmutzig (Berlín)

60. Pujol (Ciudad de México)

61. Nuema (Quito)

62. Willem Hiele (Oudemburgo)

63. Bozar (Bruselas)

64. Fu He Hui (Shanghái)

65. Quique Dacosta (Dénia)

66. Saint Peter (Sídney)

67. Arca (Tulum)

68. Masque (Bombay)

69. Hiša Franko (Kobarid)

70. Tuju (São Paulo)

71. Sazenka (Tokio)

72. Chef Tam’s Seasons (Macao)

73. Tantris (Múnich)

74. Mountain (Londres)

75. Mil (Cuzco)

76. Leo (Bogotá)

77. Le Doyenné (Saint-Vrain)

78. Cocina Hermanos Torres (Barcelona)

79. Coda (Berlín)

80. SingleThread (Healdsburg)

81. Oteque (Río de Janeiro)

82. Fyn (Ciudad del Cabo)

83. A Casa do Porco (São Paulo)

84. Aponiente (El Puerto de Santa María)

85. Txispa (Achondo)

86. The Clove Club (Londres)

87. Mugaritz (San Sebastián)

88. Salsify at the Roundhouse (Ciudad del Cabo)

89. Huniik (Mérida)

90. Le Bernardin (Nueva York)

91. Koan (Copenhague)

92. Al Gatto Verde (Módena)

93. Burnt Ends (Singapur)

94. Meet the Bund (Shanghái)

95. Evvai (São Paulo)

96. Atelier Crenn (San Francisco)

97. Labyrinth (Singapur)

98. César (Nueva York)

99. Amisfield Restaurant (Queenstown)

100. Neolokal (Estambul)