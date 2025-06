Almudena Ariza defiende su trabajo en la guerra de Gaza tras ser cuestionada: “No puedo ser neutral ante la masacre de civiles”

Almudena Ariza, en el 'Telediario' de La 1. (RTVE)

Almudena Ariza ha estallado este martes en sus redes sociales tras ser cuestionada por su cobertura del conflicto de Gaza. La reportera, que ejerce como corresponsal de RTVE desde Jerusalén, ha respondido a las críticas de Joan María Piqué, exjefe de prensa de Artur Mas y estrecho colaborador de Carles Puigdemont. El también periodista la ha calificado como “activista” y ha pedido su relevo, mencionando al presidente de RTVE y a varios consejeros, lo cual ha obligado a Ariza a defender públicamente su labor.

El mensaje de Pirqué llegó después de la difusión por parte de Ariza de un hilo explicativo en sus redes en el que abordaba el origen histórico del conflicto, deteniéndose en el plan de partición de la ONU y el impacto que tuvo en la población palestina.

En su análisis, Ariza señalaba que el plan impulsado por Naciones Unidas se ejecutó “sin acuerdo de los palestinos, con mayoría demográfica y propietaria de la tierra” y denunciaba que la frase ‘Palestina quiere morir matando’ es “deshumanizadora” e ignora décadas de ocupación y represión. Además, advertía de que Israel sigue ampliando asentamientos ilegales, rechaza una paz sustentada en el derecho internacional y que la situación actual en Gaza responde a políticas previas que han generado una crisis con ribetes de “crímenes de guerra y posible genocidio”.

Este contexto fue el detonante de la reacción de Piqué, que acusó a Ariza de haber adoptado un discurso activista y no periodístico, cuestionando su capacidad para informar con ecuanimidad: “Con este relato, ¿cómo pretendes que alguien crea que eres mínimamente ecuánime? (…) Se te paga con fondos públicos para que expliques la verdad, no tus discursos de activista” Piqué considera que la periodista ha tomado partido por “uno de los bandos” y que, a su juicio, debería ser apartada de la cobertura del conflicto por falta de imparcialidad.

La respuesta de Almudena Ariza

La respuesta de Almudena Ariza no se hizo esperar. Firme en su defensa, reivindicó la obligación ética del periodismo de no equiparar a verdugos y víctimas cuando hay una masacre de civiles y una crisis humanitaria documentada: “Yo no puedo ser neutral ante la masacre de civiles. Ningún periodista honesto debería serlo. Eso no es activismo, es ética profesional. Informar sobre crímenes y sufrimiento civil es una obligación, no una opción. Eso es lo que debe hacer un periodista de servicio público”, afirmó a través de sus redes sociales.

Mensaje de Almudena Ariza a Joan María Piqué en redes sociales. (X:@almuariza)

La periodista, con una dilatada carrera que incluye etapas como corresponsal en Pekín, París o Nueva York y numerosos premios, subrayó que su intención es seguir informando con rigor sobre la tragedia que asola Gaza y las continuas violaciones de derechos humanos. Además, expresó su rechazo a que la presión política limite el ejercicio libre del periodismo: “Un señor con 17 años en Comunicación Política e Institucional y en la primera línea de la política catalana, con peso e influencia, ha decidido señalarme públicamente y pedir mi relevo, arrobando a mis jefes y al Consejo de RTVE. Yo voy a seguir haciendo mi trabajo: informar con rigor sobre los crímenes de guerra en Gaza y las violaciones de derechos humanos. No será la presión política lo que me haga callar, señor Piqué”, sentenció.