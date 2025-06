Almudena Ariza se declara fan de Broncano en ‘La Revuelta’: “Estoy muy contenta de que seas uno más, has conseguido traer gente nueva a TVE”

Almudena Ariza en 'La Revuelta'. (RTVE / La Revuelta)

“Estoy muy contenta de que seas uno más, has conseguido traer gente nueva a Televisión Española”, ha dicho Almudena Ariza nada más entrar al teatro de La Revuelta. Pero no solo ha tenido buenas palabras para su compañero de cadena, sino para la propia RTVE, diciendo que “es la única televisión en España que tiene 17 corresponsalías, porque nos importa mucho lo que ocurre fuera de España”. Además, reivindicando la importancia del trabajo de informador, ha dejado claro que “los periodistas buscamos la verdad, buscamos el contexto, pero sin inventar, eso es muy importante”.

La periodista, que ha sido la única invitada de la noche de este martes, ha declarado ser “superfan” del programa, y se alegró mucho cuando supo que David Broncano pasaría a formar parte de Televisión Española: “Cuando escuché la noticia dije ‘claro que sí’, porque Broncano y su equipo tenían que estar en TVE”.

El acoso que sufren las mujeres periodistas en redes sociales

Antes de empezar con la entrevista, Ariza tenía un mensaje muy importante que dar, sobre el acoso que muchas periodistas, mujeres, sufren día a día por ejercer su profesión: “Hay una cosa que nos pasa a las mujeres periodistas, sobre todo en redes sociales. Nos acosan, como en otras profesiones. Las mujeres lo pasamos muy mal con estas cosas y pasa mucho con las periodistas. Nos insultan y nos dicen ‘periolistas’”.

Ariza, dándole la vuelta al insulto, ha hecho unas pegatinas con un logo en el que puede leerse ‘periolistas’, como “una manera de ponernos en valor y reivindicarnos, porque somos periodistas dando la batalla”, aclarando que “‘periolistas’, y a mucha honra”.

La importancia del trabajo del corresponsal

Actualmente, Ariza trabaja en Oriente Medio cubriendo la información de países como Siria, Líbano e Israel, pero también ha trabajado en otros países como Japón o Estados Unidos, y es que ha reconocido que para ella ser corresponsal es lo que más le gusta ejercer. “Mi ámbito de trabajo es ese, estar en todo lo gordo de la movida”, ha explicado.

Broncano, muy impresionado por las historias que ha contado Ariza, le ha preguntado, en el tono irónico característico del programa, si no hay ningún país que esté más tranquilo por esa zona, a lo que Ariza responde: “Ahora mismo en Siria hemos visto la caída de una dictadura después de 14 años de guerra civil, han vivido un cambio de Gobierno y la gente está un poco más tranquila, pero hay que ver qué va a pasar ahora. Es un momento complicado”.

“Claro, no es lo mismo ser corresponsal allí que en Portugal, ¿no?“, ha bromeado el presentador. ”Hay corresponsalías más intensas a nivel informativo”, le ha contestado Ariza, y ha enfatizado que ese es el ambiente en el que le gusta trabajar, porque “yo prefiero la intensidad, la calle, las historias de la gente en situaciones complicadas, y me manejo bien y me interesa mucho, me muevo con mucha curiosidad por el mundo”.

Además, la corresponsal ha especificado que “es bueno, que se difunda y que se informe de lo que pasa, y que se hable de ello”, sobre todo en los países desde los que ella informa, ya que “a estos sitios la ayuda tarda en llegar mucho más de lo que debería”. Aun así, con todo lo duro que conlleva su profesión y su trabajo, ha afirmado sin ninguna duda que “ser periodista merece la pena”. Sin embargo, a la pregunta habitual del programa sobre el dinero, ha dicho que “en la vida del periodista hay mucha pasión y mucha vocación, pero poco dinero”.

“Lo llamamos la semana Broncano”

Como final para la entrevista, además de la pregunta del dinero, Broncano también le ha hecho la segunda pregunta mítica: la del sexo. Ariza, que vive fuera mientras su marido vive en España, no ha dado muchos detalles, pero sí ha dicho que estos días que ha podido pasar en casa han sido muy intensos y bonitos.

Además, ha dado un dato que ha dejado al presentador totalmente sorprendido, y es que, desde que la periodista visitó La Revuelta hace unos años, cuando vuelve a casa y se reencuentra con su marido, a modo de ironía, a esos días “lo llamamos la semana Broncano”, en honor a la pregunta sobre el sexo.

Como punto y final de la entrevista, Ariza también ha reconocido que se siente muy afortunada cuando vuelve a España, un país primermundista, después de trabajar en países en el que faltan recursos o servicios básicos como agua caliente, una cama o sanidad pública. “Cuando vuelves otra vez, donde todo esto es habitual, lo vives de una forma muy especial, incluso la normalidad la agradeces mucho, porque hay mucha gente que no lo tiene”, ha concluido.