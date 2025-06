Almudena Ariza, obligada a cortar una conexión en directo en el ‘Telediario’: “No nos dejan continuar”

Almudena Ariza, durante una conexión en el 'Telediario'. (RTVE)

La periodista Almudena Ariza ha vivido este miércoles 10 de abril un tenso momento durante una conexión en directo con el Telediario 1 de TVE. La corresponsal de la cadena pública en Jerusalén estaba informando de la última hora sobre la guerra en Gaza cuando un espontáneo se ha colocado entre ella y la cámara, interrumpiendo su información y obligando a cortar la conexión.

Ariza estaba comentando las presiones que está recibiendo el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, por parte de algunos miembros de su gobierno y de la propia ciudadanía, que se divide entre los que exigen que las tropas israelíes retiradas vuelvan a Gaza y los familiares de rehenes que piden un acuerdo para liberarles. Pero, en medio de su intervención, un ciudadano se colaba en el plano.

Un ciudadano interrumpe en directo y obliga a cortar la conexión de Almudena Ariza con el Telediario desde Jerusalén hablando de la guerra en Gaza pic.twitter.com/2kW3DiSPRE — Hugo 💻💙 (@hugo_cnm) April 10, 2024

“No nos están dejando... Lo siento mucho, tenemos que cortar”, ha dicho la reportera mientras el hombre la increpaba y le repetía insistentemente que estaba en Israel. “Esto es un directo”, le ha indicado ella, pero el viandante se ha negado a retirarse. “Tenemos que cortar esta comunicación porque no nos dejan continuar”, ha dicho finalmente la periodista, aclarando que el espontáneo era un ciudadano: “No es la policía ni son miembros de seguridad”, ha aclarado antes de que se cortara la conexión y la presentadora Alejandra Herranz retomara el informativo desde plató.

“Es muy difícil trabajar”

Al final de la emisión, el Telediario ha vuelto a conectar con Almudena Ariza, que ya desde otra localización ha comentado lo sucedido minutos antes: “Siento que hayamos vivido este incidente en directo, pero de alguna manera os hemos hecho partícipes de lo que vivimos los periodistas”, ha expresado en directo.

“No quieren que estemos aquí y no quieren que hablemos de Gaza. En el momento en que escuchan la palabra Gaza vienen a acosarnos y nos preguntan ‘¿estáis con nosotros o contra nosotros?’. Es muy difícil trabajar, no es algo que pase de vez en cuando, sino que lo sentimos bastante a diario”, agrega la corresponsal, insistiendo en que las protestas no vienen de agentes ni miembros de seguridad: “Son ciudadanos que pasan por la calle. Nos insultan, nos llaman mentirosos, nos dicen que nos vayamos del país y es una amenaza que sentimos prácticamente a diario”, ha relatado antes de proseguir con la información que se le impidió dar antes.