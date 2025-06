Descubren un tipo de dieta que favorece la aparición de los síntomas de la depresión

Las ensaladas verdes suelen ser bajas en calorías (AdobeStock)

Hace años que los científicos descubrieron una relación entre la alimentación que llevamos y nuestra salud mental. Los últimos estudios han intentado perfilar mejor cuál es exactamente el tipo de dieta que puede empeorar nuestro bienestar mental, y los resultados son sorprendentes.

Una reciente investigación del Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Toronto (Canadá) ha observado que las dietas baja en calorías están asociadas a un mayor riesgo de sufrir depresión. Según los científicos, los hombres y las personas con sobrepeso pueden ser especialmente vulnerables debido a los efectos de una alimentación restrictiva.

El estudio ha sido publicado en la revista BMJ Nutrition y se basa en las respuestas de 28.525 adultos encuestados (14.329 mujeres y 14.196 hombres) de la Encuesta Nacional de Examen de Salud y Nutrición (NHANES) de Estados Unidos entre 2007 y 2018 sobre sus síntomas depresivos y su peso. La mayoría de ellos (un 87 %) aseguraron no seguir una dieta específica. Al mismo tiempo, las personas con obesidad y sobrepeso eran los que más seguían una dieta hipocalórica o restrictiva.

La investigación muestra que las dietas restrictivas en calorías se asociaron con puntuaciones más altas en los síntomas depresivos, hasta 0,46 puntos. Asimismo, esta alimentación también se relacionó con puntuaciones más altas de síntomas cognitivos-afectivos (medida de la relación entre pensamientos y sentimientos), mientras que las dietas restrictivas en nutrientes se asociaron con puntuaciones más altas de síntomas somáticos (angustia excesiva y ansiedad acerca de los síntomas físicos). Las personas que padecen obesidad y siguen un patrón dietético establecido tuvieron puntuaciones más altas en síntomas cognitivos-afectivos y somáticos que aquellas con un peso saludable que no seguían una dieta.

¿Un resultado contradictorio?

Los resultados de esta investigación parecen contradecir estudios previos en los que se sugería que las dietas hipocalóricas mejoraban los síntomas de la depresión. No obstante, los investigadores explican que se trata de un estudio observacional del que no se pueden extraer conclusiones firmes y que es posible que los encuestados no hayan clasificado correctamente sus dietas.

Además, las dietas bajas en calorías así como la obesidad suelen provocar deficiencias nutricionales de proteínas, vitaminas y minerales esenciales. Esto puede agravar la sintomatología depresiva al inducirse un estrés fisiológico.

Alimentos de una dieta hipocalórica

Las dietas hipocalóricas son aquellas que siguen un patrón de alimentación basado en la restricción de calorías. Según la Clínica Universidad de Navarra, esta se indica para personas con obesidad o sobrepeso y que estén en riesgo cardiovascular o la distribución de la grasa es central. Es importante realizarla bajo una supervisión médica con el fin de controlar el metabolismo, bajar de peso y, por tanto, disminuir la comorbilidad asociada.

Las frutas, las legumbres y las verduras son los alimentos más recomendados, pues todas ellas pueden consumirse sin romper con la dieta. En el caso de los lácteos, se debe optar por los desnatados y evitar los enteros, así como es preferible optar por cereales integrales.

En las carnes, se recomienda optar por los cortes magros (pollo, pavo, conejo...) y evitar los embutidos. En el caso de los pescados, se pueden consumir tanto blancos (merluza, lenguado, lubina...) como azules (salmón, sardina, atún...), aunque no comerlos fritos o rebozados.

*Con información de Europa Press