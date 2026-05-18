Ronald Araújo, de la Segunda uruguaya a capitán del FC Barcelona: su salud mental, una oferta laboral y una camiseta polémica en ‘La Revuelta’

El capitán del FC Barcelona habal sobre salud mental y fútbol profesional en el programa de RTVE. / Captura de pantalla

Tras la victoria del FC Barcelona que les revalida como campones de liga y tras hacerse con la Copa de la Reina (por duodécima vez consecutiva), el capitán del equipo masculino, Ronald Araújo, ha visitado La Revuelta esta noche pasada. Y, con él, un acto de honestidad sobre el fútbol profesional y la salud mental. Durante su entrevista ocn David Broncano, Araújo ha reconocido haber tomado la difícil decisión de hacer un parón a mitad de temporada para atender su bienestar psicológico, asegurando: “No me sentía yo, ni con mis hijas ni jugando al fútbol”.

En menos de una década, el futbolista uruguayo ha pasado de disputar partidos en Rivera, su ciudad natal, a alcanzar la capitanía en el primer equipo de la ciudad condal. Araújo ha relatado que su rápido ascenso profesional comenzó cuando, con 16 años, dejó atrás la segunda división uruguaya siguiendo la oportunidad que le abrió su representante. El defensor ha rememorado que ignoraba el destino exacto de su fichaje hasta que aterrizó en Madrid, donde le comunicaron su incorporación al Barça B; pocos años después, se encontraría al frente del vestuario culé.

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Qué ha contado Ronald Araújo en ‘La Revuelta’ sobre su parón en mitad de la temporada: “Tomar una decisión así en el Barça es importante”

El motivo principal de la entrevista ha girado en torno a la decisión del central uruguayo de anteponer su salud mental a los compromisos deportivos. “Existe mucho tabú sobre ese tema. Tomar una decisión así en el Barça es difícil, pero importante. Yo sentía que no estaba bien desde hacía año y medio. Deportivamente no me sentía como yo mismo, iba acumulando cosas y me guardaba todo. También cosas de infancia...”, ha explicado Araújo.

Además, el futbolista ha señalado que su malestar no afectaba únicamente al terreno de juego, sino también a su entorno personal: “Hay un momento en que explotas, no me sentía yo, ni con mis hijas ni jugando al fútbol. Empecé a trabajar con profesionales, sanar cosas que habían pasado antes. Me siento muy feliz de haber tomado esa decisión, hay que hacerlo”. Esta confesión lo sitúa como uno de los casos poco comunes de futbolistas que priorizan el cuidado psicológico en pleno auge de su carrera.

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En el transcurso del programa se han abordado también temas deportivos. Araújo ha enfatizado la proeza del fútbol uruguayo: “Es tremendo lo que hace Uruguay, somos tres millones y medio y tenemos cuatro estrellas. Antes de que fuera de FIFA lo ganamos dos veces. Tenemos más Mundiales que España”. Así lo ha reivindicado el capitán del Barcelona en referencia a las conquistas olímpicas de 1924 y 1928 que su país suma a los títulos mundiales de 1930 y 1950. Además, ha valorado la posible vuelta de Lamine Yamal tras una lesión en el tercer partido del Mundial entre España y Uruguay, asegurando la buena sintonía que mantiene con el joven futbolista.

Araújo bromea con Broncano y le ofrece “el mismo contrato” que tiene en RTVE dado su patrimonio económico

Parte de la conversación con David Broncano ha transcurrido en tono distendido y ha incluido anécdotas personales. Araújo ha sorprendido al presentador sobre la clásica pregunta del patrimonio económico, señalando que dentro de dos años Broncano podría trabajar para él y, con humor, le ha ofrecido “el mismo contrato”. El central también aprovechó para regalarle una camiseta del Barcelona personalizada con el nombre de Pablo Motos, conductor de El Hormiguero, y el número uno en la espalda. La broma ha provocado que Broncano, entre risas, rehusara ponérsela en directo: “Pensé que venía al programa número 1, pero después de todo... la próxima vez que me invites te traigo el número dos”.

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El jugador del FC Barcelona expresó en los Laureus su deseo de ser campeón del mundo con España en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México.

Estos momentos de complicidad televisiva se han completado con referencias cruzadas a la rivalidad entre clubes. Broncano, aficionado del Atlético de Madrid —equipo que eliminó al Barcelona en Champions—, y Araújo han intercambiado alusiones, y el uruguayo ha recordado que la victoria liguera del Barça se ha certificado recientemente tras vencer al Real Madrid en el Camp Nou.