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El PP respalda a Moreno Bonilla y le da carta blanca para gobernar en solitario en Andalucía sin Vox: “Es muy complicado tumbar una investidura en estas circunstancias”

Desde Vox no aclaran si pedirán entrar en el futuro gobierno andaluz, aunque sí han insistido en que el resultado electoral les “capacita” para “condicionar un futuro ejecutivo” de Moreno

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El líder del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente popular en Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla. (Europa Press)
El líder del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente popular en Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla. (Europa Press)

Juanma Moreno Bonilla ha salido este lunes reforzado de la reunión de la Junta Directiva Nacional del PP con el respaldo unánime de los líderes territoriales del partido, que han avalado su intención de formar gobierno en solitario en Andalucía tras el resultado de las elecciones del domingo. La victoria de la formación, que se ha quedado a tan solo dos escaños y 21.000 votos de alcanzar la mayoría absoluta, ha generado optimismo en las filas populares y la convicción de que Vox carece de músculo suficiente para imponer sus condiciones.

El propio Moreno ha marcado el camino nada más llegar a la sede nacional del partido en la calle Génova. “El resultado es muy bueno y nos da un margen de maniobra para poder gobernar en solitario”, afirmó el presidente andaluz, que calificó de “contundente” su victoria y descartó ceder ante posibles exigencias de Vox. A su juicio, no tendría “ningún sentido la imposición o la búsqueda permanente de un sillón” por parte de la formación de ultraderecha.

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Vox, a la espera

Y, mientras el PP cierra filas en torno a Moreno, Vox ha optado por la ambigüedad. El secretario general del partido, Ignacio Garriga, ha eludido aclarar este lunes si la formación pedirá entrar en el futuro gobierno andaluz, aunque sí ha insistido en que el resultado electoral les “capacita” para “condicionar un futuro ejecutivo” de Moreno. Una postura que en el entorno del PP interpretan como una señal de debilidad negociadora.

Ignacio Garriga, de Vox, agradece la confianza de los más de medio millón de votantes en las elecciones andaluzas. Afirma que el partido ejercerá su responsabilidad para ser decisivo y protagonizar el cambio de rumbo que los ciudadanos han pedido en las urnas.

Varios presidentes autonómicos populares han coincidido en privado en que el escenario andaluz es cualitativamente distinto al de otras comunidades donde el PP ha pactado con Vox. “El resultado de Andalucía es mejor y lo lógico es que la negociación sea distinta”, ha señalado uno de los líderes, en referencia a los acuerdos alcanzados en Extremadura, Aragón y Castilla y León. Otro dirigente fue más directo al evaluar la posición de Abascal, reconociendo que “es muy complicado tumbar una investidura a dos escaños de la mayoría absoluta. Si quiere hacerlo, que se atreva”.

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La valoración del resultado entre los presidentes autonómicos del PP no ha dejado lugar a dudas. “Es un pedazo de resultado”, coincidieron dos de ellos en una conversación informal. Un tercero añadió matices: “Es un resultado espectacular, pero la ley D’Hondt es la ley D’Hondt”. Y un cuarto lo resumió con una frase que refleja el estado de ánimo general en el partido: “Lo de Juanma lo firmamos todos”.

Feijóo lanza la precampaña general

Alberto Núñez Feijóo ha aprovechado la reunión de la Junta Directiva Nacional para proyectar el resultado andaluz hacia el horizonte de las próximas elecciones generales. El líder del PP ha calificado la victoria de Moreno de “clara, inapelable y amplia” y la presenta como un modelo político a seguir a escala nacional. “Hay una forma de hacer política limpia, honesta y decente que sí es premiada. Ese es el modelo que merece el Gobierno de la nación. Y el que tendrá”, ha afirmado.

Además, Feijóo no ha mencionado a Vox en su intervención, sino que ha centrado su discurso en cargar contra Pedro Sánchez, con un mensaje que en Génova ya interpretan como el pistoletazo de salida hacia las generales. “Damos por inaugurada la precampaña de las elecciones generales. Hoy empieza todo”, trasladaron desde el entorno del líder del PP.

Feijóo celebra la "victoria incontestable" de Moreno y que "el sanchismo cierre este ciclo electoral devastado". (Europa Press)
Feijóo celebra la "victoria incontestable" de Moreno y que "el sanchismo cierre este ciclo electoral devastado". (Europa Press)

El equipo de Feijóo también ha dejado claro que la pelota está en el tejado de Moreno. “De momento no hemos escuchado peticiones concretas por parte de Vox”, han señalado fuentes del partido, que subrayaron que el presidente andaluz tiene la “obligación” de formar gobierno y no han ocultado su preferencia por un Ejecutivo en solitario.

La reunión, que comenzó con un minuto de silencio por el fallecimiento del alcalde de Murcia, José Ballesta, contó con las intervenciones de Feijóo, su número dos Miguel Tellado, el propio Moreno y la vicealcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, que tomará el bastón de mando de la ciudad el próximo 22 de mayo. Tras el acto, Feijóo se reunió a almorzar con sus presidentes autonómicos.

La centralidad como garantía

El aragonés Jorge Azcón ha sido el presidente que más explícitamente ha respaldado en público la autonomía de Moreno para negociar. “Las decisiones que tome Juanma van a ser las mejores para los andaluces y también para el PP”, ha afirmado ante los periodistas, confiando en el criterio del presidente andaluz para gestionar “el magnífico resultado”.

Ante quienes temen que las exigencias de Vox puedan alejar al futuro gobierno andaluz de la centralidad política, un dirigente popular lo descartó con rotundidad: “¿Creéis que Juanma no va a estar centrado? La centralidad son las personas”.

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