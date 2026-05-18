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Roberto Leal presenta su primera novela y reflexiona sobre la privacidad en ‘El Hormiguero’: “Qué es realmente lo privado”

El presentador narra cómo hechos cotidianos inspiraron su debut literario y advierte sobre la exposición inadvertida de datos personales

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Durante el programa reveló detalles de su obra
El presentador ha hablado sobre su nueva novela en la entrevista (El Hormiguero)

La aparición de Roberto Leal en el plató de ‘El Hormiguero’ ha servido para dar a conocer al público su primera incursión en la novela con el lanzamiento de El sótano. Durante la charla, el presentador ha abordado tanto el proceso creativo tras su debut literario como los riesgos que implica la sobreexposición de datos personales en la vida cotidiana.

Una anécdota relatada por Roberto Leal durante su intervención ha traído a primer plano el debate sobre la privacidad en la era digital. El sevillano ha explicado que, en una ocasión reciente, tras facilitar sus datos personales en voz alta en un punto de recogida de paquetes, una desconocida le confirmó que ya sabía tanto su número de teléfono como su domicilio.

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Este episodio ilustra cómo se ha normalizado la exposición pública de información sensible en actividades diarias. El propio Leal ha hecho hincapié en que cualquier persona puede acceder a estos datos simplemente manteniéndose cerca de otra en situaciones tan comunes como la espera en una cola.

Cuando lo cotidiano pone en riesgo la privacidad

La novela El sótano, cuya publicación supone un punto de inflexión en la trayectoria del presentador, extrae su argumento precisamente de estas cotidianas vulnerabilidades. Así lo ha expuesto Roberto Leal en su entrevista, donde ha subrayado —mediante la pregunta “¿qué es realmente lo privado?”— la contradicción entre la preocupación social por la protección de datos y la laxitud con la que se ofrecen detalles personales.

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Según el autor, la exposición no obedece casi nunca a acciones hostiles de terceros, sino a una costumbre social extendida de facilitar información que, en otros contextos, se consideraría reservada.

El punto de partida de la novela surge de hechos cotidianos y su normalización, según ha narrado. Lo que comenzó como un incidente con una mujer mayor tras la entrega de un paquete —“‘Mira por dónde, ya me sé tu teléfono, ya sé dónde vives’”— ha servido de inspiración para desarrollar una ficción en la que lo trivial puede tornarse peligroso.

Compartió en el programa su visión sobre los límites de la privacidad
Leal relató un susto nocturno al confundir su imagen en la cámara con un intruso (El Hormiguero)

En su relato, Leal recalca que un gesto tan habitual como mencionar en voz alta la dirección permite a cualquier individuo recoger información personal sin dificultad y sin levantar sospechas, un hecho que el propio autor considera improcedente aunque frecuente.

En el desarrollo de El sótano, Roberto Leal describe la historia de un hombre marcado por la desaparición no resuelta de su madre hace una década, situación por la que fue señalado y del que nadie sabe su paradero. Sin recursos y conviviendo con su padre, el protagonista comienza a recibir cartas erróneas dirigidas a otra persona.

El presentador compartió que su novela nació a partir de situaciones habituales que pasan desapercibidas
Durante la entrevista, habló sobre cómo la curiosidad puede llevar a invadir la intimidad ajena (El Hormiguero)

Aunque la devolución de la correspondencia es obligada, su curiosidad le lleva a abrirlas, lo que desencadena una obsesión que le acerca primero al destinatario de las cartas y después a la esposa de este. Esta deriva le impulsa a vulnerar la intimidad del domicilio ajeno hasta el extremo de instalar cámaras de vigilancia dentro del mismo.

Todo el proceso, según ha relatado Leal, remite a ese “instinto humano común que es la curiosidad”, enfatizando la facilidad con la que se puede cruzar la línea entre lo que está permitido y lo que constituye una invasión de la privacidad.

Un susto nocturno y temores personales

Durante la entrevista, Roberto Leal también ha compartido una vivencia reciente relacionada con la seguridad en su propia vivienda. La alarma de su casa se activó pasada la medianoche tras detectar movimiento en el exterior.

Tras inspeccionar y regresar a la cama, la revisión de las cámaras de vigilancia le hizo creer, momentáneamente, que un extraño se encontraba en su cocina: “Hay un tío en la cocina”, ha recordado que pensó. El susto inicial dio paso al alivio al descubrir que la imagen capturada correspondía a él mismo.

Entrevista a Roberto Leal

En el plano más personal, el presentador ha respondido a cuestiones acerca de sus miedos y particularidades físicas. En conversación con el programa, ha confesado experimentar claustrofobia ante la idea de morir atrapado “en un agujerito boca abajo, en una tubería o algo así”, un temor que él mismo ha calificado de recurrente y angustiante.

Además, ha relatado, en tono distendido, que su fisonomía le ha valido el apodo de “picúo” en su infancia, por la forma ovalada de su cabeza y su dificultad para encajar los capirotes tradicionales de Semana Santa.

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