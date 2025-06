Alejandro Abad reta a Melody a revelar “cómo fue escogida” para ir a Eurovisión: “Cuando se prioriza el enchufe, se ahoga el talento”

Alejandro Abad y Melody en un montaje fotográfico (TikTok / RTVE)

La final de Eurovisión 2025 provocó que Melody se apartase del foco público y se refugiase en su familia. La cantante, que representó a España con la canción Esa Diva, ocupó el antepenúltimo puesto en la clasificación final. Una situación que desató una gran polémica.

Después de ofrecer una rueda de prensa de la mano de RTVE, donde expresó su inconformidad con algunas decisiones vinculadas a su participación, la cantante reapareció en El Hormiguero el pasado miércoles, 4 de junio. El paso de la intérprete de El baile del Gorila por el espacio presentado por Pablo Motos ha reavivado la polémica tras volver a abordar el tema.

Durante la entrevista en el formato de las hormigas Trancas y Barrancas, Melody habló sin tapujos sobre su experiencia en Eurovisión. Tanto es así que su aparición no pasó desapercibida para Alejandro Abad, el productor musical conocido por haber representado a España en el certamen de 1994. A través de un vídeo publicado en sus redes sociales, Abad ha mostrado su escepticismo respecto a las declaraciones de Melody e hizo una crítica directa sobre el enfoque de la cantante en la entrevista.

Melody habla de su posición en Eurovisión y de las polémicas de las últimas semanas en el ‘El Hormiguero’ (Flickr)

“Estamos hartos de divas y de divos”

“Hola, Melody. Te vi en El Hormiguero con Pablo Motos y me llamó poderosamente la atención las veces que repetiste la palabra ‘yo’, también ‘mi’ y ‘mis’. No las conté porque no daba tiempo, pero he leído que fueron más de 100 veces, de lejos las palabras más repetidas", han sido las primeras palabras pronunciadas por el compositor al inicio de su mensaje.

Abad también cuestionó la reacción de Melody a una de las preguntas clave formuladas por Pablo Motos. “Me percaté de que todas las preguntas que te hizo Pablo dejaste de contestar la única que hubiera sido útil para intentar mejorar nuestros resultados anuales en Eurovisión. Concretamente, te preguntó qué le aconsejarías al próximo representante de España en Eurovisión, pero tu respuesta fue ‘¿estás de guasa?’ y no contestaste Te reíste y ahí quedó todo”, ha aseverado el productor, destacando lo que considera una oportunidad perdida para reflexionar de manera constructiva sobre el certamen.

El reconocido compositor, autor de Dile que la quiero de David Civera, ha continuado su reflexión al cuestionar públicamente el proceso de selección de Melody en el Benidorm Fest, el evento en el que fue seleccionada para participar en Eurovisión. “Me hubiera quedado sorprendido y encantado, por ejemplo, si explicaras cómo fuiste escogida para ir a Eurovisión. ¿Cuál fue el método?”, ha expresado Abad, insinuando que el proceso podría no haberse alineado con los valores promovidos por la canción de Melody, cuya letra incluye la frase “una diva no pisa a nadie para brillar”.

Alejandro Abad habla del paso de Melody por 'El Hormiguero' (Instagram)

Además, Abad ha aprovechado su mensaje para repasar el historial reciente de España en Eurovisión. “En los últimos 10 años, nuestros resultados han sido: lugar 21, 22, 26, 23, 22, 24, 3, 17, 22 con Zorra y tú 24. Es decir, de las últimas 10 representaciones, 8 han quedado por detrás del puesto 20″, ha afirmado. También ha criticado la continuidad de los equipos de asesoría y planificación detrás de las candidaturas a lo largo de los años. “Es como si tras 10 mundiales de fútbol con malos resultados mantuviéramos al mismo entrenador y sus colaboradores, escogiendo y pactando con sus jugadores amigos”, ha añadido.

En un tono más general, el productor ha lanzado un mensaje contundente sobre lo que, a su juicio, afecta al panorama artístico nacional. “Cuando se prioriza el enchufe, se ahoga el talento, el ingenio, el bien colectivo, la experiencia, el logro, la ilusión, la alegría, los sueños y un montón de valores y prácticas tan necesarias para las nuevas generaciones. Estamos hartos de divas y divos que, pudiendo aportar, no lo hacen más que por su propio ‘yo, yo’”, ha concluido Abad en el vídeo.