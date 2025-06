Melody habla de su posición en Eurovisión y de las polémicas de las últimas semanas en el ‘El Hormiguero’: “Me hubiese gustado haberme equivocado yo”

Melody habla de su posición en Eurovisión y de las polémicas de las últimas semanas en el ‘El Hormiguero’ (Flickr)

Melody ha roto su silencio tras las tensiones suscitadas por su controvertido resultado en Eurovisión 2025, donde quedó en vigesimocuarta posición. La intérprete, que había decidido cancelar su agenda oficial la semana siguiente al certamen para recuperar tiempo con su familia, había generado cierta controversia, especialmente cuando la decisión de suspender su entrevista con La Resistencia. Desde entonces muchos programas y medios de comunicación se han pronunciado en torno a la polémica, algo que a ella le ha generado cierto malestar: “Me ha dolido que algunos compañeros de otras cadenas y de la misma hayan hecho comentarios despectivos sobre mi persona y sobre mi actuación”, declaró en la esperada rueda de prensa del 26 de mayo.

Ahora la cantante sevillana se ha presentado en el programa de El Hormiguero para narrar, por primera vez en un plató desde la celebración del certamen, cómo ha sido su paso por Eurovisión, la tormentosa vuelta a casa y dar los detalles de sus nuevos proyectos, entre ellos su nuevo single El Apagón y su próxima gira. En este sentido, ha recalcado que el concurso “ha sido una ilusión que tenía en mi vida muy grande”. Y aunque se mostró orgullosa de representar a España, ha reconocido que ha pasado momentos duros: “He pensado en irme, hay mucha presión. Al final soy independiente, he trabajado muchos años, y hay cosas que se querían de otra manera”, añadió. Pero por encima de eso la folclórica siempre pensaba en sus fans. “En esos momentos me acordaba de ese público que me ha votado”

“Se ha intentado dañarme un poquito para que la gente no se crea lo que yo digo”

Melody en la rueda de prensa tras 'Eurovisión 2025' (RTVE).

Melody no ha dudado en expresar su malestar por los comentarios que se han vertido sobre ella en los últimos días: “Siento que ha habido -no todo el mundo- una parte -un poquito, los medios revueltos- y han hecho comentarios que no me han parecido acertado. Siempre he ido sin hacer daño a nadie, con libertad”, afirmó.

Además, Melody negó las especulaciones que circulaban sobre su supuesta exclusividad millonaria, algo que consideró erróneo y dañino: “Desde que pedí que quería unos días de descanso, hasta el otro día en la rueda de prensa, se ha dicho que yo tenía todo pactado para hacer una exclusiva de 100 mil euros... Se ha intentado dañarme un poquito para que la gente no se crea lo que yo digo, pero yo estoy muy tranquila”, aseguró.

Y es que, tal y como ha asegurado, se ha dedicado a esta industria desde que tenía 10 años y, a diferencia de lo que han comentado muchos, “a mí nunca me ha faltado trabajo”. Del mismo modo, ha asegurado que siempre hay altibajos y ha pedido “que no hagan titulares para intentar captar la atención con algo que es falso. Porque si yo tengo una epoca rara, yo lo digo”. Por este motivo, considera que “han ido a hacerme daño”, cuando solo ha querido “currar, currar y currar”.

¿Cómo ha vivido Eurovisión?

Resumen de las actuaciones de Austria, Israel, Estonia, Suecia, Italia y España en Eurovisión 2025. (EFE)

Por otro lado, en su intervención, la cantante sevillana compartió sus impresiones sobre el certamen y las polémicas que han surgido en torno a su desempeño, destacando que, a pesar de los comentarios negativos, sigue sintiendo orgullo por haber representado a España. “Yo no pensé que iba a ir a ganar. Yo siempre he ido con los pies en el suelo”, ha confesado. Incluso, “sabía que podían existir muchos factores, porque el artista puede gustar más o menos, entre otros aspectos. Pero yo me quedé muy satisfecha”, explicó. No obstante ha confesado haberse sentido en “shock” cuando el equipo dejó de recibir puntos en las votaciones: “Vi que iba todo en picado. Pero viéndolo de otra forma, ¡hemos quedado terceros empezando por detrás!“.

A pesar de las bromas, Melody ha reconocido que había vivido momentos de gran tensión y que la experiencia fue más dura de lo esperado: “No es salir y cantar, son muchos meses desde la candidatura del Benidorm Fest. Han pasado un montón de meses. Yo he tenido una tensión... Tenía la responsabilidad del amor que le tengo a mi gente y a mi país y de intentar representar lo mejor a mi país para que estuvieran orgullosos”. También ha recordado que, tras el concurso, se sintió abrumada por la presión y deseaba regresar a casa para reunirse con su hijo. “Cuando terminé yo quería irme a mi casa porque llevaba muchas semanas sin ver a mi hijo, y había pasado por momentos duros...”, comentó. Pero ante todo “en ningún momento llegué a mi casa pensando que hemos perdido”, ha asegurado.

Además, Melody ha mencionado que, aunque no se arrepiente de su actuación, hay aspectos que le hubiese gustado hacer de otra manera. “Tengo mi criterio y, ya que he quedado en el 24, pues me hubiese gustado haberme equivocado yo“, ha sentenciado. Aunque ”yo he ganado mucho" participando en el concurso, lo cierto es que “era el sueño de mi vida” y esperaba tener más autoridad dentro de su actuación. En cuanto a las críticas por haber mencionado algo similar en la rueda de prensa del 26 de mayo, la cantante ha afirmado que “esto es mucha dedicación y estoy en mi derecho de decir que a mí me gustaban más otras cosas, y eso no significa que sea malagradecida”.