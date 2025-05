Valérie Tasso, sexóloga: “Una vida sexual poco satisfactoria puede generar sentimientos de frustración y ansiedad”

Una vida sexual poco satisfactoria puede generar sentimientos de frustración y ansiedad. (Shutterstock España)

Si la sexualidad es de por sí una isla poco explorada en el archipiélago que conforma nuestro bienestar general, el placer femenino ha sido históricamente el reino de Redonda: un no-lugar tan desconocido como ¿ninguneado? por muchos. Durante siglos, el sistema heteropatriarcal ha cincelado la sexualidad femenina hasta perfeccionar la construcción de la mujer abnegada. Una abnegación femenina que se proyecta en el sacrificio de los intereses personales, la dedicación (en gran parte de las ocasiones, impuesta) a la familia y al hogar, la exclusión de la vida pública y la renuncia al placer.

Las revoluciones feministas de los últimos años han centrado parte de sus esfuerzos en la conquista del erotismo, la visibilización del deseo de la mujer y la liberación del sexo. Este reclamo social ha conducido al reconocimiento de la sexualidad como un aspecto más de la salud en el que resulta imposible separar el bienestar físico y mental del placer.

Valérie Tasso (La Champagne, Francia, 1969), escritora, investigadora y miembro de la Asociación Estatal de Profesionales de la Sexología (AEPS), destaca la importancia de una vida sexual satisfactoria para nuestra salud física y mental. En una entrevista con Infobae España, la sexóloga desentraña todos los beneficios de darle al placer el lugar que se merece.

-Pregunta: ¿Qué papel juega el deseo en la salud integral de las mujeres?

-Respuesta: Un papel fundamental. No nos olvidemos de que la sexualidad forma parte del bienestar integral de la mujer. Una libido (deseo sexual) saludable suele influir positivamente en todos los aspectos, tanto psicológicos como físicos. Por eso es tan importante cuidarla y no caer en cierto letargo, porque también hay que saber que el deseo sexual es muy “frágil” y muy perezoso por naturaleza. Para “estar en forma” requiere que lo trabajemos a poco que veamos que desfallece, para que no se atrofie. Como si fuera un músculo.

-P: ¿Cuáles son los mecanismos que se activan en nuestro cerebro durante el orgasmo?

-R: Lo que suele ocurrir en el cerebro durante el orgasmo es bastante complejo. Por una parte, se activan áreas específicas que se relacionan con el placer. La dopamina, un neurotransmisor conocido como “la hormona de la felicidad” (entre otros), se libera generando una sensación de bienestar, placer, recompensa y motivación. A su vez, se liberan endorfinas que están relacionadas con las respuestas emocionales placenteras; con lo cual, son analgésicos naturales. Por otra parte, disminuye la actividad en áreas relacionadas con la ansiedad, contribuyendo así a sentirnos liberados y relajados.

-P: El orgasmo no tiene una relación estricta con la reproducción, pues se basa en el placer. ¿De qué manera puede esta estimulación erótica ser aliada del bienestar físico de las mujeres?

-R: El orgasmo tiene un impacto fundamental en nuestro bienestar físico por todo lo que hemos explicado. Si me hace sentir bien, si siento placer y además me siento liberada, mi bienestar físico se va a sentir inmediatamente beneficiado por este estado. Todo mi cuerpo se va a nutrir de esta experiencia orgásmica.

-P: ¿Y qué ocurre con el bienestar mental?

-R: Sabemos que lo físico está estrechamente relacionado con lo mental. Y viceversa, ambos se retroalimentan. Por lo tanto, si me siento bien físicamente, es más que probable que me vaya a sentir fenomenal mentalmente. El impacto que genera el bienestar físico va a ir directamente y de manera inmediata a lo mental.

La sexóloga Valérie Tasso. (Blog de Valérie Tasso)

-P: Siguiendo esta misma línea, ¿una vida sexual poco satisfactoria puede perjudicar nuestra salud mental?

-R: Sin lugar a dudas. Una vida sexual poco satisfactoria puede generar sentimientos de frustración, ansiedad y afectar a nuestra autoestima y nuestro amor propio. Estos sentimientos, a su vez, pueden afectar nuestro estado emocional general. Y todos estos aspectos influyen, lo queramos o no, en nuestra salud mental; sobre todo, si esta insatisfacción sexual dura en el tiempo. Todos hemos vivido momentos así y no pasa nada. Por circunstancias familiares, laborales… son etapas de la vida. Pero si esta insatisfacción se mantiene a largo plazo, entonces sí que puede afectar seriamente nuestra salud mental.

Si una mujer se siente así y tiene pareja, obviamente su insatisfacción va a contagiar a su pareja, provocando una desconexión emocional (tanto con ella como con nosotras mismas). Si no se consigue salir de este estado emocional poco sano, es fundamental buscar ayuda de un terapeuta y/o un sexólogo.

-P: ¿Cuál es la importancia de la autoestima de una mujer en una vida sexual satisfactoria?

-R: Una buena autoestima es un elemento clave para tener una vida sexual satisfactoria. Si me siento bien conmigo misma, es más que probable que me vaya a sentir bien con mi sexualidad. Estaré más dispuesta a explorar, estaré más abierta a vivir nuevas experiencias y a disfrutarlas plenamente. Tendré (y proyectaré) más confianza en mí misma y, por lo tanto, seré más consciente de mis deseos y de hasta dónde puedo y deseo llegar. Con una buena autoestima se reducen los miedos y las inseguridades. Por ejemplo, los que conciernen al cuerpo. Si me acepto tal y como soy, está claro que esto va a influir positivamente en mis vivencias sexuales y las de mi pareja, si la tengo.